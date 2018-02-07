Переход на новый стандарт обмена финансовой информацией в рамках ОЭСР проходит в два этапа. Первый уже завершился, в нем участвовали около 100 стран, стоявших у истоков создания подобной системы. На втором этапе к системе присоединяются остальные страны, в том числе Россия.
Второй этап должен завершиться до 30 сентября 2018 года. Подключение к системе обязывает финансовые институты обмениваться финансовой информацией: налоги, счета нерезидентов и так далее.
Система нацелена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. При этом основной риск для многих российских клиентов европейских банков — это требование обосновать источник дохода, в рамках которого банки стали запрашивать справки о доходах своих клиентов. Кроме того, теперь налоговые органы разных стран могут требовать дополнительные документы о владельце счета.
Если клиент не сможет обосновать происхождение денег, банк вправе ограничить операции по его счетам либо повысить комиссию за обслуживание счета. Особое внимание будет уделено налоговому статусу клиента — прийти в банк с новым паспортом и рассчитывать на давнюю дружбу с банкиром уже не получится, отмечает издание.
В начале января стало известно, что около 700 россиян купили себе гражданство Мальты. Такое решение российских бизнесменов связывали с намерением оптимизировать свои налоговые расходы благодаря льготному налоговому режиму на Мальте.
rusofobskaja statejka ot bergera, mozhno podumatj ostaljnie svishe 100 stran ne postradajut, vse belie i pushistie krome rossijan bugagaga« ответить
Радует то, что хватит одной бомбы. Держись там Альберт!« ответить
Нелюдей и выродков соссии лишить денег...« ответить
Krievu neliešus un blēžus ir jākontrolē! ES malači!« ответить
a latvija eto ES? sudja po pensijam i zarplatam daleko net« ответить
boloto« ответить
boloto« ответить
вы сами пишите статьи и сами их комментируете Будете банить остальных ваши бредни больше читать никто не будет« ответить