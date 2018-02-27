Европа намекает, что MH17 сбила Украина(32)

Лента новостей
Из-за краха ABLV заморожен ряд крупных проектов. Строители уже «воют» В Вашингтоне открыли площадь Немцова Оперы Риги и Таллина гостят друг у друга Ким Кардашьян снялась для обложки индийского Vogue Как не испортить очки и правильно за ними ухаживать 50 французских чиновников переночуют на улице в знак солидарности с бездомными И учёба, и песня, и жизнь! Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии Нет слов! Популярный в Латвии интернет-магазин прислал подержанный товар
Eще в разделе
В Вашингтоне открыли площадь Немцова Украину превратили в строгую колонию США По всей Европе изымают лекарство, убивающее пациентам печень Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских Васильева: русскоязычных в Латвии нельзя назвать нацменьшинством
Анатолий Тарасов
13:41 27.02.2018
В мире / Катастрофа

Украинское и голландское следствие пока не готово озвучить имена подозреваемых в деле о крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, однако их число составит около 25 человек, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«Господа русофобы, никто не скажет, официальные материалы расследования по Боингу МН17 уже опубликованы? Где? Помнится, последний и ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ раз вы обещали их озвучить еще в октябре прошлого года... Суд в Гааге уже был? Путин — в тюрьме? Ведь, что Боинг сбил Путин, вам было достоверно известно, когда еще обломки не все попадали. Что там ваши следователи так долго копаются? 3,5 года прошло...» — иронизирует латвийский журналист Юрий Алексеев.

 

«Никаких фамилий в данный момент следствие ни украинское, ни голландское назвать не готово. Мы вместе с голландским правительством и другими странами, которые входят в совместную следственную группу, продолжаем координацию усилий для скорейшего расследования этого преступления. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд», — сказал Евгений Енин.

 

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году. Соответствующее решение вынес государственный совет королевства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

 

Таким образом госсовет отменил решение нижестоящего суда о раскрытии сведений, касающихся катастрофы рейса MH-17. В решении госсовета, в частности, говорится, что право правительства на секретность деятельности и чувствительность вопроса превышают важность раскрытия информации.

 

В сентябре Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение по расследованию крушения MH-17. Страны взяли на себя обязательства по судебному преследованию и разбирательству в отношении лиц, причастных к катастрофе. Тогда глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил, что обвинения будут выдвигаться по голландским законам при поддержке со стороны мирового сообщества.

 

Жертвами катастрофы «Боинга» компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года, стали 298 человек. Большинство погибших – подданные Нидерландов.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (32)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Caня 13:46 27:02:2018

"Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд"
Вовка заплакал и упал в обморок.

« ответить
Profile_default
А у нас почему-то зарплаты госканцелярии засекречены ))) 13:55 27:02:2018

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году
А как же судить будут засекреченных ?)))

« ответить
Profile_default
Совет 14:08 27:02:2018

Ты хоть текст прочитай.

« ответить
Profile_default
Так 14:10 27:02:2018

. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд.

« ответить
Profile_default
Саня 14:21 27:02:2018

Заманивают.
Главарь уже расслабился, всё засекречено, почувствовал себя бессмертным владыкой мира.
А потом, в один из прекрасных дней, в дверь постучат:
"Goede dag, mijnheer Poetin"

Так что, не волнуйся, сядут все.

« ответить
Profile_default
Саня 14:27 27:02:2018

А тем временем очередной "спасибопутин, спасибомутко":
"Все международные спортивные федерации с 1 апреля 2018 года лишатся права отдавать России любые соревнования различного уровня. Однако на турниры, с которыми уже подписаны контракты, этот запрет распространяться не будет"
Жаль ЧМ не отберут.

« ответить
Profile_default
Сане 14:41 27:02:2018

Опять ты даун фантазируешь, за хохлами скоро придут. Порося умоется соплями

« ответить
Profile_default
ДКБФ 15:04 27:02:2018

Расслабся "саня." Смотри футбол и получай удовольствие. Если бы сбили россияне, давно назвали бы виновных.

