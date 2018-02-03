Европарламент предложил отменить ежегодный перевод часов(4)

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Виталий Вавилкин
13:30 03.02.2018
В мире

В Европарламенте подготовили проект резолюции с призывом об отмене сезонного перевода стрелок часов.

Документ обращен к Еврокомиссии и разработан в комитете Европарламента по вопросам транспорта, сообщил УНИАН.

 

Резолюция будет вынесена на голосование на следующей неделе в четверг, 8 февраля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге.

 

Проект резолюции об отмене перевода часов стал реакцией на инициативы и петиции граждан стран ЕС, в которых они выражали беспокойство относительно состояния здоровья из-за последствий изменения времени дважды в год.

 

Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что отказ от перехода на летнее время нужно согласовывать на уровне всех стран Евросоюза. В Брюсселе считают, что перевод стрелок часов позволяет экономить электроэнергию.

 

Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах, в остальных государствах стрелки часов не переводят.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Фух 13:32 03:02:2018

Ну хоть чем-то полезным разродились.

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time 13:35 03:02:2018

odno iz nemnogih praviljnih predlozhenij dlja vseh ljudej

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..... 14:44 03:02:2018

Оставляем тогда летнее время, а не зимнее. А то как то летом просыпаться в 2 часа ночи от того что светает, не хочется.

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ну 15:15 03:02:2018

Да ты что,там же время одинаковое с Москвой.Представляешь какой визг будет стоять в сэйме?

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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