Претенденты на убежище в странах Евросоюза не должны подвергаться психологическому тестированию с целью определить их сексуальную ориентацию, постановил Европейский суд.

Как отмечает Би-би-си, миграционные власти некоторых стран ЕС в отдельных случаях применяли такое тестирование, чтобы принять решение по просьбам об убежище.

Поводом для разбирательства стал иск, который подал уроженец Нигерии против венгерских властей. В апреле 2015 года он хотел получить убежище в Венгрии. Мужчина утверждал, что на родине опасается преследований из-за своей сексуальной ориентации. Миграционные службы Венгрии провели психологические тесты и решили, что нигериец — не гей. На этом основании ему отказали в убежище.

Постановление Европейского суда имеет силу во всех 28 странах ЕС, поэтому теперь суд в венгерском городе Сегеде вынужден будет пересмотреть дело нигерийского мигранта с его учетом.

Как говорится в решении Европейского суда, для установления ориентации в подобных случаях «могут быть полезны некоторые формы экспертизы», однако суд добавляет, что примененные тесты нарушает право соискателей убежища на неприкосновенность частной жизни. В решении также говорится, что власти стран ЕС должны искать способы проверить достоверность утверждений соискателя.

Европейский суд в декабре 2014 года уже выносил решение по делу о предоставлении убежища в Нидерландах. Суд тогда постановил, что тестирование на сексуальную ориентацию нарушает права соискателей убежища.

В 2013 году Европейский суд постановил, что убежище в ЕС может быть предоставлено гомосексуалам, которые на родине были лишены свободы из-за своей ориентации.

По данным агентства ЕС по основным правам, наиболее часто в Европе ищут убежища гомосексуалы из Африки, с Ближнего Востока и из Чечни.