Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками» и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов.

По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — заявил Орбан изданию Welt.

Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев. Однако Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть «справедливый баланс», так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.