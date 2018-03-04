Также в принятом большинством голосов депутатов Европарламента документе содержится настоятельная рекомендация включить в школьные программы курсы по формированию ценностей толерантности.
«Европарламент приветствует инициативы, запрещающие конверсионную терапию ЛГБТИ, а также патологизацию трансгендерности, и настоятельно призывает все государства-члены принять аналогичные меры, которые уважают и поддерживают право на гендерную идентичность» — говорится в резолюции, цитирует ее текст GY.
Это первый случай, когда ЕС осуждает практику, которая некогда была довольно широко распространена, а в последние годы осуждается специалистами и даже запрещена в некоторых регионах мира, включая Мальту, 9 штатов США, а также в штате Виктория, Австралия.
В других разделах документа говорится о необходимости гарантировать свободу передвижения однополых пар и их семей, осуждается любая их дискриминация и содержится рекомендация включить в школьные программы курсы по формированию ценностей толерантности.
Ура мы победили!« ответить
Поздравляю всех с великим событием!« ответить
Подставляй жопу« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Как символичьно ещё одна наша ПОБЕДА.В год 100 летия Латвии.« ответить
Ура!« ответить
Будем готовится к маршу на Аглону и не сметь выгонять нас из своих рядов во время шествия и не толкать нас во время храмовой службы локтями в интимные места.
Теперь мы равные члены общества.« ответить