Несмотря на сравнительно небольшие размеры, Нидерланды — пятый среди самых крупных экспортеров молока, однако 1,8 миллионов коров производят слишком много навоза, пишет The Guardian.

В результате фермеры избавляются от навоза нелегально, страна нарушает правила ЕС по содержанию фосфатов в почве, а выбросы аммиака негативно влияют на качество воздуха. Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает страну сократить поголовье скота на 40% в ближайшие десять лет и сделать так, чтобы молочное хозяйство могло справиться с собственным навозом.

«Мы улучшили продуктивность и эффективность за последние годы, но какой ценой для окружающей среды? У нас один из самых низких уровней биоразнообразия в Европе, сохранилось только 15% нашей экосистемы», — говорит Натасья Улерманс, глава департамента сельского хозяйства WWF Нидерландов.

Около 80% нидерландских ферм производят больше навоза, чем могут по закону использовать в собственном хозяйстве. Чтобы обойти эти ограничения, фермеры платят около 550 миллионов евро в год за вывоз навоза. недавно выяснилось, что некоторые из них избегают трат, вывозя навоз с ферм только на бумаге, а в действительности удобряя им поля.

В Нидерландах и так позволено разбрасывать на полях больше навоза, чем в других странах ЕС, однако стремительное развитие молочного сектора за последние года существенно повысило уровень фосфатов в почве. Правительство страны, под давлением ЕС, было вынуждено платить фермерам компенсации, чтобы убедить их уменьшить число коров.

«Мы не хотим быть частью интенсивного сельскохозяйственного сектора, — говорит Ричард Шепер, аналитик «Рабобанка». — Нидерланды — как большой город. У каждого есть дом, достаточно еды и хорошая жизнь, так что мы можем думать о природе».

Однако не все согласны с тем, что страну нужно немедленно спасать от коровьих лепешек. Мартин Шолтен, глава департамента зоотехники Вагенингенского университета, говорит, что снижение производства молока «будет противоречить нашей обязанности кормить мир».

Судьба голландских коров должна зависеть от сельскохозяйственного рынка, утверждает Нидерландская Ассоциация производителей молока.

«Количество потребителей молока во всем мире растет; со стороны стран-экспортеров было бы наивно прекращать экспорт. Наш регион идеально приспособлен для производства молока», — заявил представитель Ассоциации.

Однако политическая поддержка сельскохозяйственного сектора в Нидерландах сокращается: на прошлогодних выборах хорошие результаты показали две партии, призывающие к уменьшению количества коров — «Зеленые левые» и «Партия защиты животных». Главный производитель молока в стране, FrieslandCampina, начал доплачивать фермерам, чьи коровы пасутся на вольном выпасе, и сотрудничает с WWF в вопросе увеличения биоразнообразия на фермах.