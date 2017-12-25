Россия и Эстония подписали наконец межгосударственный протокол о сотрудничестве в области транспорта. Произошло это в ходе работы межведомственной транспортной комиссии, предыдущая встреча которой проходила четыре года назад. И вовсе не потому, что не о чем было говорить – отсутствовала политическая воля.

Договор о создании совместной транспортной комиссии был подписан еще в июле 2006 года, но из-за «Бронзовой ночи» 2007 года и последовавших за этим событий ее работа так и не стала регулярной. В этом году «наводить мосты» в Москву на выставку «ТрансРоссия-2017» приехала внушительная команда эстонских парламентариев и предпринимателей. К таким решительным действиям их подталкивал целый ряд обстоятельств. После 2007 года как-то совсем не ладится у Эстонии с российским транзитом грузов через ее территорию. Ранее это был мощный источник доходов и частных предпринимателей, и государства, а теперь его объемы ежегодно сокращаются на 20%.

Болезненные изменения в этой области начались 10 лет назад в результате острого внутриполитического кризиса, вылившегося в прямые столкновения на национальной почве. В результате российско-эстонские отношения, в том числе и экономические, резко ухудшились. Тогда эстонские власти, вероятно, рассчитывавшие на получение солидных преференций от Запада в обмен на сознательное ухудшение отношений с Россией, заявили, что не видят в том ничего страшного. Бывший в то время премьер-министром страны Андрус Ансип даже заявил, что «нашей стране не нужен транзит российских нефтепродуктов». Правда, за нефтепродуктами последовали и другие товары, но кому это было интересно в запале большой политической игры.

Буквально несколько месяцев спустя, когда Эстония на своей шкуре почувствовала первые удары экономического кризиса, г-н Ансип высказал еще одну сентенцию, которую ему будут припоминать до скончания его века: «Если это кризис и крах, то только в таком кризисе и крахе я бы хотел жить». А затем уехал на пост еврокомиссара в Брюссель – туда, где существует небольшой и прекрасно оборудованный рай для еврочиновников. Оставим его восседать с серьезным лицом на облаках, а сами спустимся на грешную землю, где все выглядит несколько иначе. Впереди у Эстонии достаточно непростые и в политическом, и экономическом измерении времена.

Во-первых, по евросоюзовским меркам Балтия стала «взрослой» и ее пора отлучить от евродотаций, которые весьма серьезно помогали в деле «поддержания штанов» экономики всех трех республик. Во-вторых, Эстонии, а также другим прибалтийским странам из Брюсселя показали «кукиш с маслом» в ответ на запрос о финансовой помощи на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые могли бы стать драйверами экономического развития. Как же теперь не обратить свой взор в сторону России в надежде, что она не попомнит зла.

Сделаны первые практические шаги. В ходе работы межведомственной транспортной комиссии достигнуты предварительные договоренности по поводу ускоренного пересечения эстонско-российской границы, введения системы предварительного электронного обмена данными как по грузам, так и по пассажирам. Есть подвижки и в других вопросах, однако пока рано говорить о том, что отношения стран в области экономики продвинулись хотя бы на шаг вперед. Слишком много сил не хотят этого и вполне возможно ожидать каких-либо провокаций, которые способны уничтожить робкую надежду на потепление отношений между Эстонией и Россией.

Владимир Барсегян