ЕС завален отходами, в Латвии ситуация пока удовлетворительная

В Европе растут горы пластиковых и бумажных отходов. Раньше они вывозились для переработки в Китай, но с января 2018 года власти Поднебесной отказались иметь дело с чужим мусором. В Латвии с отходами дела обстоят получше: страна вообще производит их крайне мало по сравнению с остальным ЕС.

Горы растут

По сообщениям западных СМИ, ситуация ухудшается с каждым днем. Дело в том, что раньше страны Европы, а также Канада и США полностью полагались на Китай, куда в спрессованном виде переправлялись тонны использованных одноразовых бутылок в качестве вторсырья, где пластик плавили и использовали в производстве электротехнической продукции, игрушек, деталей компьютеров и т. д. Понадеявшись на китайцев, в странах ЕС не были созданы достаточные мощности по переработке отходов.

Так, резко обострилась проблема утилизации бытового мусора в Великобритании. Подобные сообщения приходят из Канады, Ирландии, Германии и ряда других стран. В портовых городах собираются десятки тонн мусора, от которого отказался Китай.

Китай перестал брать на переработку 24 вида твердых отходов, в том числе от неотсортированной бумаги, полиэтилена, пластиковых бутылок. Страна направила во Всемирную торговую организацию уведомление: экология в стране настолько ухудшилась, что КНР отказывается заниматься твердыми отходами, в которых слишком много загрязняющих веществ. Кроме того, китайцы жалуются, что зарубежные партнеры не сортируют должным образом мусор, который смешивается с неперерабатываемыми отходами.

Суровая реальность

Тотальная сортировка любого мусора — суровая реальность во многих европейских странах. В Латвии же эта привычка пока только набирает обороты. Частично потому, что страна вообще очень мало производит мусора. По данным Евростата за 2014 год (более свежих данных нет), в ЛР образовалось 2,6 млн. тонн мусора. Меньше произвели тлена только в крохотных государствах Кипр (2 млн. тонн), Мальта (1,7 млн. тонн) и в Лихтенштейне (0,6 млн. тонн). В Литве намусорили на 6 млн. тонн, в Эстонии — на 21,8 млн. тонн. Впрочем, большая часть эстонского мусора (18 млн. тонн) — это отходы добычи горючих сланцев, так что такое сравнение не совсем корректное.

Тут бы возрадоваться, что мы такие все из себя чистые и экологические, но как–то не получается. Цифры Евростата однозначно указывают на то, что чем сильнее развито государство экономически, тем больше оно производит мусора. Именно поэтому на первом месте по данному показателю Германия: 387,5 млн. тонн отходов в 2014 году. На втором месте Франция с 324,5 млн. тонн, на третьем — Великобритания, намусорившая на 251 млн. тонн.

Если не хотим погрязнуть

В целом все страны ЕС в 2014 году произвели 2,5 млрд. тонн отходов, или по 5 тонн отходов на душу населения. На жителя Латвии пришлось лишь 1,3 тонны отходов в год.

При этом большая часть, около 60% всех отходов, в ЕС приходится на отходы минерального происхождения и почвогрунтовые отходы, которые образуются при бурении шахт и строительных работах.

Проблема переработки мусора и сокращения его объемов остается одной из важнейших экономических вопросов в ЕС. Но дело особо не спорится — во всяком случае, объемы производимых отходов в Евросоюзе почти не меняются уже долгие годы.

Около 46% произведенных в ЕС в 2008 году отходов были переработаны во вторичное сырье, 49% отправились на утилизацию, а 5% были сожжены.

В Латвии большая часть отходов (1,4 млн. тонн) — это обычный, неотсортированный бытовой мусор. Перерабатывается в стране лишь 331 тыс. тонн мусора. Это, конечно, очень мало. С ростом латвийской экономики, на что мы все надеемся, отходов станет больше, и их переработка станет насущной необходимостью. Если, конечно, не хотим погрязнуть в сору, как Европа.

Григорий АНТОНОВ.