Европарламент запретил «лечить» геев и призвал к урокам толерантности в школах(21)

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Герман Бергер
17:15 04.03.2018
В мире / Евросоюз

Европарламент 435 голосами против 109 принял текст резолюции, в которой осуждается практика «лечения» гомосексуалов — так называемой «конверсионной терапии». Одновременно прозвучал призыв к странам Евросоюза ввести законодательный запрет на подобную практику.

Также в принятом большинством голосов депутатов Европарламента документе содержится настоятельная рекомендация включить в школьные программы курсы по формированию ценностей толерантности.

 

«Европарламент приветствует инициативы, запрещающие конверсионную терапию ЛГБТИ, а также патологизацию трансгендерности, и настоятельно призывает все государства-члены принять аналогичные меры, которые уважают и поддерживают право на гендерную идентичность» — говорится в резолюции, цитирует ее текст GY.

 

Это первый случай, когда ЕС осуждает практику, которая некогда была довольно широко распространена, а в последние годы осуждается специалистами и даже запрещена в некоторых регионах мира, включая Мальту, 9 штатов США, а также в штате Виктория, Австралия.

 

В других разделах документа говорится о необходимости гарантировать свободу передвижения однополых пар и их семей, осуждается любая их дискриминация и содержится рекомендация включить в школьные программы курсы по формированию ценностей толерантности.

life.ru / Фото
Комментарии (21)
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Ренкевич 17:25 04:03:2018

Ура мы победили!

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Ваня 17:26 04:03:2018

Поздравляю всех с великим событием!

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Ринька 18:05 04:03:2018

Подставляй жопу

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Latviešu patriots 22:29 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Мартиньш Дегирис 17:27 04:03:2018

Как символичьно ещё одна наша ПОБЕДА.В год 100 летия Латвии.

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Тут как тут 17:34 04:03:2018

Ура!
Будем готовится к маршу на Аглону и не сметь выгонять нас из своих рядов во время шествия и не толкать нас во время храмовой службы локтями в интимные места.

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Реймо Шмидс 17:58 04:03:2018

Теперь мы равные члены общества.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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