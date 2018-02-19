В результате фермеры избавляются от навоза нелегально, страна нарушает правила ЕС по содержанию фосфатов в почве, а выбросы аммиака негативно влияют на качество воздуха. Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает страну сократить поголовье скота на 40% в ближайшие десять лет и сделать так, чтобы молочное хозяйство могло справиться с собственным навозом.
«Мы улучшили продуктивность и эффективность за последние годы, но какой ценой для окружающей среды? У нас один из самых низких уровней биоразнообразия в Европе, сохранилось только 15% нашей экосистемы», — говорит Натасья Улерманс, глава департамента сельского хозяйства WWF Нидерландов.
Около 80% нидерландских ферм производят больше навоза, чем могут по закону использовать в собственном хозяйстве. Чтобы обойти эти ограничения, фермеры платят около 550 миллионов евро в год за вывоз навоза. недавно выяснилось, что некоторые из них избегают трат, вывозя навоз с ферм только на бумаге, а в действительности удобряя им поля.
В Нидерландах и так позволено разбрасывать на полях больше навоза, чем в других странах ЕС, однако стремительное развитие молочного сектора за последние года существенно повысило уровень фосфатов в почве. Правительство страны, под давлением ЕС, было вынуждено платить фермерам компенсации, чтобы убедить их уменьшить число коров.
«Мы не хотим быть частью интенсивного сельскохозяйственного сектора, — говорит Ричард Шепер, аналитик «Рабобанка». — Нидерланды — как большой город. У каждого есть дом, достаточно еды и хорошая жизнь, так что мы можем думать о природе».
Однако не все согласны с тем, что страну нужно немедленно спасать от коровьих лепешек. Мартин Шолтен, глава департамента зоотехники Вагенингенского университета, говорит, что снижение производства молока «будет противоречить нашей обязанности кормить мир».
Судьба голландских коров должна зависеть от сельскохозяйственного рынка, утверждает Нидерландская Ассоциация производителей молока.
«Количество потребителей молока во всем мире растет; со стороны стран-экспортеров было бы наивно прекращать экспорт. Наш регион идеально приспособлен для производства молока», — заявил представитель Ассоциации.
Однако политическая поддержка сельскохозяйственного сектора в Нидерландах сокращается: на прошлогодних выборах хорошие результаты показали две партии, призывающие к уменьшению количества коров — «Зеленые левые» и «Партия защиты животных». Главный производитель молока в стране, FrieslandCampina, начал доплачивать фермерам, чьи коровы пасутся на вольном выпасе, и сотрудничает с WWF в вопросе увеличения биоразнообразия на фермах.
sovet- 1.delaite gori. 2. stroite noviej sebe ostrava« ответить
Cto afera so svinoi cjumoi i grippom ne prokatila teperj vesj latviiskii skot unictozim pod vidom cto mnogo govneca u nas tak puskai kazdii deputast sejest po kilogramciku ....« ответить
В Россию экспортируйте. Бартер на нефть и газ« ответить
Пускай делают из этого навоза брикеты-вафли для саня, ваня, Latviešu patriots, Vova и раздают эти вафли, как хохлам печеньки на майдане« ответить
Нет,дружок,скоро это г о в н о в Латвию сгрузят.Ибо Латвия на сегодня является европейской помойкой.« ответить
Пусть сгружают. Хоть фрукты-овощи будут без нитратов.« ответить
Совсем дурной? ,,«Количество потребителей молока во всем мире растет;, При сокращении коров в нидерл. у Латвии есть шанс экспортировать молочку, а не принимать чужое дерьмо ибо своего хватает. И коровы у нас на вольном выпасе, что не вредит атмосфере и не портит почву.« ответить
Зато с фосфатами! И поделись, какие латвийские фрукты- овощи ты видел?« ответить
:))) Латыши чтобы избавиться от навоза и не испачкать "белые воротнички" просто пустили под нож племенное стадо, а те, немногочисленные латыши, которые имеют какие-то средства к существованию покупают литовскую молочную продукцию, собственно, латышский воровской банкинг также успешно сдох. :)))« ответить
У моральных уродов и умственно отсталых "защитников" всего от всех - все "проблемы" какие-то идиотские, как и они сами! :)« ответить