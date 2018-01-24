Совет ЕС потребовал от России «вернуть долг с процентами»(18)

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Герман Бергер
19:12 23.01.2018
Экономика / Финансы

Москва должна прекратить бойкот заседаний Европейского совета, возобновить выплату взносов и расплатиться за прошлый год, призвал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд. По словам чиновника, государство не может быть «наполовину членом и наполовину не-членом» Европейского совета.

Россия обязана возобновить уплату взносов Европейскому совету, заявил генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд. По его словам, это «не подлежит выбору», а является «традиционной обязанностью» в соответствии с правилом: «Сначала платить, а потом сотрудничать». Европейский совет не может согласиться с тем, что государство «наполовину член и наполовину не-член», подчеркнул Ягланд.

 

Как напоминает Epoch Times, правительство России приостановило выплаты Европейскому совету в июне прошлого года, отреагировав тем самым на решение европейских парламентариев о лишении права голоса 18 российских представителей организации в связи с «аннексией Крыма». После этого решения российские депутаты бойкотируют заседания Европейского совета.

 

Размер членского взноса России составляет около €33 млн в год, что примерно 10% всего бюджета организации. В начале 2017 года Москва перевела 11 млн, «недоплатив» ещё 22 млн. Финансовый кризис Европейского совета усугубляется решением Турции отказаться от своего статуса «большого плательщика» и сократить свой взнос до €20 млн.

 

Комитет министров обязал Ягланда подготовить предложения для сокращения бюджета с целью сбалансировать сокращения турецкого взноса, которое, по их словам, было «легитимным». Что касается бойкота России, то комитет министров считает его «неприемлемым». Москва должна возобновить выплаты и доплатить взнос за 2017 год, «включая проценты», резюмировали европейские чиновники.

ИНО TV / Фото
Комментарии (18)
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lol 19:15 23:01:2018

ухаха ржу нимагу

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dlz77 20:23 23:01:2018

россия наполовину европа, а на половину - нет.
да и сами славяне пришли в европу откуда - то из восточной турции.
хотя, впрочем, немцы пришли туда же из турции западной.

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10 дюймов 19:17 23:01:2018

"проценты" выплатит Латвия, шпротами------пусть в столовке ПАСЕ кушают рыбку, там фосфора много, может поумнеют.

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главное платите......... 19:25 23:01:2018

а решать все вопросы мы будем и без вас. И проценты не забудьте.

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Гейропейское хамство 19:45 23:01:2018

У этого совета замашки бандита-рэкетира: Бабки гони, а сам гуляй!

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Whitemonk 19:30 23:01:2018

*Мсье,жеремаж па си жур,ги бен зе битте*,мне он кого то напоминает)))

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Коловрат 19:35 23:01:2018

Европейский совет не может согласиться с тем, что государство «наполовину член и наполовину не-член», подчеркнул Ягланд.

А как вам отдельные политики, которые наполовину мужик, а наполовину "не-член"?))

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голубятня 19:51 23:01:2018

там такие через одного и все на руководящих должностях

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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