Европа впустила захватчиков(4)

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Анатолий Тарасов
08:45 08.01.2018
В мире / Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками» и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов.

По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства.

 

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — заявил Орбан изданию Welt.

 

Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев. Однако Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть «справедливый баланс», так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

 

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.

РИА Новости / Фото
Комментарии (4)
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dave 09:33 08:01:2018

Исламисты это ерунда.Самая главная угроза Европы это второсортные хохлы.Всех хохлов в гетто

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Надо же! 09:42 08:01:2018

Это какие хохлы, что пашут и строят в России, у рукожопых?

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пошла 09:48 08:01:2018

"пересортица",кто во что горазд,на себя оборотитесь, становись на перекличку--первый сорт,второй сорт...достали мутанты-недочеловеки...

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dave 09:50 08:01:2018

Надо же...это те которые по пьяне тебя заделали.

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