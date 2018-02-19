Европейская армия создается в Риге

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Герман Бергер
06:55 19.02.2018
Наш город

7 марта в Риге пройдет встреча членов Еврокомиссии Европейским банком реконструкции и развития и латвийскими учеными, специалистами в военной сфере. ЕС серьезно взялся за создание собственных вооруженных сил.

Организатор Рижской конференции  – председатель комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Рижской думы Дайнис Турлайс, который активно работает  в Региональном комитете Еврокомиссии. 

 

— По поручению Еврокомиссии я готовлю доклад  развитии европейской оборонной промышленности и  оборонном фонде, — рассказывает Дайнис Турлайс.  – Воспользовавшись правом докладчика, я предложил провести очередную конференцию о европейской безопасности в нашем городе, ведь происходящие в оборонной сфере изменения напрямую касаются Латвии и ее столицы. 

 

Перемены в оборонной политике ЕС, которую определяет Лиссабонский договор 2009 года,  начались год назад, когда 17 февраля 2017 года, Европарламент с небольшим перевесом голосов (283 против   269) проголосовал за создание общей европейской армии. 

 

А ведь, казалось бы, еще недавно никто и представить себе  не мог, что такие высокие должностные лица ЕС, как Юнкер, Могерини, Шульц  заявят,  что Европа должна играть более весомую роль в обеспечении собственной безопасности, что необходимо усилить европейскую составляющую в НАТО, добиваться, чтобы эта организация была не только американской, но и европейской. 

 

Это уже не первая попытка ЕС создать собственную армию, но ранее против этого неизменно выступала Великобритания, утверждавшая, что европейские вооруженные силы вступят в конкуренцию с НАТО. После Брексита страны ЕС смогли приступить к намеченному плану.

 

Задуматься о своей безопасности Европу заставила концепция однополярного мира, которая взяла верх при президенте США Буше, говорит Дайнис Турлайс. Тогда было открыто заявлено, что  Америка превыше всего, а интересы союзников или партнеров играют подчиненную роль.  События в Ираке показал, что, следуя своим интересам,  Америка способна не считаться ни с НАТО, ни с ООН. Рассчитывать на изменение этого подхода не приходится. 

 

— Собирая материал для доклада,  я побывал в разных странах и принимал участие во многих мероприятиях, — говорит Дайнис Турлайс. –  Еврокомиссия заинтересована в том, чтобы  выслушать мнение людей, субъектов безопасности, о той работе, которую проводит ЕС. 

 

Выводы и заключения рижской встречи Дайнис Турлайс обобщит в своем докладе, с которым он будет выступать на пленарном заседании Регионального комитета 23 марта. 

Vesti.lv / Фото

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