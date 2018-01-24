Москва должна прекратить бойкот заседаний Европейского совета, возобновить выплату взносов и расплатиться за прошлый год, призвал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд. По словам чиновника, государство не может быть «наполовину членом и наполовину не-членом» Европейского совета.

Россия обязана возобновить уплату взносов Европейскому совету, заявил генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд. По его словам, это «не подлежит выбору», а является «традиционной обязанностью» в соответствии с правилом: «Сначала платить, а потом сотрудничать». Европейский совет не может согласиться с тем, что государство «наполовину член и наполовину не-член», подчеркнул Ягланд.

Как напоминает Epoch Times, правительство России приостановило выплаты Европейскому совету в июне прошлого года, отреагировав тем самым на решение европейских парламентариев о лишении права голоса 18 российских представителей организации в связи с «аннексией Крыма». После этого решения российские депутаты бойкотируют заседания Европейского совета.

Размер членского взноса России составляет около €33 млн в год, что примерно 10% всего бюджета организации. В начале 2017 года Москва перевела 11 млн, «недоплатив» ещё 22 млн. Финансовый кризис Европейского совета усугубляется решением Турции отказаться от своего статуса «большого плательщика» и сократить свой взнос до €20 млн.

Комитет министров обязал Ягланда подготовить предложения для сокращения бюджета с целью сбалансировать сокращения турецкого взноса, которое, по их словам, было «легитимным». Что касается бойкота России, то комитет министров считает его «неприемлемым». Москва должна возобновить выплаты и доплатить взнос за 2017 год, «включая проценты», резюмировали европейские чиновники.