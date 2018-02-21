Европа хочет потягаться с США в торговой войне (1)

Лента новостей
Новое пособие на медицину Весна придет с круизами В Америке нашли исчезнувшую цивилизацию Алексей Серебряков назвал хамство национальной идеей России‍ Эксперт: Латвия не решает! Судьбу Римшевича определит суд ЕС В Associated Press уверены в подлинности фото с Римшевичем. Кто лжёт? Самолеты РФ замечены в зоне крупной военной операции в Сирии Эмиссар Трампа едет в Ригу Римшевичу запретили «рулить» Банком Латвии и покидать страну
Eще в разделе
Римшевичу запретили «рулить» Банком Латвии и покидать страну Евросоюз лишает Украину денег. Киев недоволен Зарплата на латвийской рыбной фабрике – 930 евро; работать некому Банки Латвии оказались в трудном положении Репутация Риги под ударом
Герман Бергер
19:40 20.02.2018
Экономика / Финансы

Еврокомиссия обдумывает возможные ответные меры на случай, если США введут пошлины на продукцию из Евросоюза. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на нескольких чиновников ЕС. В частности, пошлины могут начать собирать с мотоциклов Harley Davidson и бурбона.

Данные продукты выбраны не случайно: мотоциклы производятся в штате Висконсин, откуда баллотировался спикер палаты представителей Пол Райан, а бурбон разливается в Теннесси и Кентукки. Сенатором от последнего является глава фракции республиканцев Митч Макконнелл.

 

На минувшей неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американцы задумываются над введением пошлин в отношении стали и алюминия. Ограничения коснутся не только европейских товаров, но для ЕС они могут стать особенно болезненными. Для стали предлагается установить пошлину в 24 процента, а для алюминия — в 7,7 процента.

 

28 января президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу ITV сказал, что у Вашингтона с Брюсселем много проблем, и такая ситуация может «вылиться во что-то серьезное» в торговых отношениях. Американским товарам очень сложно попасть на европейский рынок, в то время как страны-члены ЕС отправляют свой товар в США «с очень маленькими налогами», отметил Трамп. 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
а что не поставлять в пиндосстю товара 20:26 20:02:2018

а.в ес тоже задница, свое дерьмо некуда девать

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV