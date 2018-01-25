Это конец! Европарламент отказал русским школам Латвии(20)

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LETA
Герман Бергер
22:57 24.01.2018
Политика / Политики

В комитете Европейского Парламента (EП) отказали петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке. Об этом агентству LETA сообщил европарламентарий Артис Пабрикс («Единство»).

По мнению Пабрикса, возросшее количество поданных в Европарламент петиций и запросов отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.

 

«Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП», — заметил Пабрикс. Он подчеркнул, что, возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов.

 

Латвийский политик объяснил, что, например, вопросы гражданства и образования находятся в национальной компетенции каждого государства. Это означает, что власти страны вправе сами решать и вести определенную политику и принимать решения. «Однако депутаты, осознавая, что это не является компетенцией ЕП и ЕС, пытаются так и эдак осветить эти вопросы», — сказал Пабрикс.

 

Пабрикс рассказал, что в Европаламенте есть особый комитет просмотра петиций, в котором часто продолжают рассматривать вопросы, не относящиеся к компетенции ЕС и EP, потому что «заложена такая традиция». «За последнее время такая активность сильно возросла, отвлекая внимание от реальных вопросов, которые ЕП надо бы решать», — сказал он.

 

Как сообщалось, Кабинет министров Латвии в начале декабря 2017 года концептуально одобрил доклад Министерства образования и науки (МОН) о переводе среднего образования на обучение на государственном языке.

 

Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года — дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.

rus.delfi / Фото
Комментарии (20)
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приколы деревни дурачков 23:03 24:01:2018

вот такая она дерьмократия

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Мнение 23:15 24:01:2018

В СПОРТЛОТО надо было писать.

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пора понять 23:16 24:01:2018

России и русским Латвии пора понять, что совокупный Запад является их лютым врагом. И будет делать все возможное, чтобы навредить России и русским. Поэтому всякие обращения в ЕП, ЕСПЧ, ОБСЕ, СЕ, ЕК,ПАСЕ, МОК и т.п. бессмыслены. Все они будут гадить России и русским как только могут. Отсюда, санкции, бездоказательные наезды на российских олимпийцев, обвинения в хакерских атаках и т.д. и т.п. Россия должна понять, что идёт настоящая война и не жаловаться во всякие ПАСЕ, а бить Запад везде и всегда чем и как только может, чтобы сломать ему хребет. Другого пути нет. На войне как на войне.

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СОВЕТНИК БОГА 23:23 24:01:2018

России и русским Латвии пора понять, что совокупный Запад является их лютым врагом. И будет делать все возможное, чтобы навредить России и русским. Поэтому всякие обращения в ЕП, ЕСПЧ, ОБСЕ, СЕ, ЕК,ПАСЕ, МОК и т.п. бессмыслены.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ИМЕННО ТАК...!!!

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Latviešu patriots 23:30 24:01:2018

Sitējs atradies, smiekli nāk! Vispirms puņķus sev noslauki, sīkpirdi. Ha ha ha

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Ваня 23:32 24:01:2018

Это не запад плохой а русский мир себя так поставил себя что его уже никто как людей не воспринимает...а были времена когда Россию уважали.. Да ладно .. Быдлу быдлово..

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СОВЕТНИК БОГА А зато у нас в Латвии войны ещё нет... 23:34 24:01:2018

Но.. бфлядь..
..наверна будет..
И директора школы где "нацменьшинский" язык..
.. за яйца вытащат..
Вот тогда Он будет орать..
.. что не виноват..
Но кто ж ему поверить..!?

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—- 23:37 24:01:2018

Абсолютно согласен!

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Ваня 23:38 24:01:2018

Нет но наверно надо..если ПБ с проросиской шолупенью не справится прийдется народу эту проблему решить

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Janka 23:08 24:01:2018

отвлекая внимание от реальных вопросов, которые ЕП надо бы решать
===
a konkretno? cto za takie "realnie" voprosi?
eto kak "realnie pacani" a ostalnie nekto?

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Так 23:13 24:01:2018

В английском нет такого понятия, "реальные пацаны", лох.

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Latviešu patriots 23:13 24:01:2018

Nav ko bāzties virsū ar muļkībām un niekiem.

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Ваня 23:17 24:01:2018

А разве могло быть по другому??? Животные как и народ Латвии будет учится на гос языке или свалит в россию.. Красава...

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голенастая-14 23:24 24:01:2018

две сестры-разругавшись-но аф-фа не существует,но я и его люблю..

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результат 23:25 24:01:2018

И русские (а также те, для кого русский родной язык), ещё больше будут ненавидеть латышских сук, градус невависти будет только зашкаливать

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Ваня 23:41 24:01:2018

Ваша ненависть это ваша проблема... Она никого не интересует.. На кухне скрипите зубами войте да хоть удавитесь..

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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