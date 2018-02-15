Чтобы частично компенсировать дефицит в бюджете Европейского союза, который возникнет после выхода из его состава Великобритании, Европейская комиссия может предложить увеличить взносы в бюджет ЕС с 1% до «1,1x%» от общего национального дохода стран Евросоюза, сообщил вице-президент ЕК по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

Свои предложения с конкретными расчетами Еврокомиссия планирует обнародовать в мае, в свою очередь государства ЕС смогут обсудить и другие варианты, помимо формулы «1,1х%» от общего национального дохода.

Домбровскис отметил, что брешь в бюджете ЕС после «Brexit» будет слишком большой, чтобы ее можно было восполнить другими механизмами, без увеличения взносов стран.

На вопрос о том, как это предложение повлияет на размер взносов Латвии в бюджет ЕС, вице-президент Еврокомиссии ответил, что об этом пока рано судить, так как в процессе «Brexit» еще много неизвестного об условиях выхода Великобритании и ее обязательствах.

В настоящее время доля Великобритания в бюджете ЕС превышает 10%, и после «Brexit» он лишится около 10 млрд евро.