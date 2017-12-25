Евродотации Балтии уходят в прошлое(11)

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Анатолий Тарасов
11:15 25.12.2017
Экономика / Мировая экономика

Россия и Эстония подписали наконец межгосударственный протокол о сотрудничестве в области транспорта. Произошло это в ходе работы межведомственной транспортной комиссии, предыдущая встреча которой проходила четыре года назад. И вовсе не потому, что не о чем было говорить – отсутствовала политическая воля.

Договор о создании совместной транспортной комиссии был подписан еще в июле 2006 года, но из-за «Бронзовой ночи» 2007 года и последовавших за этим событий ее работа так и не стала регулярной. В этом году «наводить мосты» в Москву на выставку «ТрансРоссия-2017» приехала внушительная команда эстонских парламентариев и предпринимателей. К таким решительным действиям их подталкивал целый ряд обстоятельств. После 2007 года как-то совсем не ладится у Эстонии с российским транзитом грузов через ее территорию. Ранее это был мощный источник доходов и частных предпринимателей, и государства, а теперь его объемы ежегодно сокращаются на 20%.

 

Болезненные изменения в этой области начались 10 лет назад в результате острого внутриполитического кризиса, вылившегося в прямые столкновения на национальной почве. В результате российско-эстонские отношения, в том числе и экономические, резко ухудшились. Тогда эстонские власти, вероятно, рассчитывавшие на получение солидных преференций от Запада в обмен на сознательное ухудшение отношений с Россией, заявили, что не видят в том ничего страшного. Бывший в то время премьер-министром страны Андрус Ансип даже заявил, что «нашей стране не нужен транзит российских нефтепродуктов». Правда, за нефтепродуктами последовали и другие товары, но кому это было интересно в запале большой политической игры. 

 

Буквально несколько месяцев спустя, когда Эстония на своей шкуре почувствовала первые удары экономического кризиса, г-н Ансип высказал еще одну сентенцию, которую ему будут припоминать до скончания его века: «Если это кризис и крах, то только в таком кризисе и крахе я бы хотел жить». А затем уехал на пост еврокомиссара в Брюссель – туда, где существует небольшой и прекрасно оборудованный рай для еврочиновников. Оставим его восседать с серьезным лицом на облаках, а сами спустимся на грешную землю, где все выглядит несколько иначе. Впереди у Эстонии достаточно непростые и в политическом, и экономическом измерении времена. 

 

Во-первых, по евросоюзовским меркам Балтия стала «взрослой» и ее пора отлучить от евродотаций, которые весьма серьезно помогали в деле «поддержания штанов» экономики всех трех республик. Во-вторых, Эстонии, а также другим прибалтийским странам из Брюсселя показали «кукиш с маслом» в ответ на запрос о финансовой помощи на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые могли бы стать драйверами экономического развития. Как же теперь не обратить свой взор в сторону России в надежде, что она не попомнит зла.

 

Сделаны первые практические шаги. В ходе работы межведомственной транспортной комиссии достигнуты предварительные договоренности по поводу ускоренного пересечения эстонско-российской границы, введения системы предварительного электронного обмена данными как по грузам, так и по пассажирам. Есть подвижки и в других вопросах, однако пока рано говорить о том, что отношения стран в области экономики продвинулись хотя бы на шаг вперед. Слишком много сил не хотят этого и вполне возможно ожидать каких-либо провокаций, которые способны уничтожить робкую надежду на потепление отношений между Эстонией и Россией.

 

 

Владимир Барсегян

РИА Новости / Фото
Комментарии (11)
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СОВЕТНИК БОГА 11:27 25:12:2017

Есть ли спрос на верёвки..?
.. поторопитесь...

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СОВЕТНИК БОГА А зато у нас в Латвии войны ещё нет... 11:51 25:12:2017

Я вот тоже не понял..
.. зачем Она туалетной бумаги набрала.!?
.. так много..

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СОВЕТНИК БОГА 11:53 25:12:2017

ВЛАДИМИР БАРСЕГЯН - молодец.!
Лёгка читается ..
.. и всё верно..

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Прибалтика-старуха у разбитого корыта 12:20 25:12:2017

Ну вот, 27-летняя эйфория резко пошла на спад.
27 лет власти пили, жрали, веселились; протрезвели... прослезились.

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ен 12:31 25:12:2017

Ничего Ваня насосёт х.ёв

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Коловрат 12:40 25:12:2017

В России надо поднять волну за возвращение Бронзового Солдата и ликвидацию института неграждан. Неправильно поступают. "Утром деньги - вечером стулья". Только так.
Я думаю, что на волне президентской компании этот вопрос поднимут оппоненты Путина . Какие шпроты, какие транспортные комиссии?!

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чем хуже гундурасу тем лучше мне 14:03 25:12:2017

Это шпротины хотелки,и не чего большего. Транзит уходит, и я очень рад что гондурасу и пидрале очень х......о, шпротины скоро будут медленно и уверенно дохнуть как гнилые крысы мучаясь. На фоне приближающего системного кризиса, шпротины вымрут раз и на всегда, совок в нынешнем виде перестанет существовать

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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