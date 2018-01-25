По мнению Пабрикса, возросшее количество поданных в Европарламент петиций и запросов отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.
«Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП», — заметил Пабрикс. Он подчеркнул, что, возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов.
Латвийский политик объяснил, что, например, вопросы гражданства и образования находятся в национальной компетенции каждого государства. Это означает, что власти страны вправе сами решать и вести определенную политику и принимать решения. «Однако депутаты, осознавая, что это не является компетенцией ЕП и ЕС, пытаются так и эдак осветить эти вопросы», — сказал Пабрикс.
Пабрикс рассказал, что в Европаламенте есть особый комитет просмотра петиций, в котором часто продолжают рассматривать вопросы, не относящиеся к компетенции ЕС и EP, потому что «заложена такая традиция». «За последнее время такая активность сильно возросла, отвлекая внимание от реальных вопросов, которые ЕП надо бы решать», — сказал он.
Как сообщалось, Кабинет министров Латвии в начале декабря 2017 года концептуально одобрил доклад Министерства образования и науки (МОН) о переводе среднего образования на обучение на государственном языке.
Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года — дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.
вот такая она дерьмократия« ответить
В СПОРТЛОТО надо было писать.« ответить
России и русским Латвии пора понять, что совокупный Запад является их лютым врагом. И будет делать все возможное, чтобы навредить России и русским. Поэтому всякие обращения в ЕП, ЕСПЧ, ОБСЕ, СЕ, ЕК,ПАСЕ, МОК и т.п. бессмыслены. Все они будут гадить России и русским как только могут. Отсюда, санкции, бездоказательные наезды на российских олимпийцев, обвинения в хакерских атаках и т.д. и т.п. Россия должна понять, что идёт настоящая война и не жаловаться во всякие ПАСЕ, а бить Запад везде и всегда чем и как только может, чтобы сломать ему хребет. Другого пути нет. На войне как на войне.« ответить
России и русским Латвии пора понять, что совокупный Запад является их лютым врагом. И будет делать все возможное, чтобы навредить России и русским. Поэтому всякие обращения в ЕП, ЕСПЧ, ОБСЕ, СЕ, ЕК,ПАСЕ, МОК и т.п. бессмыслены.« ответить
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ИМЕННО ТАК...!!!
Sitējs atradies, smiekli nāk! Vispirms puņķus sev noslauki, sīkpirdi. Ha ha ha« ответить
Это не запад плохой а русский мир себя так поставил себя что его уже никто как людей не воспринимает...а были времена когда Россию уважали.. Да ладно .. Быдлу быдлово..« ответить
Но.. бфлядь..« ответить
..наверна будет..
И директора школы где "нацменьшинский" язык..
.. за яйца вытащат..
Вот тогда Он будет орать..
.. что не виноват..
Но кто ж ему поверить..!?
Абсолютно согласен!« ответить
Нет но наверно надо..если ПБ с проросиской шолупенью не справится прийдется народу эту проблему решить« ответить
отвлекая внимание от реальных вопросов, которые ЕП надо бы решать« ответить
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a konkretno? cto za takie "realnie" voprosi?
eto kak "realnie pacani" a ostalnie nekto?
В английском нет такого понятия, "реальные пацаны", лох.« ответить
Nav ko bāzties virsū ar muļkībām un niekiem.« ответить
А разве могло быть по другому??? Животные как и народ Латвии будет учится на гос языке или свалит в россию.. Красава...« ответить
две сестры-разругавшись-но аф-фа не существует,но я и его люблю..« ответить
И русские (а также те, для кого русский родной язык), ещё больше будут ненавидеть латышских сук, градус невависти будет только зашкаливать« ответить
Ваша ненависть это ваша проблема... Она никого не интересует.. На кухне скрипите зубами войте да хоть удавитесь..« ответить