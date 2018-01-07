Еврокомиссар: в Латвии худшие в ЕС продукты? Нет, не слышал...(6)

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LETA
Герман Бергер
18:13 07.01.2018
Политика / Политики

Нет данных о том, что в страны Восточной и Центральной Европы поставляются продукты питания худшего качества, утверждает ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность продуктов питания еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис.

«Нет объективных данных о том, что такой дискриминации подвергаются только страны Восточной и Центральной Европы. Когда страны — члены представили анализ, он показал, что проблемы есть во всем Евросоюзе (ЕС). Совершенно понятно желание защитить свою страну, но исследования не позволяют сделать вывод, что имеет место дискриминация среди новых и старых государств ЕС», — сказал Андрюкайтис в пятницу на заседании комиссии Сейма Литвы по вопросу разного качества продуктов питания в странах ЕС.

 

«Эти проблемы есть в Германии, в Бельгии, как ни странно. Латвия сказала, что у них нет проблем. Почему латвийцы не нашли проблем? Может быть, их методика исследований была иной, нежели в Литве , но латвийцы сказали, что у них нет проблем (с товарами разного качества», — добавил еврокомиссар.

 

«Мне бы не хотелось соглашаться с мыслью о разделительной линии между Востоком и Западом. Если бы я стал комментировать глубже и каждый случай, то мы бы увидели, что картинка куда более сложная, чем кажется на первый взгляд», — подчеркнул Андрюкайтис.

 

Сейм в октябре сформировал комиссию для выяснения вопроса, почему продукты питания одной и той же марки в Литве и в других странах ЕС отличаются. Комиссия должна закончить проверку до начала весенней сессии парламента — до 10 марта.

 

Проверка начата после того, как Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) в прошлом году объявила, что состав некоторых продуктов питания, продаваемых в Германии и Литве, отличается. Производители говорят, что эти претензии необоснованны, потому что на разных рынках отличаются вкусы потребителей, а не качество продуктов.

 

Один из вопросов, которым занимается парламентская комиссия — почему ГПВС провела исследование качества продуктов позже, чем другие государства Восточной и Центральной Европы.

 

Напомним, недавно Литва присоединится к инициативе Словакии расследовать проблемы с двойными стандартами в отношении качества продуктов в Европейском союзе и будет добиваться создания единой системы.

 

Проблему разного качества продуктов в ЕС обсудили на межведомственном заседании, в котором участвовали представители министерств юстиции и сельского хозяйства, Государственной службы защиты прав потребителей и Государственной службы продовольствия и ветеринарии Литвы.

 

В сообщении министерства юстиции говорится, что «потребители должны получать продовольственные продукты одного торгового знака одинакового качества и состава во всех странах ЕС. Однако сейчас состав таких продуктов может сильно отличаться».

 

Государственная служба продовольствия и ветеринарии информировала на межведомственном заседании, что служба провела ряд исследований продовольственных товаров в Литве и установила немало различий в составе продуктов. К примеру, в некоторых продаваемых в Литве продуктах обнаружено больше жиров, заменителей сахара, меньше какао, чем в аналогичных продуктах, которые можно приобрести в Великобритании, Германии или Австрии. При этом на этикетках указан состав, соответствующий действительности.

 

Вице-министр юстиции юстиции Юстас Панкаускас считает, что «необходимо обеспечить права потребителей Литвы получать продукты того же качества, что и потребители государств «старой» Европы».

 

По сообщению министерства юстиции, в конце июля 2017 года государства ЕС получили письмо, подписанное тремя еврокомиссарами. В письме говорится, что «преследуется цель установить во всём ЕС единую методологию исследования качества продовольственной продукции и таким образом решить проблему двойного качества».

 

Это письмо подписали делегированный Литвой еврокомиссар, ответственный за здравоохранение и безопасность продуктов, Витянис Андрюкайтис, а также члены Еврокомиссии от Польши и Чехии Эльжбета Бенковска и Вера Йоурова.

 

Страны Вишеградской группы — Чехия, Словакия, Польша и Венгрия стремятся убедить Европейскую комиссию, которая отвечает за качество продовольствия в ЕС, чтобы она обратила внимание на проблему не одинакового качества продуктов в ЕС. В свою очередь Брюссель утверждает, что институты ЕС занимаются, прежде всего, безопасностью продуктов, а не их качеством. Кроме того, в ЕС нет таких правил, которые предусматривают единый состав и единое качество продуктов во всех странах Евросоюза.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 18:21 07:01:2018

Eirokomisāram taisnība.

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Александр Шерстобитов 18:39 07:01:2018

скоро транзита не будет, будут все покупать ролтоны

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Не только худшие. 18:28 07:01:2018

но и одни из дорогущих.

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Latviešu patriots 18:42 07:01:2018

Опять этот Витя - Паша воду мутит?
Не слышал он, ты или самостоятельно прочисти уши или к отоларингологу сходи Витянис Повилас, пусть тебе пробки из ушей специалист по выковыривает.

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Janka 18:58 07:01:2018

pro raznie produkti tut i tam nacali kricatj Chehija. a mozet oni vrut?
))))

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Latviešu patriots 20:01 07:01:2018

Jā, melo.

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