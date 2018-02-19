Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право, консультативный орган по вопросам конституционного права при Совете Европы) опубликовала решение по языковым положениям украинского закона «Об образовании», принятие которого Верховной радой в прошлом году рассорило Украину с большинством соседей и сильно затруднило дальнейшую европейскую интеграцию Киева.
Итоговый документ содержит ряд неприятных для Украины рекомендаций. В частности, Киев должен обеспечить достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, освободить от новых языковых требований частные школы, обеспечить сохранение культурного наследия национальных меньшинств и непрерывность изучения их языков в государственных школах.
Особо Венецианская комиссия подчеркнула, что Украине следует изменить «языковую статью» закона, касающуюся преподавания на русском языке.
«Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и это поднимает вопросы дискриминации», — говорится в выводах Комиссии.
«Здесь надо четко разделить две части: по меньшинствам, говорящим на языках ЕС, и другим. Отличие между нормами закона в отношении этих групп слишком велико, последние оказались в значительно худшем положении, чем первые. И, похоже, здесь есть проблемы с соблюдением Конституции Украины, отдельно упоминающей о русском языке и не вспоминающей о других. Поэтому юридически есть проблема с тем, что по закону “Об образовании” русский язык оказался в худшей ситуации», — прокомментировал это решение секретарь Венецианской комиссии Совета Европы Томас Маркерт.
Киев принял европейские замечания к сведению — украинский Кабмин внес в Верховную раду изменения к образовательному закону, которые продлевают до 2023 года переходный период по внедрению «языковой статьи». Однако решение Венецианской комиссии имеет отношение не только к Украине.
В логике прецедентного права решения Венецианской комиссии относятся не к одной Украине, а ко всем странам, которые входят в Совет Европы, в том числе к Латвии, в которой тоже собираются ликвидировать школьное образование на русском языке.
На рассмотрении Сейма Латвии находятся поправки к законодательству об образовании, в общих чертах идентичные украинскому закону «Об образовании». Латвийская «школьная реформа» тоже предполагает постепенный перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Завершить этот перевод планируется в 2021–2022 годах. Двуязычное образование сохранится в младших классах, в 7–9 классах 80% учебного процесса перейдет на государственный язык, а в старших классах все без исключения предметы будут преподаваться по-латышски.
Профильная Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре уже одобрила поправки к законодательству. Вскоре за перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения будет голосовать весь парламент. Петицию о сохранении двуязычного образования в русских школах, которую подписали более 14 тысяч жителей страны, Сейм Латвии отклонил. Многочисленные акции протеста в защиту русских школ латышская правящая элита тоже проигнорировала.
Латышскими националистами продвижение «школьной реформы» осуществляется с целью показать «этим русским», кто в Латвии хозяин. Поэтому ни о какой дискуссии с представителями русскоязычного населения для них и речи быть не может. «Здесь Латвия, и латышский язык был, есть и будет единственным государственным», — заявил депутат Сейма от правящего «Единства» Хосам Абу Мери после отклонения петиции о сохранении русских школ.
Между тем, выводы Венецианской комиссии Совета Европы по образовательной реформе на Украине напрямую касаются не только украинских, но и латышских националистов: им также указывают, что их курс на ликвидацию русских школ является дискриминацией национального меньшинства и нарушением прав человека.
Но латышские правые, скорее всего, предпочтут очевидной аналогии не замечать, как они демонстративно не замечают митингов русскоязычного населения против своей «реформы». Будут делать вид, что решение Венецианской комиссии относится только к Украине, до тех пор, пока европейские институты не выскажутся конкретно о Латвии.
Поскольку ситуация с русскими школами и их «реформой» на Украине и в Латвии идентична, выводы Венецианской комиссии, ЕСПЧ и других европейских инстанций по ликвидации русскоязычного образования в Латвии будут те же, что по Украине.
Латвийским властям придется оправдываться так же унизительно, как украинским, и доказывать, что Латвия — «цэ Европа». Линию их обороны предсказать нетрудно. Будут настаивать, что русские в Латвии — «советские оккупанты», поэтому на них не распространяются европейские нормы защиты национальных меньшинств, а русские школы должны быть ликвидированы как «наследие оккупации». Чтобы опровергнуть эту ложь, достаточно будет простейшей исторической справки о том, что русские живут на территории Латвии с XVII века, а русской школе в Латвии 229 лет.
Но латвийскую власть украинский урок вряд ли чему-то научит, и на своей лжи про «пришлых оккупантов» она будет стоять до конца. Поэтому дело неизбежно закончится тем, что уже Латвия будет признана Венецианской комиссией страной, которая занимается дискриминацией национальных меньшинств и нарушает права человека.
