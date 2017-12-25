Вот и вышло окончательное решение Стокгольмского арбитражного суда, завершившее четырехлетний процесс между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Вердикт арбитража сам по себе более чем ожидаемый. С ним, правда, все было понятно еще в мае, когда было вынесено «решение промежуточное».

На чьей стороне победа, версий строить не будем. Есть мнение не замеченного в любви к России международного рейтингового агентства Fitch. Это агентство оценивает заключение суда Стокгольма в целом как «нейтральное для «Газпрома» и умеренно негативное для «Нафтогаза».

«Нафтогаз» тут же сообщил всем заинтересованным сторонам, что полностью выиграл арбитраж против «Газпрома» «по всем спорным вопросам». Арбитраж якобы в полной мере отклонил требования «Газпрома» по пункту «бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы. И что ему, кроме того, удалось снизить контрактную стоимость газа, полученного во втором квартале 2014 года, с 485 до 352 долларов за тысячу кубометров.

Во-первых, вопреки заявлениям «Нафтогаза», само условие take-or-pay арбитражем оставлено в силе, однако уровень take-or-pay понижен таким образом, что у «Нафтогаза» не возникает обязательств по уплате денег «Газпрому». Что, в общем, вполне разумно: да, согласно букве закона «Газпром» имел основания для получения 35 миллиардов долларов США по этому условию. Но и в прежние, «дореволюционные» годы «Газпром» украинцам take-or-pay, если честно, тоже не считал. Так что это требование можно было в общем и целом отнести к разряду «политических». Что арбитраж и сделал.

Что касается контрактной стоимости газа, полученного во втором квартале 2014-го, то да, там наши выступили дерзко. Для Украины во втором квартале 2014 года действительно была установлена цена в 485 долларов, и она была выше рыночной. Произошло это по причине того, что Крым в результате референдума в марте воссоединился с Россией. В результате российские газовики и решили, что тем самым отменен так называемый Харьковский договор, по которому в обмен на аренду Черноморского флота Россия давала Украине скидку на газ в 100 долларов за каждую тысячу кубометров. Без этой скидки и выросла цена, которая, согласно условиям контракта, устанавливается поквартально.

При этом украинские медиа старательно не обращают внимания на один простой факт: признание Стокгольмом справедливости цены на российский газ для Украины в 2011-2014 годы является куда более значимым, чем признание завышенной цены в одном квартале.

И теперь мы с вами переходим к самому интересному: почему, несмотря на очевидную, казалось бы, «моральную победу», тот же Fitch считает решение Стокгольмского арбитража нейтральным для «Газпрома» и умеренно негативным для «Нафтогаза»?

Агентство указывает, во-первых, на различия в стабильности финансового положения компаний. А во-вторых, «Газпром» по решению суда никаких денег «Нафтогазу» платить не должен — зато «Нафтогазу» российским газодобытчикам придется все-таки заплатить. И хотя это не те десятки миллиардов, а «всего-навсего» оплата задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиардов долларов, но тут решение уже окончательное, а за каждый день просрочки с украинской стороны будет взиматься 0,03 процента.

А это, простите, хоть и выглядит вроде как несерьезно, но так-то больше, чем 600 тысяч долларов США в день (!).

Кстати, выплатить эти два миллиарда прямо сейчас «Нафтогаз» русским не может не потому, что не хочет.

А потому что не может: не далее как 20 декабря суд в Словакии во исполнение решения все того же Стокгольмского арбитража, хоть и по другому делу, но таки по иску итальянской компании IUGas арестовал поставки газа из Словакии в адрес НАК «Нафтогаз Украины».