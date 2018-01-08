Всемирная торговая организация (ВТО) передала в арбитражный суд иск Евросоюза с требованием взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за запрета на импорт свинины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Теперь арбитражу предстоит решить обоснованность и правомерность требований ЕС. После этого будет непосредственно рассмотрен и сам иск. Сумма в 1,39 млрд евро равняется общему объему экспорта свинины из ЕС в Россию до введения продовольственного эмбарго в 2013 году. Истец хочет увеличивать сумму компенсации на 15%.

Россия запретила ввоз свинины в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В августе того же года свинину включили в список запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в рамках продовольственного эмбарго. Его Россия ввела в ответ на экономические санкции ЕС из-за присоединения Крыма.