Александр Носович
прально, щас тухлой селедкой да по хохлятской роже бьют все кому не лень« ответить
На русском в россии...и только так...животные должны знать место...« ответить
хохлятский никому не нужен, даже хохлам. только в цирке выступать« ответить
Ладно, хохлы - хохлами, а что у нас в Латвии?« ответить
Как теперь латыши извиваться будут?
Пепла для посыпания тупых хуторских бОшек, остаётся всё меньше и меньше.
От рекомендаций еще никто не извивался.« ответить
Европа не требует а только советует ..так что плесень отдыхает и учится на гос языке« ответить
и сам же пишешь на русском))да ты реально животное))при чем сын проститутки и алкаша))как и вся твоя нация))« ответить
На русском потому что свиньи другого не понимают.. Узколобые и ущербные...« ответить
Ваня 12:41 19:02:2018« ответить
Европа не требует а только советует .
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Да нет,пеpxоть подзaлyпная,именно что требует:
«Венецианская комиссия при Совете Европы призвала обеспечить право преподавания на родном языке в русских школах.»
Оно понятно, что русский не твой родной язык, но:« ответить
"содержит ряд неприятных для Украины рекомендаций". Рекомендации, чурбан. Ибо ни один европейский орган не может вмешиваться во внутренние дела стран.
Cаня 12:57 19:02:2018« ответить
Оно понятно, что русский не твой родной язык, но:
"содержит ряд неприятных для Украины рекомендаций
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Бapан свидомитый,для нацыCCкой ycpaины,разумеется жто рекомендации,ибо она никакого отношения к Европе не имла ни имеет и не будет иметь в обозримом столетии,бандерложьих чернобыльских мутантов туда не берут.А я,чушкарь ты парашный,имел ввиду лaптию:)!
Второсортные народы типа украины и прибалтики сами напрашиваются чтобы их вывозили в Сибирь.Никак они не хотят жить спокойно.Зато когда им хвост прижмут..вот тогда скулят как псы.Неужели эти недоумки не понимают что им никогда не разрешат убрать русский язык.« ответить
Смешно когда отбросы цивилизации другие народы называют второсортными..жаль что Адольф так мало этих отбросов уничтожил« ответить
Чтобы опровергнуть эту ложь, достаточно будет простейшей исторической справки о том, что русские живут на территории Латвии с XVII века, а русской школе в Латвии 229 лет.« ответить
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Прямо скажем, что подъехавшие после 1945 "русские" к тем русским не имеют абсолютно никакого отношения, не более, чем англичане к австралийцам, поэтому примазываться к ним, что те мол "застолбили" здесь для русскоязычного населения всего бывшего СССР, попросту несерьезно. Украинцы например, беларусы, и еще многие, которые здесь в Латвии, ни о каких "ефимках" и не помышляют судачить, в угоду Кремлю .
А что, в Сибири по прежнему плохо?« ответить
Potomki"ponaehavših russkih"(c) rodolisj v Latvii i javljajutsja grazdanami Latvii)). Ka,piemēram,es...)Un es esmu oficiāla Krievu minoritāte Latvijā..)) Un par saviem vecakiem neatbildu(šeit nav Stalina).Un es gribu lai mani bērni un mazbērni mācas krievu skolās.Ta ka aizver savu muti..))« ответить
"продвижение «школьной реформы» осуществляется с целью показать «этим русским», кто в Латвии хозяин." Это делается ради сплочения нашего двухобщинного общества. Раз Магомед не идет к норе, то горе придется Магомеда взять за яйца, а там уж как поведется- или отпустить, или оторвать.« ответить
В Латвии русских школ нет и не будет.. Русские школы в россии.. Вам туда...в Латвии такие как вы никто« ответить
Vam,dorogoi, k doktoru..))))))))))) Pozoritsja ne stoit..))) Dlja teh,kto v tanke: Ja -grazdanka Latvii i moi deti-toze..I mi zdesj vse rodilisj..))) U nas-demokratija i svoboda slova.. I s kakoi stati mne kuda-to ehatj so svoei Rodini-ne tebe rešatj,bezgramotnii..))))« ответить
anglik v avstralii i svat i brat -iz katorzhan da i v laptiju ljudi priezzhali kak na svoju zemlju prosrannuju uljanovim -eshe poljakam skazhi chtobi s gdanjska svalili bi i litovci s klajpedi -peredela zahotel« ответить
Надеюсь, рекомендации написаны на мягкой бумаге?« ответить
вам, холуям с хозяином огрызаться - себе дороже..))« ответить