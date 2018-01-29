Европейский суд запретил тестировать беженцев на сексуальную ориентацию(3)

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Герман Бергер
22:19 28.01.2018
В мире / Евросоюз

Претенденты на убежище в странах Евросоюза не должны подвергаться психологическому тестированию с целью определить их сексуальную ориентацию, постановил Европейский суд.

Как отмечает Би-би-си, миграционные власти некоторых стран ЕС в отдельных случаях применяли такое тестирование, чтобы принять решение по просьбам об убежище.

 

Поводом для разбирательства стал иск, который подал уроженец Нигерии против венгерских властей. В апреле 2015 года он хотел получить убежище в Венгрии. Мужчина утверждал, что на родине опасается преследований из-за своей сексуальной ориентации. Миграционные службы Венгрии провели психологические тесты и решили, что нигериец — не гей. На этом основании ему отказали в убежище.

 

Постановление Европейского суда имеет силу во всех 28 странах ЕС, поэтому теперь суд в венгерском городе Сегеде вынужден будет пересмотреть дело нигерийского мигранта с его учетом.

 

Как говорится в решении Европейского суда, для установления ориентации в подобных случаях «могут быть полезны некоторые формы экспертизы», однако суд добавляет, что примененные тесты нарушает право соискателей убежища на неприкосновенность частной жизни. В решении также говорится, что власти стран ЕС должны искать способы проверить достоверность утверждений соискателя.

 

Европейский суд в декабре 2014 года уже выносил решение по делу о предоставлении убежища в Нидерландах. Суд тогда постановил, что тестирование на сексуальную ориентацию нарушает права соискателей убежища.

 

В 2013 году Европейский суд постановил, что убежище в ЕС может быть предоставлено гомосексуалам, которые на родине были лишены свободы из-за своей ориентации.

 

По данным агентства ЕС по основным правам, наиболее часто в Европе ищут убежища гомосексуалы из Африки, с Ближнего Востока и из Чечни.

life.ru / Фото
Комментарии (3)
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Да 22:32 28:01:2018

Мир потихоньку сходит с ума раньше ещё лет 5 назад такого маразма не было ну ладно традиционная ориентация была, но что бы через статью об этом.... интересно к чему нас готовят. Зачем это вообще всё нужно.

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10 дюймов 22:33 28:01:2018

не знаю, как газета а сайт "Вестей" стал уже рекламным пособием для голубых----ни дня без строчки "про это"----кто-нибудь контролирует эту вакханалию или это теперь такая тенденция газеты???

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Саня 22:38 28:01:2018

Теперь в Европу хлынут "геи" из Африки

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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