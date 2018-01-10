Европе важно иметь альтернативный источник газа по политическим соображениям, однако регулярные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США экономически не оправданны, заявил РИА «ФедералПресс» шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.

Озабоченность Европы вопросами энергетической безопасности понятна, отметил эксперт, однако следует различать реальную — техническую составляющую проблемы и мнимую — политизированную.

«Заменить часть трубопроводного газа поставками по морю СПГ прагматичная Европа хочет, но не потому, что трубы идут из России, а чтобы подстраховаться элементарно альтернативным каналом — на случай перебоев или аварий, подобных инциденту на хабе в Австрии. Такие события случаются нечасто, но они лишний раз заставляют задуматься о чем-то параллельно, кроме трубопроводов», — пояснил Пушкарев.

На минувшей неделе Италия ввела режим ЧП после аварии на газовом хабе в австрийском Баумгартене. Работа хаба была полностью остановлена, транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии прекращены. Итальянские потребители обеспечивались газом из национальных подземных хранилищ.

Как уже писал Sputnik Латвия, ряд стран Европы в стремлении диверсифицировать источники заключают контракты на поставки газа из США. В частности, польская компания PGNiG в ноябре сообщила о подписании пятилетнего контракта, который предусматривает доставку из США до 9 танкеров со сжиженным газом. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США в Центральную и Восточную Европу, ранее осуществлялись лишь разовые поставки. Цена на сжиженный природный газ из США не раскрывалась.

По мнению Пушкарева, в разумных масштабах наладить поставки по морю СПГ из США или Катара для Европы действительно важно, но лишь на уровне принципиальной возможности.

«В регулярном режиме большие поставки СПГ не будут иметь экономического смысла. СПГ дорогой, он обойдется потребителям в 1,5-1,7 раза дороже, и он в больших объемах при отсутствии технических проблем Европе просто не требуется», — подчеркнул аналитик.

В ноябре «Газпром» назвал стоимость поставок американского СПГ в Европу. В осенне-зимний период 2017–2018 года она составляет 265-295 долларов за тысячу кубометров, в то время как средняя цена российского газа не превышает 190 долларов за тысячу кубометров. По данным ЕК, цена российского газа для Литвы в первом квартале 2017 года составила 180 долларов за тысячу кубометров, а норвежского СПГ — 241 доллар. Цена американского СПГ, если бы его поставки были осуществлены в этот период, находилась бы на уровне 254 долларов.

Эксперт напомнил, что от газа из России практически на все 100% зависела до самого недавнего времени почти вся Восточная Европа: Чехия, Словакия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

«Для них последствия каких-либо проблем с поставками российского газа — по политическим либо техническим причинам — были бы еще плачевнее и были бы заметны сразу», — сказал эксперт.

По его словам, в Италии доля российского газового импорта — около 37%, в Германии примерно 28%.

«Это все равно много, и реально обойтись совсем без российского газа немецкие предприятия смогут где-то на неделю дольше, чем Италия. Зависимость Словении, Греции и Венгрии находится на уровне от 41% до 45%: без газа из России они столкнутся с сильным энергетическим дефицитом примерно через 10 дней», — пояснил аналитик.

Пушкарев указал, что Вашингтон искусственно нагоняет на Европу страха в попытках занять как можно большую нишу на европейском рынке.

«США откровенно давят на ЕС, мол, Россия политически ненадежный партнер и вообще «плохая страна», которая якобы угрожает соседям. Даже намекают, что готовы проконсультироваться со своими военными советниками в Европе о целесообразности «Северного потока — 2», а это есть не что иное, как словесная угроза силой, да вот только не со стороны России», — сказал эксперт.

Однако европейские власти вполне отдают себе отчет, что газовое лобби из США явно перешло красную черту, поэтому Европа сопротивляется и, конечно, отстоит в итоге свои экономические интересы, считает аналитик.

«И если американцы так мощно давят уже сейчас, то немцы думают: а что же будет, если они подсядут на серьезную зависимость, допустим, от американского СПГ? Не станет ли потом угроза прекращения поставок морем просто следующим козырем, инструментом для еще более сильного шантажа Европы в руках американцев – с целью навязать потом Европе какие-то свои политические, экономические или военные интересы?» — подчеркнул Пушкарев.

Поэтому, заключает эксперт, существенно потеснить или, тем более, заменить Россию на газовом рынке Европы у американцев шансов нет: власти ЕС понимают, что это во всех отношениях дорого может обойтись.