Еврокомиссия обдумывает возможные ответные меры на случай, если США введут пошлины на продукцию из Евросоюза. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на нескольких чиновников ЕС. В частности, пошлины могут начать собирать с мотоциклов Harley Davidson и бурбона.

Данные продукты выбраны не случайно: мотоциклы производятся в штате Висконсин, откуда баллотировался спикер палаты представителей Пол Райан, а бурбон разливается в Теннесси и Кентукки. Сенатором от последнего является глава фракции республиканцев Митч Макконнелл.

На минувшей неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американцы задумываются над введением пошлин в отношении стали и алюминия. Ограничения коснутся не только европейских товаров, но для ЕС они могут стать особенно болезненными. Для стали предлагается установить пошлину в 24 процента, а для алюминия — в 7,7 процента.

28 января президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу ITV сказал, что у Вашингтона с Брюсселем много проблем, и такая ситуация может «вылиться во что-то серьезное» в торговых отношениях. Американским товарам очень сложно попасть на европейский рынок, в то время как страны-члены ЕС отправляют свой товар в США «с очень маленькими налогами», отметил Трамп.