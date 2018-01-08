По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства.
«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — заявил Орбан изданию Welt.
Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев. Однако Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть «справедливый баланс», так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.
В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.
Исламисты это ерунда.Самая главная угроза Европы это второсортные хохлы.Всех хохлов в гетто« ответить
Это какие хохлы, что пашут и строят в России, у рукожопых?« ответить
"пересортица",кто во что горазд,на себя оборотитесь, становись на перекличку--первый сорт,второй сорт...достали мутанты-недочеловеки...« ответить
Надо же...это те которые по пьяне тебя заделали.« ответить