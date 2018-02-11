Европу ждет передел границ(23)

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Анатолий Тарасов
21:03 10.02.2018
В мире / Война

Послевоенные территориальные приобретения Украины существенны — но соседи уже готовы выставлять по ним претензии.

Современная система международной безопасности держалась на принципе нерушимости тех границ, которые были установлены после Второй мировой войны. Система эта, однако, стала рушиться после распада СССР. НАТО стало неуклонно продвигаться на восток, а Россия в ответ разгромила Грузию, аннексировала Крым и помогла развязать гражданскую войну на Донбассе.

 

После того, как США не смогли принудить Россию к восстановлению нарушенного статус-кво, всем стало ясно, что система безопасности рухнула, и впереди Европу ждет новый процесс передела границ. Было также понятно, что это только вопрос времени, когда кто-то должен был поднять вопрос о пакте Молотова-Рибентроппа и о справедливости установленных послевоенных границ.

 

И его наконец подняли! Кто? США! Точнее их самый преданный, после Польши, союзник, — Румыния, которая во внешней политике и чирикнуть не может без санкции Америки.

 

Справка: Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что представит на утверждение парламента декларацию о денонсации пакта Молотова-Рибентроппа, который, по его словам, привел к передаче Молдовы в состав СССР.

 

Процесс, как говорил классик, пошел. Его можно только замедлить, но остановить уже невозможно. Украине надо напрячься, потому что ее послевоенные территориальные приобретения существенны, но со временем будут подпадать под претензии со стороны соседей. Когда Польша принимает закон о недопустимости прославления бандеровской идеологии, она заранее готовится к изменению границ — так сказать, формирует необходимый ей культурно-исторический фон.

 

Попытки денонсация пакта Молотова—Рибентроппа и пересмотр послевоенных границ непременно приведут к гражданским войнам и военным конфликтам на территории Молдовы, Приднестровья, Украины, Польши, Румынии, Венгрии, а возможно и Югославии. Именно на этих территориях Россия и США померятся силами.

 

В сущности это было неизбежно, потому что США обвинили Россию и Китай в попытках сломать существующий однополярный международный порядок и о своей решительности отстоять свою гегемонию. Прямое столкновение между США и Россией невозможно по понятным причинам. Значит остается мерятся силами на территориях третьих стран. Простить аннексию Крыма США, конечно, не могут, потому что на США все сразу положат бритвенный прибор. Значит должно быть наказание. Вот по этой причине Румыния, по требованию США, и выступает с инициативой о пересмотре пакта Молотова—Рибентроппа.

 

Это приглашение к войне.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (23)
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Стесняюсь спросить 21:15 10:02:2018

А куда делись Чехословакия с Югославией?

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dlz77 04:08 11:02:2018

Нк будет никакой войны.
Европейцы сами разбегутся, пойдут сдаваться в плен, приговаривая: Гитлер капут!

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смерш 05:42 11:02:2018

старик кабаев смешной такой на фото .плюгавый гопник

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Latviešu patriots 21:17 10:02:2018

Если есть желание, то оно должно быть удовлетворено и Россия к этому готова.
За ней не заржавеет.

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Мнение 21:20 10:02:2018

Давно пора России вернуться в границы 1914 года.

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Пророк 22:48 10:02:2018

Да, Варшавская Губерния и остальные по порядку расчитайсь!

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не лги! 21:24 10:02:2018

Не было аннексии Крыма! Более 90 % крымчан проголосовали за присоединение к России. Шли на выборы как на праздник. Все в соответствии с декларациями ООН - народ имеет право на самоопределение.

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Россия в ответ разгромила Грузию, аннексировала Крым 21:35 10:02:2018

сначала было косово,а потом переворот на украине

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123

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (16)

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