Венецианская комиссия при Совете Европы призвала обеспечить право преподавания на родном языке в русских школах. Предписание Венецианской комиссии относится к Украине, от которой требуется изменить закон «Об образовании». Однако аналогичный украинскому закон об образовании сейчас находится на рассмотрении в Сейме Латвии.

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право, консультативный орган по вопросам конституционного права при Совете Европы) опубликовала решение по языковым положениям украинского закона «Об образовании», принятие которого Верховной радой в прошлом году рассорило Украину с большинством соседей и сильно затруднило дальнейшую европейскую интеграцию Киева.

Итоговый документ содержит ряд неприятных для Украины рекомендаций. В частности, Киев должен обеспечить достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, освободить от новых языковых требований частные школы, обеспечить сохранение культурного наследия национальных меньшинств и непрерывность изучения их языков в государственных школах.

Особо Венецианская комиссия подчеркнула, что Украине следует изменить «языковую статью» закона, касающуюся преподавания на русском языке.

«Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и это поднимает вопросы дискриминации», — говорится в выводах Комиссии.

«Здесь надо четко разделить две части: по меньшинствам, говорящим на языках ЕС, и другим. Отличие между нормами закона в отношении этих групп слишком велико, последние оказались в значительно худшем положении, чем первые. И, похоже, здесь есть проблемы с соблюдением Конституции Украины, отдельно упоминающей о русском языке и не вспоминающей о других. Поэтому юридически есть проблема с тем, что по закону “Об образовании” русский язык оказался в худшей ситуации», — прокомментировал это решение секретарь Венецианской комиссии Совета Европы Томас Маркерт.

Киев принял европейские замечания к сведению — украинский Кабмин внес в Верховную раду изменения к образовательному закону, которые продлевают до 2023 года переходный период по внедрению «языковой статьи». Однако решение Венецианской комиссии имеет отношение не только к Украине.

В логике прецедентного права решения Венецианской комиссии относятся не к одной Украине, а ко всем странам, которые входят в Совет Европы, в том числе к Латвии, в которой тоже собираются ликвидировать школьное образование на русском языке.

На рассмотрении Сейма Латвии находятся поправки к законодательству об образовании, в общих чертах идентичные украинскому закону «Об образовании». Латвийская «школьная реформа» тоже предполагает постепенный перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Завершить этот перевод планируется в 2021–2022 годах. Двуязычное образование сохранится в младших классах, в 7–9 классах 80% учебного процесса перейдет на государственный язык, а в старших классах все без исключения предметы будут преподаваться по-латышски.

Профильная Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре уже одобрила поправки к законодательству. Вскоре за перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения будет голосовать весь парламент. Петицию о сохранении двуязычного образования в русских школах, которую подписали более 14 тысяч жителей страны, Сейм Латвии отклонил. Многочисленные акции протеста в защиту русских школ латышская правящая элита тоже проигнорировала.

Латышскими националистами продвижение «школьной реформы» осуществляется с целью показать «этим русским», кто в Латвии хозяин. Поэтому ни о какой дискуссии с представителями русскоязычного населения для них и речи быть не может. «Здесь Латвия, и латышский язык был, есть и будет единственным государственным», — заявил депутат Сейма от правящего «Единства» Хосам Абу Мери после отклонения петиции о сохранении русских школ.

Между тем, выводы Венецианской комиссии Совета Европы по образовательной реформе на Украине напрямую касаются не только украинских, но и латышских националистов: им также указывают, что их курс на ликвидацию русских школ является дискриминацией национального меньшинства и нарушением прав человека.

Но латышские правые, скорее всего, предпочтут очевидной аналогии не замечать, как они демонстративно не замечают митингов русскоязычного населения против своей «реформы». Будут делать вид, что решение Венецианской комиссии относится только к Украине, до тех пор, пока европейские институты не выскажутся конкретно о Латвии.

Поскольку ситуация с русскими школами и их «реформой» на Украине и в Латвии идентична, выводы Венецианской комиссии, ЕСПЧ и других европейских инстанций по ликвидации русскоязычного образования в Латвии будут те же, что по Украине.

Латвийским властям придется оправдываться так же унизительно, как украинским, и доказывать, что Латвия — «цэ Европа». Линию их обороны предсказать нетрудно. Будут настаивать, что русские в Латвии — «советские оккупанты», поэтому на них не распространяются европейские нормы защиты национальных меньшинств, а русские школы должны быть ликвидированы как «наследие оккупации». Чтобы опровергнуть эту ложь, достаточно будет простейшей исторической справки о том, что русские живут на территории Латвии с XVII века, а русской школе в Латвии 229 лет.

Но латвийскую власть украинский урок вряд ли чему-то научит, и на своей лжи про «пришлых оккупантов» она будет стоять до конца. Поэтому дело неизбежно закончится тем, что уже Латвия будет признана Венецианской комиссией страной, которая занимается дискриминацией национальных меньшинств и нарушает права человека.

Александр Носович