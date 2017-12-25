На чьей стороне победа, версий строить не будем. Есть мнение не замеченного в любви к России международного рейтингового агентства Fitch. Это агентство оценивает заключение суда Стокгольма в целом как «нейтральное для «Газпрома» и умеренно негативное для «Нафтогаза».
«Нафтогаз» тут же сообщил всем заинтересованным сторонам, что полностью выиграл арбитраж против «Газпрома» «по всем спорным вопросам». Арбитраж якобы в полной мере отклонил требования «Газпрома» по пункту «бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы. И что ему, кроме того, удалось снизить контрактную стоимость газа, полученного во втором квартале 2014 года, с 485 до 352 долларов за тысячу кубометров.
Во-первых, вопреки заявлениям «Нафтогаза», само условие take-or-pay арбитражем оставлено в силе, однако уровень take-or-pay понижен таким образом, что у «Нафтогаза» не возникает обязательств по уплате денег «Газпрому». Что, в общем, вполне разумно: да, согласно букве закона «Газпром» имел основания для получения 35 миллиардов долларов США по этому условию. Но и в прежние, «дореволюционные» годы «Газпром» украинцам take-or-pay, если честно, тоже не считал. Так что это требование можно было в общем и целом отнести к разряду «политических». Что арбитраж и сделал.
Что касается контрактной стоимости газа, полученного во втором квартале 2014-го, то да, там наши выступили дерзко. Для Украины во втором квартале 2014 года действительно была установлена цена в 485 долларов, и она была выше рыночной. Произошло это по причине того, что Крым в результате референдума в марте воссоединился с Россией. В результате российские газовики и решили, что тем самым отменен так называемый Харьковский договор, по которому в обмен на аренду Черноморского флота Россия давала Украине скидку на газ в 100 долларов за каждую тысячу кубометров. Без этой скидки и выросла цена, которая, согласно условиям контракта, устанавливается поквартально.
При этом украинские медиа старательно не обращают внимания на один простой факт: признание Стокгольмом справедливости цены на российский газ для Украины в 2011-2014 годы является куда более значимым, чем признание завышенной цены в одном квартале.
И теперь мы с вами переходим к самому интересному: почему, несмотря на очевидную, казалось бы, «моральную победу», тот же Fitch считает решение Стокгольмского арбитража нейтральным для «Газпрома» и умеренно негативным для «Нафтогаза»?
Агентство указывает, во-первых, на различия в стабильности финансового положения компаний. А во-вторых, «Газпром» по решению суда никаких денег «Нафтогазу» платить не должен — зато «Нафтогазу» российским газодобытчикам придется все-таки заплатить. И хотя это не те десятки миллиардов, а «всего-навсего» оплата задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиардов долларов, но тут решение уже окончательное, а за каждый день просрочки с украинской стороны будет взиматься 0,03 процента.
А это, простите, хоть и выглядит вроде как несерьезно, но так-то больше, чем 600 тысяч долларов США в день (!).
Кстати, выплатить эти два миллиарда прямо сейчас «Нафтогаз» русским не может не потому, что не хочет.
А потому что не может: не далее как 20 декабря суд в Словакии во исполнение решения все того же Стокгольмского арбитража, хоть и по другому делу, но таки по иску итальянской компании IUGas арестовал поставки газа из Словакии в адрес НАК «Нафтогаз Украины».
Как будто Прибалтику приблизила к чему другому!« ответить
А куда сегодня подевались хохлы наверно на Рождество свалили на годину« ответить
Россия в 2015 году хитро решила, что за газ поставляемый ею в ДНР и ЛНР она заставит платить Украину, ту самую "Хунту", которой эти "народные республики" желают погибели, но пролетела, по решению Стокгольмского арбитража платить за это газ придется российскому налогоплательщику.« ответить
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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU – "Газпром" добавил новые пункты приема-сдачи газа при поставках на Украину: ГИС Прохоровка (граница Ростовской и Луганской областей) и ГИС Платово (граница Ростовской и Донецкой областей).
"В соответствии с действующим между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контрактом купли-продажи газа, с 16:00 мск 19 февраля 2015 года "Газпром" поставляет газ на Украину в том числе через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово" в объеме 12 млн куб. м в сутки", - сказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" не принимал от "Газпрома" газ на пунктах входа в ГТС на неподконтрольных киевским властям территориях и не намерен его оплачивать, сообщила пресс-служба компании.
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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма не будет платить ПАО "Газпром" за поставленный на неконтролируемые Киевом территории Донбасса природный газ." Если коротко: кому "Газпром" отдавал тот газ в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ИФ), тот ему пусть и платит"
Ранее на этой неделе главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил журналистам, что претензии "Газпрома" по поставкам в неподконтрольные Киеву районы Донбасса в настоящее время составляют около $1,3 млрд.
Ну тебе, г0вну из хохлож0пы, надо свои укропский бред тут выСрать.« ответить
Пшёл вон, вОнюяий хохлохолоп!
Ну тебе, г0вну из хохлож0пы, надо свой укропский бред тут выСрать.« ответить
Пшёл вон, вОнючий хохло-холоп!
Там же везде, Москва INTERFAX.RU, какой "укропский бред", дурачок.:))« ответить
Совсем глупенький? статья устарела и немного ,,переработана..« ответить
Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставок, положивших начало разбирательству.
«Арбитраж в своём окончательном решении обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить в пользу «Газпрома» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки», — говорится в сообщении российской компании.
Кроме того, в Стокгольме обязали «Нафтогаз Украины» покупать у «Газпрома» ежегодно с 2018 года не менее 5 млрд кубометров газа в год.
Украину не могли приговорить к банкротству. Зато признали ДНР и ЛНР неУкраиной!
За ВЕРСТУ несёт смрадом ТУПОГО хохлропагандиста. Эти ДЕГЕНЕРАТЫ оперируют исключительно выдержками из СВОЕЙ прессы. Даже НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ о "корректности" высказываний. Так подождём ещё недельку-другую , пока этот хохол САМ не увидит: ФИГНЮ нёс.......« ответить
Дурачок, что "устарело, и что переделано", тебе конкретно о попытке России получить с Украины деньги за поставку газа в ДНР и ЛНР показали, а не о всем решении арбитража. Удалось бы это России, был бы счет выше на 1,3 миллиарда к Украине.« ответить
Этой статье 3 дня! Интересующиеся уже знают для чего были выдвинуты требования! Часть для ,,куражу,, Или платите за всю территорию укры или или признаёте, что это уже не укра. Что тебе не понятно? Не читай укропрессу! Это у них перемога...« ответить
Стокгольмский арбитраж отклонил требования российской компании «Газпром» к «Нафтогазу Украины» по принципу «бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы.По принципу «бери или плати», прописанном в контракте 2009 года, Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или даже не покупая, оплачивать его стоимость.« ответить
Денег, даже этих 2 млрд. у украины нет! А пени считают с 22.12 по 0,03% в День.« ответить
это 600 000 примерно. Скачи!
Вот это, как раз, для куражу! Но! обязали «Нафтогаз Украины» покупать у «Газпрома» ежегодно с 2018 года не менее 5 млрд кубометров газа в год« ответить
,,по словам эксперта, «арбитры живут не в вакууме», поэтому они не могли приговорить «Нафтогаз» и Украину как акционера компании к банкротству,,
дуркаинское мерзопакостное вороватое сельпо руллез« ответить