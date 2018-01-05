Информация о приеме заявлений с 8 января будет доступна на сайтах Рижской думы и думского департамента по образованию, культуре и спорту.
Рижане смогут выбрать удобное для себя место проведения курсов в приложенном списке и подать заявление именно на эти курсы.
Занятия сможет посещать любой желающий взрослый рижанин, за исключением школьников и безработных, задекларировавший место жительства в Риге.
Эти курсы — один из проектов программы общественной интеграции. В 2018 году планируется реализовать восемь проектов такого типа на выделенное на них финансирование в размере 128,716 тыс. евро.
Vējā izsviesta nauda. Tie grūtgalvīši taču nav spējīgi apgūt Latviešu valodu..« ответить
Tādi kā tu?« ответить
Нет смысла в этих курсах.В Латвии все говорят по русски.И всегда будут говорить.« ответить
never say never!« ответить
Tu neesi visi. Un Latviešiem ar tevi nav jārunā krieviski.« ответить