Европа требует от России 1,4 млрд евро(10)

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Анатолий Тарасов
11:43 08.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Всемирная торговая организация (ВТО) передала в арбитражный суд иск Евросоюза с требованием взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за запрета на импорт свинины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Теперь арбитражу предстоит решить обоснованность и правомерность требований ЕС. После этого будет непосредственно рассмотрен и сам иск. Сумма в 1,39 млрд евро равняется общему объему экспорта свинины из ЕС в Россию до введения продовольственного эмбарго в 2013 году. Истец хочет увеличивать сумму компенсации на 15%.

 

Россия запретила ввоз свинины в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В августе того же года свинину включили в список запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в рамках продовольственного эмбарго. Его Россия ввела в ответ на экономические санкции ЕС из-за присоединения Крыма.

Rubaltic / Фото
Комментарии (10)
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ин-на 11:58 08:01:2018

в жопу можешь засунуть свои требования, европа, вместе со своими санкциями. ублюдки!

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анонимс 12:03 08:01:2018

евросоюз про санкции России ничего неслышал.

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Latviešu patriots 12:11 08:01:2018

Pareizi dara. Malači.

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CCCP 13:00 08:01:2018

Глисты не плохо мечтают!

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саксофил 12:36 08:01:2018

Представитель правительства РФ комментируя данный иск сообщил,что в случае признания этого не обоснованного решения РФ будет рассматривать вопрос о выходе из ВТО(канал Россия 24).Так,что придётся ЕС скармливать свою свинину беженцам.

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Ага 12:52 08:01:2018

А кому Расиюшка будет тогда скармливать свой металл*:))

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Eujvjybntcm 14:08 08:01:2018

Pоссийские компетентные органы не рассматривают вопрос выхода из ВТО в связи со спором об ограничении импорта свинины из Евросоюза.

"С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - говорится в позиция Минэкономразвития РФ по заявке Евросоюза в ВТО по спору об ограничениях на импорт свинины из ЕС.

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Ну как бы 12:51 08:01:2018

Весь позитив вступления в ВТО возможен лишь при дальнейшей либерализации российской экономики, улучшении делового климата и устранении административных барьеров. Иными словами, само по себе вступление не делает Россию привлекательной и развитой, оно лишь создает предпосылки, а дальше надо самим. Но учитывая текущие "успехи" российских властей на этом поприще, есть риск и не почувствовать разницы в обозримой перспективе.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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