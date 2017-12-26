Евросоюз ещё на один шаг приблизился к реализации «плохой идеи» и воплощению в жизнь «мрачного сценария» — созданию объединённой армии Европы, пишет The National Interest. Бюрократы в Брюсселе уже давно стремятся ослабить позиции НАТО и заполучить контроль над вооружёнными силами стран — членов ЕС.

Европейский союз приблизился ещё на один шаг к реализации «плохой идеи» и воплощению в жизнь «мрачного сценария» — созданию единой европейской армии, пишет The National Interest.

На прошлой неделе Европейский совет одобрил запуск программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation, PESCO), поясняет американское издание. Это соглашение ещё не означает создание объединённой армии Европы, но, безусловно, является большим шагом на пути к «заветной цели».

«Бюрократы в Брюсселе уже давно стремятся заполучить контроль над вооружёнными силами стран — членов Евросоюза, и заветная их цель при этом — создание армии ЕС», — подчёркивает The National Interest.

Если попытки брюссельских чиновников увенчаются успехом, то именно они будут принимать решения об отправке «своих» войск в горячие точки. «Мысль о том, что неизбираемые и не несущие ответственности бюрократы могут отправить супруга, ребёнка или друга в горячую точку, должна встревожить многих в Европе», — считает издание.

Кроме того, PESCO, по мнению The National Interest, нисколько не увеличит военный потенциал Европы, а только добавит бюрократии и будет «бороться с Североатлантическим альянсом за скудные оборонные ресурсы Европы».

Как отмечает американское издание, своими попытками создать собственную армию «еврофедералисты» ослабляют трансатлантическое партнёрство и подрывают позиции НАТО как «главного гаранта безопасности в Европе».