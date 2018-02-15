Еврокомиссия сдерет с Латвии дополнительный еврик(6)

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Анатолий Тарасов
13:10 15.02.2018
Экономика / Финансы

Чтобы частично компенсировать дефицит в бюджете Европейского союза, который возникнет после выхода из его состава Великобритании, Европейская комиссия может предложить увеличить взносы в бюджет ЕС с 1% до «1,1x%» от общего национального дохода стран Евросоюза, сообщил вице-президент ЕК по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

Свои предложения с конкретными расчетами Еврокомиссия планирует обнародовать в мае, в свою очередь государства ЕС смогут обсудить и другие варианты, помимо формулы «1,1х%» от общего национального дохода.

 

Домбровскис отметил, что брешь в бюджете ЕС после «Brexit» будет слишком большой, чтобы ее можно было восполнить другими механизмами, без увеличения взносов стран.

 

На вопрос о том, как это предложение повлияет на размер взносов Латвии в бюджет ЕС, вице-президент Еврокомиссии ответил, что об этом пока рано судить, так как в процессе «Brexit» еще много неизвестного об условиях выхода Великобритании и ее обязательствах.

 

В настоящее время доля Великобритания в бюджете ЕС превышает 10%, и после «Brexit» он лишится около 10 млрд евро.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Саня 13:30 15:02:2018

Можно и 2%. Лишь бы не Москве дань платить. Не обеднеем, правда, ольгинские?

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>>>Саня 13:30 15:02:2018 13:37 15:02:2018

конечно не обеднеем, пояса потуже затянем, возьмём деньги из пенсий с медицины, увеличим налоги. А ещё не забывай что датаций не будет + транзит к 2020 рухнет

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o kak 14:03 15:02:2018

Грузооборот портов Латвии за январь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упал на 22,1%, объем грузоперевозок по железной дороге — на 15,9%.

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Саня 14:10 15:02:2018

Зато у нас песни красивые

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Отдадим всю зарплату Валдиса в Брюссель 13:31 15:02:2018

Пора вообще уже закруглятся с выплатами. С Прибалтикой Германия ещё за восстановление страны после обеих войн не рассчиталась... А Валдыса себе оставьте, одна беда в стране от этого никчёмного альфонса.

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шери 13:53 15:02:2018

Скорей бы ,,рассыпался,,Ес, чтоб страны стали самостоятельны и жили по своим средствам....Латвии просрав экономику придется клянчить, чтоб выжить, как Украина.....Нищета - обьединяйся

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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