Свои предложения с конкретными расчетами Еврокомиссия планирует обнародовать в мае, в свою очередь государства ЕС смогут обсудить и другие варианты, помимо формулы «1,1х%» от общего национального дохода.
Домбровскис отметил, что брешь в бюджете ЕС после «Brexit» будет слишком большой, чтобы ее можно было восполнить другими механизмами, без увеличения взносов стран.
На вопрос о том, как это предложение повлияет на размер взносов Латвии в бюджет ЕС, вице-президент Еврокомиссии ответил, что об этом пока рано судить, так как в процессе «Brexit» еще много неизвестного об условиях выхода Великобритании и ее обязательствах.
В настоящее время доля Великобритания в бюджете ЕС превышает 10%, и после «Brexit» он лишится около 10 млрд евро.
Можно и 2%. Лишь бы не Москве дань платить. Не обеднеем, правда, ольгинские?« ответить
конечно не обеднеем, пояса потуже затянем, возьмём деньги из пенсий с медицины, увеличим налоги. А ещё не забывай что датаций не будет + транзит к 2020 рухнет« ответить
Грузооборот портов Латвии за январь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упал на 22,1%, объем грузоперевозок по железной дороге — на 15,9%.« ответить
Зато у нас песни красивые« ответить
Пора вообще уже закруглятся с выплатами. С Прибалтикой Германия ещё за восстановление страны после обеих войн не рассчиталась... А Валдыса себе оставьте, одна беда в стране от этого никчёмного альфонса.« ответить
Скорей бы ,,рассыпался,,Ес, чтоб страны стали самостоятельны и жили по своим средствам....Латвии просрав экономику придется клянчить, чтоб выжить, как Украина.....Нищета - обьединяйся« ответить