« ответить
Profile_default
ин-на 13:46 27:02:2018

западная лживая мразь ответит за покровительство хохло-бандитам и убийствам

« ответить
Profile_default
Смех 14:04 27:02:2018

А гнде про "европа намекает", это кто у нас европа, малахольный Ю.Алексееев, что ли?:)))

« ответить
Profile_default
Ваня 13:48 27:02:2018

Опять уголовный скот алексее дурит животных проросийских упырей... То что Боинг сбили нелюди и выродки России никто даже не оспаривает.. Просто собирается доказательная база на тех кто лично это сделал..выродка уголовника алексеева в тюрьму

« ответить
Profile_default
Спокойствие, тыкай спокойствие 14:08 27:02:2018

Ведь весь цивилизованный мир знает , что только дураки никогда не сомневаются в своей правоте и знают Фсе !!!! ))))

« ответить
Profile_default
Да уж 14:09 27:02:2018

В России понятное дело нервничают, для них это как сидение приговоренного к смертной казни в американской тюрьме, понимают, что рыло в пуху, обречены, и наказание неизбежно..

« ответить
Profile_default
А, 14:10 27:02:2018

Ты не думал, что на тебя и в суд подать можно? За клевету и публичные оскорбления. Я понимаю, что ты необразован, но Алексеев то вполне! Или хочешь сказать, что в нашей стране закон не работает?

« ответить
Profile_default
иронизирующему Алексееву 14:18 27:02:2018

Что там ваши следователи так долго копаются? 3,5 года прошло...» — иронизирует латвийский журналист Юрий Алексеев.
---------------------------------------------------------
"Дедушка, голубчик, сделай мне свисток".
"Дедушка, найди мне беленький грибок".

"Ты хотел мне нынче сказку рассказать".
"Посулил ты белку, дедушка, поймать".

"Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!"

« ответить
Profile_default
инфа 14:24 27:02:2018

Желательно этого урода варзилова посадить на 5 годиков. Он тут давно всех оскорбляет и Ушакова, и Путина, и Алексеева. Знаю, что это быдло-хам живёт около Библиотеки, старый трухлявый дом, где на 1-ом этаже на углу маленький магазинчик "Baziliks", вот там и можете его брать. Сам он на морду урод, ходячий скелет, 50 лет.
Пора этого урода посадить за хамство и оскорбления.

« ответить
Profile_default
Ваня 14:29 27:02:2018

Уголовник и враг Латвии алексее должен сидеть в тюрьме..а этот скот ещё ползает на свободе.. Это не правильно

« ответить
Profile_default
22 14:43 27:02:2018

На каклов уже давно накопали, все боятся озвучить

« ответить
Profile_default
Ваня 13:54 27:02:2018

Ждём полное уничтожение вражеской страны скоторуси ...агрессоры этой мерзкой недостраны угроза всем окружающим народам и странам

« ответить
Profile_default
А, 14:12 27:02:2018

Вот это, Ваньючка, уже призыв к войне.

« ответить
Profile_default
А ваньючке можно 14:19 27:02:2018

У него справка

« ответить
Profile_default
Жизнь 14:36 27:02:2018

СкотоВанька

« ответить
Profile_default
Да. 14:39 27:02:2018

Это всё объясняет

« ответить
Profile_default
наблюдатель 14:42 27:02:2018

Вот как хохлы заскулили, знают, что виноваты и не уйти от ответственности.

« ответить
Profile_default
Rapid 16:30 27:02:2018

А у Ваньки ведь половое бессилие, иначе этот дурачок занимался бы полезными делами. Но ведь сидит у компа ежедневно, обзывается как пятиклассник, и от этого получает удовольствие. Недоумок, лучше качай свой хренок, а то он у тебя такой же, как и умишко твое недоразвитое. Короче, чем стручок зеленого горошка. Марш к зеркалу скорее, сам увидишь!

« ответить
Profile_default
возмездие 14:44 27:02:2018

Жизнь наказывает хохлов уже 4 года и когда конец-неизвестно.

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV