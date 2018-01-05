С 8 января рижане смогут подавать заявления на бесплатные курсы латышского языка, на которых можно будет освоить госязык на уровне A и B, сообщила агентству ЛETA представитель департамента Рижской думы по образованию, культуре и спорту Индра Вилде.

Информация о приеме заявлений с 8 января будет доступна на сайтах Рижской думы и думского департамента по образованию, культуре и спорту.

Рижане смогут выбрать удобное для себя место проведения курсов в приложенном списке и подать заявление именно на эти курсы.

Занятия сможет посещать любой желающий взрослый рижанин, за исключением школьников и безработных, задекларировавший место жительства в Риге.

Эти курсы — один из проектов программы общественной интеграции. В 2018 году планируется реализовать восемь проектов такого типа на выделенное на них финансирование в размере 128,716 тыс. евро.