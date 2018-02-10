Европу пугают новым оружием России(6)

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Анатолий Тарасов
16:05 10.02.2018
Техно / Оружие

Минобороны России объявило о предстоящей закупке 12 многофункциональных истребителей Су-57. Как утверждает британское издание Daily Express, демонстрация этого «ужасающего» самолёта заставляет ещё больше опасаться «тотальной войны» с Россией.

«Путин испытывает новое секретное оружие, — пишет Daily Express. — С выпуском нового российского стелс-истребителя возрастают страхи по поводу возможной войны с Россией».

 

«Новой грозной военной игрушкой» издание называет многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, снабжённый «новым комплексом авионики, способным к быстрому анализу боевых ситуаций», и «невероятно мощным радаром, который может определять местонахождение наземных и воздушных группировок на огромных дистанциях, прежде чем угрозы будут уничтожены ракетами дальнего действия класса «воздух-воздух» или «воздух-земля».

 

Москва уже озвучила планы по закупке двенадцати Су-57, которые могут быть введены в эксплуатацию уже в следующем году, говорится в статье. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, десять самолётов уже проходят лётные испытания, причём госиспытания первого этапа уже завершены.

 

Как сообщает Daily Express, в ходе визита на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре Борисов заявил, что дальнейшее тестирование самолётов будет интенсивным. «У нас был всего один полёт. Вроде всё нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года», — приводит издание слова замминистра.

 

«Ужасающий» истребитель был продемонстрирован всего через несколько часов после выхода ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает автор статьи. В этом году составители доклада предупреждают, что Россия приближается к «тотальной войне» с Европой.

 

В документе, озаглавленном «До края и обратно?», утверждается, что несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями, развертывание дополнительных сил и напряжённость вокруг военных учений повышают риск «непреднамеренного вооружённого столкновения».

 

Большим препятствием для снижения напряжённости в отношениях России и Запада авторы доклада называют украинский кризис, причём  решение Вашингтона предоставить Киеву летальное вооружение, вероятно, «зацементирует» нынешнюю патовую ситуацию.

 

В докладе также говорится об «обстановке оспариваемой безопасности» в странах Восточной Европы, находящихся между Евросоюзом и Россией, в то время как программа «Восточного партнёрства» «выдохлась», а вероятность принятия в НАТО новых членов в ближайшей перспективе невелика.

RT / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 16:22 10:02:2018

Paies daudzi gadi, pirms reāli ko ieviesīs.

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) 16:30 10:02:2018

tad kapec tu baidies jau tagad?

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Latviešu patriots 16:47 10:02:2018

Ja kāds te baidās, tad tas ir fīreriņš Putins, kas mīž no NATO!

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Саня 16:28 10:02:2018

В стране всё нормально, денег нет, но вы держитесь, и в тоже время сами у себя покупают самолёты. Скрепно.

А, насчёт новых самолётов, еврейский чуть ли не камнем сбили, так зачем придумывать что-то новое? Ил-2 какого-нибудь за глаза.

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Janka 16:29 10:02:2018

в странах Восточной Европы, находящихся между Евросоюзом и Россией
===
a konkretno? kakie strani nahoditsa mezdu ES i Rossiei.
a mozet Pribaltiku sami ES sovsem ne scitaet kak ES a prosto stranami mezdu?
)))

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Vova 16:52 10:02:2018

Hotj bi na kartu gļanul! Belorusj, Ukraina, Moldova...

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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