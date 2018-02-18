Европа не вынесет сор из избы(4)

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газета Сегодня
21:00 17.02.2018
газета Сегодня / Экология

ЕС завален отходами, в Латвии ситуация пока удовлетворительная

В Европе растут горы пластиковых и бумажных отходов. Раньше они вывозились для переработки в Китай, но с января 2018 года власти Поднебесной отказались иметь дело с чужим мусором. В Латвии с отходами дела обстоят получше: страна вообще производит их крайне мало по сравнению с остальным ЕС.

 

Горы растут

 

По сообщениям западных СМИ, ситуация ухудшается с каждым днем. Дело в том, что раньше страны Европы, а также Канада и США полностью полагались на Китай, куда в спрессованном виде переправлялись тонны использованных одноразовых бутылок в качестве вторсырья, где пластик плавили и использовали в производстве электротехнической продукции, игрушек, деталей компьютеров и т. д. Понадеявшись на китайцев, в странах ЕС не были созданы достаточные мощности по переработке отходов. 

 

Так, резко обострилась проблема утилизации бытового мусора в Великобритании. Подобные сообщения приходят из Канады, Ирландии, Германии и ряда других стран. В портовых городах собираются десятки тонн мусора, от которого отказался Китай.

 

Китай перестал брать на переработку 24 вида твердых отходов, в том числе от неотсортированной бумаги, полиэтилена, пластиковых бутылок. Страна направила во Всемирную торговую организацию уведомление: экология в стране настолько ухудшилась, что КНР отказывается заниматься твердыми отходами, в которых слишком много загрязняющих веществ. Кроме того, китайцы жалуются, что зарубежные партнеры не сортируют должным образом мусор, который смешивается с неперерабатываемыми отходами.

 

Суровая реальность

 

Тотальная сортировка любого мусора — суровая реальность во многих европейских странах. В Латвии же эта привычка пока только набирает обороты. Частично потому, что страна вообще очень мало производит мусора. По данным Евростата за 2014 год (более свежих данных нет), в ЛР образовалось 2,6 млн. тонн мусора. Меньше произвели тлена только в крохотных государствах Кипр (2 млн. тонн), Мальта (1,7 млн. тонн) и в Лихтенштейне (0,6 млн. тонн). В Литве намусорили на 6 млн. тонн, в Эстонии — на 21,8 млн. тонн. Впрочем, большая часть эстонского мусора (18 млн. тонн) — это отходы добычи горючих сланцев, так что такое сравнение не совсем корректное.

 

Тут бы возрадоваться, что мы такие все из себя чистые и экологические, но как–то не получается. Цифры Евростата однозначно указывают на то, что чем сильнее развито государство экономически, тем больше оно производит мусора. Именно поэтому на первом месте по данному показателю Германия: 387,5 млн. тонн отходов в 2014 году. На втором месте Франция с 324,5 млн. тонн, на третьем — Великобритания, намусорившая на 251 млн. тонн.

 

Если не хотим погрязнуть

 

В целом все страны ЕС в 2014 году произвели 2,5 млрд. тонн отходов, или по 5 тонн отходов на душу населения. На жителя Латвии пришлось лишь 1,3 тонны отходов в год.

 

При этом большая часть, около 60% всех отходов, в ЕС приходится на отходы минерального происхождения и почвогрунтовые отходы, которые образуются при бурении шахт и строительных работах. 

 

Проблема переработки мусора и сокращения его объемов остается одной из важнейших экономических вопросов в ЕС. Но дело особо не спорится — во всяком случае, объемы производимых отходов в Евросоюзе почти не меняются уже долгие годы.

 

Около 46% произведенных в ЕС в 2008 году отходов были переработаны во вторичное сырье, 49% отправились на утилизацию, а 5% были сожжены. 

 

В Латвии большая часть отходов (1,4 млн. тонн) — это обычный, неотсортированный бытовой мусор. Перерабатывается в стране лишь 331 тыс. тонн мусора. Это, конечно, очень мало. С ростом латвийской экономики, на что мы все надеемся, отходов станет больше, и их переработка станет насущной необходимостью. Если, конечно, не хотим погрязнуть в сору, как Европа.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Цифры Евростата однозначно указывают на то, что чем сильнее развито государство экономически, тем больше оно производит мусора 21:10 17:02:2018

Как же так? Ведь у нас самая быстрорастущая экономика!))))

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Саня 22:42 17:02:2018

Боже мой, как мы раньше жили без сортировки и переработки?

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ИвАн 08:02 18:02:2018

Так надо в рашу вывозить. Там места много и на общем фоне этот мусор и не заметят. Кремлёвским олигархам стоит задуматся о новом бизнесе, а вата протестовать не будет, если сказать, что это на благо россии. И не такое проглатывали.

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Саксофоб 08:35 18:02:2018

Ну скоро Наши вороватые менеджеры внешнего управления под названием правительство решат эту хозяйскую проблему-где-нибудь в Латгалии.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)