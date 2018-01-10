Евросоюз поставляет Украине газ с 2013 года. Только в прошло году Киев импортировал из стран ЕС 14 миллиардов кубометров, что сопоставимо с годовым потреблением Бельгии. Объем газа, который согласно решению суда украинская сторона должна закупить у России, — пять миллиардов кубометров в год, он оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
В связи с этим ситуация на рынке для европейских трейдеров и операторов газопроводов, которые заработали в минувшие годы на реверсе газа на Украину, ухудшится. Однако, как отмечает аналитик BI Эльчин Маммадов, наблюдаемое на европейском рынке восстановление внутреннего потребления газа должно «смягчить удар».
В конце декабря Стокгольмский арбитраж, в котором проходило разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» из-за недобором Украиной газа по условию «бери или плати», вынес вердикт, согласно которому Киев обязан выплатить российской стороне более двух миллиардов долларов задолженности за уже поставленное топливо.
Кроме того, согласно решению суда, украинская компания должна будет в 2018 года и до истечения действия контракта в 2019-м ежегодно закупать пять миллиардов кубических метров газа.
В конце декабря Стокгольмский арбитраж, в котором проходило разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» из-за недобором Украиной газа по условию «бери или плати», вынес вердикт, согласно которому Киев обязан выплатить российской стороне более двух миллиардов долларов задолженности за уже поставленное топливо.« ответить
Кроме того, согласно решению суда, украинская компания должна будет в 2018 года и до истечения действия контракта в 2019-м ежегодно закупать пять миллиардов кубических метров газа.
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В конце декабря Стокгольмский арбитраж, в котором проходило разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» из-за недобором Украиной газа по условию «бери или плати», вынес вердикт, согласно которому Киев обязан выплатить российской стороне более двух миллиардов долларов задолженности за уже поставленное топливо.« ответить
Кроме того, согласно решению суда, украинская компания должна будет в 2018 года и до истечения действия контракта в 2019-м ежегодно закупать пять миллиардов кубических метров газа.
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Tā turpiniet! Atbalstu 100%.