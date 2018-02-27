«Господа русофобы, никто не скажет, официальные материалы расследования по Боингу МН17 уже опубликованы? Где? Помнится, последний и ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ раз вы обещали их озвучить еще в октябре прошлого года... Суд в Гааге уже был? Путин — в тюрьме? Ведь, что Боинг сбил Путин, вам было достоверно известно, когда еще обломки не все попадали. Что там ваши следователи так долго копаются? 3,5 года прошло...» — иронизирует латвийский журналист Юрий Алексеев.
«Никаких фамилий в данный момент следствие ни украинское, ни голландское назвать не готово. Мы вместе с голландским правительством и другими странами, которые входят в совместную следственную группу, продолжаем координацию усилий для скорейшего расследования этого преступления. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд», — сказал Евгений Енин.
Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году. Соответствующее решение вынес государственный совет королевства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Таким образом госсовет отменил решение нижестоящего суда о раскрытии сведений, касающихся катастрофы рейса MH-17. В решении госсовета, в частности, говорится, что право правительства на секретность деятельности и чувствительность вопроса превышают важность раскрытия информации.
В сентябре Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение по расследованию крушения MH-17. Страны взяли на себя обязательства по судебному преследованию и разбирательству в отношении лиц, причастных к катастрофе. Тогда глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил, что обвинения будут выдвигаться по голландским законам при поддержке со стороны мирового сообщества.
Жертвами катастрофы «Боинга» компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года, стали 298 человек. Большинство погибших – подданные Нидерландов.
"Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд"« ответить
Вовка заплакал и упал в обморок.
Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году« ответить
А как же судить будут засекреченных ?)))
Ты хоть текст прочитай.« ответить
. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд.« ответить
Заманивают.« ответить
Главарь уже расслабился, всё засекречено, почувствовал себя бессмертным владыкой мира.
А потом, в один из прекрасных дней, в дверь постучат:
"Goede dag, mijnheer Poetin"
Так что, не волнуйся, сядут все.
А тем временем очередной "спасибопутин, спасибомутко":« ответить
"Все международные спортивные федерации с 1 апреля 2018 года лишатся права отдавать России любые соревнования различного уровня. Однако на турниры, с которыми уже подписаны контракты, этот запрет распространяться не будет"
Жаль ЧМ не отберут.
Опять ты даун фантазируешь, за хохлами скоро придут. Порося умоется соплями« ответить
Расслабся "саня." Смотри футбол и получай удовольствие. Если бы сбили россияне, давно назвали бы виновных.« ответить
западная лживая мразь ответит за покровительство хохло-бандитам и убийствам« ответить
А гнде про "европа намекает", это кто у нас европа, малахольный Ю.Алексееев, что ли?:)))« ответить
Опять уголовный скот алексее дурит животных проросийских упырей... То что Боинг сбили нелюди и выродки России никто даже не оспаривает.. Просто собирается доказательная база на тех кто лично это сделал..выродка уголовника алексеева в тюрьму« ответить
Ведь весь цивилизованный мир знает , что только дураки никогда не сомневаются в своей правоте и знают Фсе !!!! ))))« ответить
В России понятное дело нервничают, для них это как сидение приговоренного к смертной казни в американской тюрьме, понимают, что рыло в пуху, обречены, и наказание неизбежно..« ответить
Ты не думал, что на тебя и в суд подать можно? За клевету и публичные оскорбления. Я понимаю, что ты необразован, но Алексеев то вполне! Или хочешь сказать, что в нашей стране закон не работает?« ответить
Что там ваши следователи так долго копаются? 3,5 года прошло...» — иронизирует латвийский журналист Юрий Алексеев.« ответить
---------------------------------------------------------
"Дедушка, голубчик, сделай мне свисток".
"Дедушка, найди мне беленький грибок".
"Ты хотел мне нынче сказку рассказать".
"Посулил ты белку, дедушка, поймать".
"Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!"
Желательно этого урода варзилова посадить на 5 годиков. Он тут давно всех оскорбляет и Ушакова, и Путина, и Алексеева. Знаю, что это быдло-хам живёт около Библиотеки, старый трухлявый дом, где на 1-ом этаже на углу маленький магазинчик "Baziliks", вот там и можете его брать. Сам он на морду урод, ходячий скелет, 50 лет.« ответить
Пора этого урода посадить за хамство и оскорбления.
Уголовник и враг Латвии алексее должен сидеть в тюрьме..а этот скот ещё ползает на свободе.. Это не правильно« ответить
На каклов уже давно накопали, все боятся озвучить« ответить
Ждём полное уничтожение вражеской страны скоторуси ...агрессоры этой мерзкой недостраны угроза всем окружающим народам и странам« ответить
Вот это, Ваньючка, уже призыв к войне.« ответить
У него справка« ответить
СкотоВанька« ответить
Это всё объясняет« ответить
Вот как хохлы заскулили, знают, что виноваты и не уйти от ответственности.« ответить
А у Ваньки ведь половое бессилие, иначе этот дурачок занимался бы полезными делами. Но ведь сидит у компа ежедневно, обзывается как пятиклассник, и от этого получает удовольствие. Недоумок, лучше качай свой хренок, а то он у тебя такой же, как и умишко твое недоразвитое. Короче, чем стручок зеленого горошка. Марш к зеркалу скорее, сам увидишь!« ответить
Жизнь наказывает хохлов уже 4 года и когда конец-неизвестно.« ответить