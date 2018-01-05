Рижан приглашают на бесплатные курсы латышского языка(5)

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17:14 05.01.2018
Наша Латвия / Социальная экономика

С 8 января рижане смогут подавать заявления на бесплатные курсы латышского языка, на которых можно будет освоить госязык на уровне A и B, сообщила агентству ЛETA представитель департамента Рижской думы по образованию, культуре и спорту Индра Вилде.

Информация о приеме заявлений с 8 января будет доступна на сайтах Рижской думы и думского департамента по образованию, культуре и спорту.

 

Рижане смогут выбрать удобное для себя место проведения курсов в приложенном списке и подать заявление именно на эти курсы.

 

Занятия сможет посещать любой желающий взрослый рижанин, за исключением школьников и безработных, задекларировавший место жительства в Риге.

 

Эти курсы — один из проектов программы общественной интеграции. В 2018 году планируется реализовать восемь проектов такого типа на выделенное на них финансирование в размере 128,716 тыс. евро.

 

LETA / Фото LETA
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 17:18 05:01:2018

Vējā izsviesta nauda. Tie grūtgalvīši taču nav spējīgi apgūt Latviešu valodu..

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ыыы 19:14 05:01:2018

Tādi kā tu?

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русский 17:21 05:01:2018

Нет смысла в этих курсах.В Латвии все говорят по русски.И всегда будут говорить.

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ИвАн 18:45 05:01:2018

never say never!

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Latviešu patriots 19:27 05:01:2018

Tu neesi visi. Un Latviešiem ar tevi nav jārunā krieviski.

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