«Нет объективных данных о том, что такой дискриминации подвергаются только страны Восточной и Центральной Европы. Когда страны — члены представили анализ, он показал, что проблемы есть во всем Евросоюзе (ЕС). Совершенно понятно желание защитить свою страну, но исследования не позволяют сделать вывод, что имеет место дискриминация среди новых и старых государств ЕС», — сказал Андрюкайтис в пятницу на заседании комиссии Сейма Литвы по вопросу разного качества продуктов питания в странах ЕС.
«Эти проблемы есть в Германии, в Бельгии, как ни странно. Латвия сказала, что у них нет проблем. Почему латвийцы не нашли проблем? Может быть, их методика исследований была иной, нежели в Литве , но латвийцы сказали, что у них нет проблем (с товарами разного качества», — добавил еврокомиссар.
«Мне бы не хотелось соглашаться с мыслью о разделительной линии между Востоком и Западом. Если бы я стал комментировать глубже и каждый случай, то мы бы увидели, что картинка куда более сложная, чем кажется на первый взгляд», — подчеркнул Андрюкайтис.
Сейм в октябре сформировал комиссию для выяснения вопроса, почему продукты питания одной и той же марки в Литве и в других странах ЕС отличаются. Комиссия должна закончить проверку до начала весенней сессии парламента — до 10 марта.
Проверка начата после того, как Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) в прошлом году объявила, что состав некоторых продуктов питания, продаваемых в Германии и Литве, отличается. Производители говорят, что эти претензии необоснованны, потому что на разных рынках отличаются вкусы потребителей, а не качество продуктов.
Один из вопросов, которым занимается парламентская комиссия — почему ГПВС провела исследование качества продуктов позже, чем другие государства Восточной и Центральной Европы.
В Латвии все продукты одинаково отвратительные.« ответить
Tad kāpēc tu tik daudz rij?« ответить
ты кому мозги в Латвии вправить хочешь?« ответить
Эт ты можешь лепить на заседании комиссии Сейма Литвы по вопросу разного качества продуктов питания в странах ЕС, но не нам, здесь живущим в Латвии.
Кончай врать витя-паша и начинай работать.
Тебе ведь за работу деньги платят, а ты людей обманываешь.
Вот только литовские шестёрки по-другому и сказать не могут, не имеют права, да и кресла лишиться не хотят. Но ты прав!« ответить