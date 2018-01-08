Теперь арбитражу предстоит решить обоснованность и правомерность требований ЕС. После этого будет непосредственно рассмотрен и сам иск. Сумма в 1,39 млрд евро равняется общему объему экспорта свинины из ЕС в Россию до введения продовольственного эмбарго в 2013 году. Истец хочет увеличивать сумму компенсации на 15%.
Россия запретила ввоз свинины в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В августе того же года свинину включили в список запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в рамках продовольственного эмбарго. Его Россия ввела в ответ на экономические санкции ЕС из-за присоединения Крыма.
в жопу можешь засунуть свои требования, европа, вместе со своими санкциями. ублюдки!« ответить
евросоюз про санкции России ничего неслышал.« ответить
Pareizi dara. Malači.« ответить
Глисты не плохо мечтают!« ответить
Представитель правительства РФ комментируя данный иск сообщил,что в случае признания этого не обоснованного решения РФ будет рассматривать вопрос о выходе из ВТО(канал Россия 24).Так,что придётся ЕС скармливать свою свинину беженцам.« ответить
А кому Расиюшка будет тогда скармливать свой металл*:))« ответить
Pоссийские компетентные органы не рассматривают вопрос выхода из ВТО в связи со спором об ограничении импорта свинины из Евросоюза.« ответить
"С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - говорится в позиция Минэкономразвития РФ по заявке Евросоюза в ВТО по спору об ограничениях на импорт свинины из ЕС.
Весь позитив вступления в ВТО возможен лишь при дальнейшей либерализации российской экономики, улучшении делового климата и устранении административных барьеров. Иными словами, само по себе вступление не делает Россию привлекательной и развитой, оно лишь создает предпосылки, а дальше надо самим. Но учитывая текущие "успехи" российских властей на этом поприще, есть риск и не почувствовать разницы в обозримой перспективе.« ответить