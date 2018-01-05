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Нет данных о том, что в страны Восточной и Центральной Ервопы поставляются продукты питания худшего качества, утверждает ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность продуктов питания еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис.

«Нет объективных данных о том, что такой дискриминации подвергаются только страны Восточной и Центральной Европы. Когда страны — члены представили анализ, он показал, что проблемы есть во всем Евросоюзе (ЕС). Совершенно понятно желание защитить свою страну, но исследования не позволяют сделать вывод, что имеет место дискриминация среди новых и старых государств ЕС», — сказал Андрюкайтис в пятницу на заседании комиссии Сейма Литвы по вопросу разного качества продуктов питания в странах ЕС.

«Эти проблемы есть в Германии, в Бельгии, как ни странно. Латвия сказала, что у них нет проблем. Почему латвийцы не нашли проблем? Может быть, их методика исследований была иной, нежели в Литве , но латвийцы сказали, что у них нет проблем (с товарами разного качества», — добавил еврокомиссар.

«Мне бы не хотелось соглашаться с мыслью о разделительной линии между Востоком и Западом. Если бы я стал комментировать глубже и каждый случай, то мы бы увидели, что картинка куда более сложная, чем кажется на первый взгляд», — подчеркнул Андрюкайтис.

Сейм в октябре сформировал комиссию для выяснения вопроса, почему продукты питания одной и той же марки в Литве и в других странах ЕС отличаются. Комиссия должна закончить проверку до начала весенней сессии парламента — до 10 марта.

Проверка начата после того, как Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) в прошлом году объявила, что состав некоторых продуктов питания, продаваемых в Германии и Литве, отличается. Производители говорят, что эти претензии необоснованны, потому что на разных рынках отличаются вкусы потребителей, а не качество продуктов.

Один из вопросов, которым занимается парламентская комиссия — почему ГПВС провела исследование качества продуктов позже, чем другие государства Восточной и Центральной Европы.