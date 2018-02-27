Украинское и голландское следствие пока не готово озвучить имена подозреваемых в деле о крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, однако их число составит около 25 человек, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«Господа русофобы, никто не скажет, официальные материалы расследования по Боингу МН17 уже опубликованы? Где? Помнится, последний и ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ раз вы обещали их озвучить еще в октябре прошлого года... Суд в Гааге уже был? Путин — в тюрьме? Ведь, что Боинг сбил Путин, вам было достоверно известно, когда еще обломки не все попадали. Что там ваши следователи так долго копаются? 3,5 года прошло...» — иронизирует латвийский журналист Юрий Алексеев.

«Никаких фамилий в данный момент следствие ни украинское, ни голландское назвать не готово. Мы вместе с голландским правительством и другими странами, которые входят в совместную следственную группу, продолжаем координацию усилий для скорейшего расследования этого преступления. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд», — сказал Евгений Енин.

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году. Соответствующее решение вынес государственный совет королевства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Таким образом госсовет отменил решение нижестоящего суда о раскрытии сведений, касающихся катастрофы рейса MH-17. В решении госсовета, в частности, говорится, что право правительства на секретность деятельности и чувствительность вопроса превышают важность раскрытия информации.

В сентябре Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение по расследованию крушения MH-17. Страны взяли на себя обязательства по судебному преследованию и разбирательству в отношении лиц, причастных к катастрофе. Тогда глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил, что обвинения будут выдвигаться по голландским законам при поддержке со стороны мирового сообщества.

Жертвами катастрофы «Боинга» компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года, стали 298 человек. Большинство погибших – подданные Нидерландов.