Европейцев хотят ободрать во время ЧМ-2018(1)

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Анатолий Тарасов
10:59 25.01.2018
Экономика / Финансы

Во всех 11 российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, уже сейчас цены на номера в отелях, аренду апартаментов и квартир сильно завышаются, пишет Frankfurter Rundschau. В настоящее время в Саранске предлагается квартира на 12 ночей за €35 тыс., поражается автор статьи Штефан Шоль.

За четыре с половиной месяца до начала мирового первенства по футболу 2018 года «царит лёгкая паника, что поезд уйдёт», пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

 

Во всех 11 российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира, уже сейчас цены на номера в отелях, аренду апартаментов и квартир сильно завышаются, поясняет автор статьи Штефан Шоль. «По данным Ростуризма, некоторые отели позволили себе 40-кратное повышение цен», — подчёркивает журналист Frankfurter Rundschau.

 

«Все номера проданы, мест нет, — цитирует Штефан Шоль радио «Коммерсант FM», которое ознакомилось с ситуацией в Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. — В городах ЧМ-2018 заканчивается арендное жилье».

 

Еще более бесцеремонно «калькулируют» владельцы частных квартир, продолжает автор статьи. Так, например, в настоящее время в Саранске предлагается квартира на 12 ночей за €35 тыс., поражается Штефан Шоль.

 

«Её купить дешевле», — соглашается вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

 

Как отмечает журналист немецкой газеты, российские власти всё же установили максимальные цены на номера в зависимости от количества звёзд у отелей. «Вот только едва ли возможно проверить каждую квартиру на то, сколько звёзд она заслужила», — признаёт вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

 

«Наблюдатели в России ожидают приблизительно 1,5 миллиона иностранных и 15 миллионов российских туристов во время чемпионата мира. Впрочем, настоящие цифры будут ниже, — успокаивает автор статьи Штефан Шоль. — В общей сложности есть 2,6 миллионов билетов на матчи мирового первенства. До сих пор были проданы около 750 тысяч».

RT / Фото
Комментарии (1)
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Ты суслика видишь? 13:26 25:01:2018

А будто бы, когда чемпионаты проходили где-то ещё, то цены там не взлетали?! Так было везде и всегда! :)

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)