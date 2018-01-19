Евродепутат об ошибках ЕС: все это я слышала в СССР(2)

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infosplanet
Тимур Пушкарев
14:51 18.01.2018
Политика / Политики

В среду, 17 января, на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге прошли дебаты «Россия – влияние пропаганды на страны ЕС». В этих дебатах приняла участие и евродепутат Яна Тоом, отмечает Rus.postimees.ee.

Во время дебатов слово получили более полусотни евродепутатов. Многие парламентарии утверждали, что Россия ведет информационную войну против ЕС, и просили выделить больше денег специальной группе Стратком-Восток (East Stratcom Task Force), созданной при администрации ЕС с целью борьбы с российской пропагандой.

 

«Пока я слушала эти дебаты, у меня возникло сильное дежавю, – сказала Яна Тоом. – Я родилась в Советском Союзе и в детстве каждый день слышала об антисоветской пропаганде. Если в стране не было мяса, кофе, книг и автомобилей, мы всегда знали, кто в этом виноват: западный капитализм и лично Рональд Рейган. Сегодня, когда Европейский cоюз сталкивается с такими вызовами, как кризис в Каталонии, проблемы с демократическими институциями в странах-членах и низкий уровень доверия к ЕС в целом, некоторые мои коллеги точно знают, кто виноват: антиевропейская пропаганда и лично Владимир Путин.

 

Как бывший журналист я не могу согласиться с таким черно-белым подходом. Основное решение, которое я вижу в вопросе контрпропаганды, — это честные, открытые, профессиональные СМИ. СМИ, которые свободны от цензуры, не регулируются политиками и не направляются ими. Мы не должны совершать ошибки советских лидеров. Однако сегодня — простите — у меня сильное ощущение того, что мы к этому опасно близки.

 

Конечно, я полностью согласна с тем, что СМИ должны быть прозрачными. Но это касается и группы Стратком-Восток. На ее сайте вы не найдете имен сотрудников, которые пишут «Обзор дезинформации».

 

Postimees / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Для Латвии 15:13 18:01:2018

Евросовок гораздо хуже того Совка. Там мы были в лидерах, а здесь в пидерах.)))

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Точно 16:12 18:01:2018

Там мы были витриной Союза, а тут мы -ж*опа союза.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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