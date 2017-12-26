Евросоюз борется с НАТО(12)

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Анатолий Тарасов
08:23 26.12.2017
В мире / Евросоюз

Евросоюз ещё на один шаг приблизился к реализации «плохой идеи» и воплощению в жизнь «мрачного сценария» — созданию объединённой армии Европы, пишет The National Interest. Бюрократы в Брюсселе уже давно стремятся ослабить позиции НАТО и заполучить контроль над вооружёнными силами стран — членов ЕС.

Европейский союз приблизился ещё на один шаг к реализации «плохой идеи» и воплощению в жизнь «мрачного сценария» — созданию единой европейской армии, пишет The National Interest.

 

На прошлой неделе Европейский совет одобрил запуск программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation, PESCO), поясняет американское издание. Это соглашение ещё не означает создание объединённой армии Европы, но, безусловно, является большим шагом на пути к «заветной цели».

 

«Бюрократы в Брюсселе уже давно стремятся заполучить контроль над вооружёнными силами стран — членов Евросоюза, и заветная их цель при этом — создание армии ЕС», — подчёркивает The National Interest.

 

Если попытки брюссельских чиновников увенчаются успехом, то именно они будут принимать решения об отправке «своих» войск в горячие точки.  «Мысль о том, что неизбираемые и не несущие ответственности бюрократы могут отправить супруга, ребёнка или друга в горячую точку, должна встревожить многих в Европе», — считает издание.

 

Кроме того, PESCO, по мнению The National Interest, нисколько не увеличит военный потенциал Европы, а только добавит бюрократии и будет «бороться с Североатлантическим альянсом за скудные оборонные ресурсы Европы».

 

Как отмечает американское издание, своими попытками создать собственную армию «еврофедералисты» ослабляют трансатлантическое партнёрство и подрывают позиции НАТО как «главного гаранта безопасности в Европе».

RT / Фото
Комментарии (12)
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Агрессор №1 08:39 26:12:2017

Нато -это НЕ«главный гарант безопасности в Европе»,
а более точно: "главный провокатор безопасности в Европе"

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ИвАн 08:58 26:12:2017

Только НАИО и США монут гарантировать безопасность в Европе. При сошедшей с ума раше это крайне актуально. Евроруководство пока только гадит. Вон уже полную Европу черножопого гавна нагнали.

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дебилоиду 09:08 26:12:2017

А ещё Европа загажена биомусором- варзилоидами, которых пора утилизировать.

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Ха-ха Ванятке. 11:22 26:12:2017

Иди попрыгай клоун.

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смерш 15:08 26:12:2017

почитай дебилоид Ивашка

Veikko Korhonen - блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории.

Всё в них, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско - финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.

К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории.

И вот однажды, устав от постоянных споров с анти - российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.



Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.

Давайте вспомним кто именно:

- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).

- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.

- Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!

- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.

- Молдавия как государство родилась внутри СССР.

- Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...

- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи

- Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.

- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.

Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д...

Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!

При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;

Также имело место:

- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;

- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;

- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.

- дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;

- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;

- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;

- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.

- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).

- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.

И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.

Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.

К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.

Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.

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СМЕРШ 09:11 26:12:2017

Смерть натовским бандитам†.†.†.†.†.

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Russija 09:17 26:12:2017

НАТО разводит бородатых террористов , а попом заселяит ими Европу !
Без своей собственной Европейской армии Европа пропадёт под гнётом США !

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Latviešu patriots 09:37 26:12:2017

NATO un ASV ir Latvijas un Eiropas drošības garants.

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а смысл 10:00 26:12:2017

латвия не может выжить без дотаций,зачем поддерживать недееспособность

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Иван 10:27 26:12:2017

"Латвиешу патриотсу"-ты нездопов!Надо лечить!Психическое расстройство!!Подсказать где больница или сам найдёшь?Уколы и лекарство там получиш !Прекрати паранойю!!

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'потыриот' 11:12 26:12:2017

ущербный деревенский жопник из местечковой агитпропа,гуру кунилингуса

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Патриоту 11:20 26:12:2017

Ты продажный ушлепок,а не какой не патриот!

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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