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58% опрошенных жителей Латвии оценивают общую ситуацию в стране как плохую, свидетельствуют данные проведенного в ноябре опроса «Евробарометр».

48% опрошенных оценивают общую ситуацию в Латвии как скорее плохую, 10% — как очень плохую, 37% — как скорее хорошую и только 1% — как очень хорошую. Между тем в Эстонии ситуацию в стране как хорошую оценивают 71% жителей, а в Литве 59% опрошенных оценивают ситуацию в стране как плохую.

Самыми пессимистичными в ЕС оказались жители Греции, где 91% опрошенных оценивают ситуацию в стране как плохую. В Хорватии таких жителей 80%, в Испании — 77%.

Наиболее скептически латвийцы оценивают экономическую ситуацию в стране — 70% опрошенных считают ее плохой и лишь 25% — хорошей. В Литве плохой экономическую ситуацию в стране назвали 65% жителей, а в Эстонии 59% жителей считают экономическую ситуацию в стране хорошей.

Экономическую ситуацию в Европе 59% латвийцев оценивают как хорошую, 21% — как плохую. В Эстонии хорошей ее считают 53%, в Литве — 72% жителей.

Ситуацию со своей работой 58% респондентов в Латвии оценивают как хорошую, 23% — как плохую. Финансовое положение своей семьи хорошим считают 64%, плохим — 33% респондентов.

66% опрошенных считают ситуацию с занятостью в Латвии плохой, 27% — хорошей. Очень плохой ее назвали 15%, очень хорошей — всего 1% респондентов.

Хуже всего в ЕС ситуацию с занятостью в своей стране оценивают жители Греции — плохой там ее назвали 98% опрошенных. Лучше всего эту ситуацию оценивают жители Дании — 86% считают ее хорошей.

Ситуацию в сфере оказания общественных услуг 58% жителей Латвии оценивают как хорошую, 35% — как плохую.

Опрос проводился 5-19 ноября в 34 странах: 28 странах ЕС, в Македонии, Турции, Черногории, Сербии, Албании и Северном Кипре.