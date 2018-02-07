Европа будет отнимать деньги у россиян(8)

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Герман Бергер
18:50 06.02.2018
Экономика / Финансы

Европейские банки ужесточили контроль за счетами российских клиентов. Это связано с подготовкой к переходу на новые стандарты обмена финансовой информации в рамках совместной деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на банкиров и юристов, которые столкнулись с нововведениями.

Переход на новый стандарт обмена финансовой информацией в рамках ОЭСР проходит в два этапа. Первый уже завершился, в нем участвовали около 100 стран, стоявших у истоков создания подобной системы. На втором этапе к системе присоединяются остальные страны, в том числе Россия.

 

Второй этап должен завершиться до 30 сентября 2018 года. Подключение к системе обязывает финансовые институты обмениваться финансовой информацией: налоги, счета нерезидентов и так далее.

 

Система нацелена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. При этом основной риск для многих российских клиентов европейских банков — это требование обосновать источник дохода, в рамках которого банки стали запрашивать справки о доходах своих клиентов. Кроме того, теперь налоговые органы разных стран могут требовать дополнительные документы о владельце счета.

 

Если клиент не сможет обосновать происхождение денег, банк вправе ограничить операции по его счетам либо повысить комиссию за обслуживание счета. Особое внимание будет уделено налоговому статусу клиента — прийти в банк с новым паспортом и рассчитывать на давнюю дружбу с банкиром уже не получится, отмечает издание.

 

В начале января стало известно, что около 700 россиян купили себе гражданство Мальты. Такое решение российских бизнесменов связывали с намерением оптимизировать свои налоговые расходы благодаря льготному налоговому режиму на Мальте.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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narod 19:07 06:02:2018

rusofobskaja statejka ot bergera, mozhno podumatj ostaljnie svishe 100 stran ne postradajut, vse belie i pushistie krome rossijan bugagaga

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на Мальте и наши все воры попрятались 19:07 06:02:2018

Радует то, что хватит одной бомбы. Держись там Альберт!

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ваня 23:58 06:02:2018

Нелюдей и выродков соссии лишить денег...

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Latviešu patriots 19:27 06:02:2018

Krievu neliešus un blēžus ir jākontrolē! ES malači!

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narod 19:36 06:02:2018

a latvija eto ES? sudja po pensijam i zarplatam daleko net

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boloto 19:53 06:02:2018

boloto

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boloto 19:55 06:02:2018

boloto

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вести 19:41 06:02:2018

вы сами пишите статьи и сами их комментируете Будете банить остальных ваши бредни больше читать никто не будет

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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