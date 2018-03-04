Европарламент 435 голосами против 109 принял текст резолюции, в которой осуждается практика «лечения» гомосексуалов — так называемой «конверсионной терапии». Одновременно прозвучал призыв к странам Евросоюза ввести законодательный запрет на подобную практику.

Также в принятом большинством голосов депутатов Европарламента документе содержится настоятельная рекомендация включить в школьные программы курсы по формированию ценностей толерантности.

«Европарламент приветствует инициативы, запрещающие конверсионную терапию ЛГБТИ, а также патологизацию трансгендерности, и настоятельно призывает все государства-члены принять аналогичные меры, которые уважают и поддерживают право на гендерную идентичность» — говорится в резолюции, цитирует ее текст GY.

Это первый случай, когда ЕС осуждает практику, которая некогда была довольно широко распространена, а в последние годы осуждается специалистами и даже запрещена в некоторых регионах мира, включая Мальту, 9 штатов США, а также в штате Виктория, Австралия.

В других разделах документа говорится о необходимости гарантировать свободу передвижения однополых пар и их семей, осуждается любая их дискриминация и содержится рекомендация включить в школьные программы курсы по формированию ценностей толерантности.