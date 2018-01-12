Евросоюз не стал переводить Украине 600 млн евро. Такое решение объяснили тем, что Киев не выполнил четыре условия предоставления экономической помощи из 21, заявил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли в эфире «Украинского радио». Однако он не исключил возможности перевода Киеву нового транша.

По словам Мингарелли, президент Украины Петр Порошенко лично просил президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о выделении помощи.

Как отмечал Мингарелли, к числу невыполненных Киевом условий относятся: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.

Также Мингарелли вновь отметил, что в Брюсселе ждут от Киева срочного создания антикоррупционного суда.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что решение Евросоюза стало очень болезненным для Киева.

«Эти деньги – 600 млн евро – это часть от транша, который был обещан Киеву. Соответственно, Киев строит свою финансовую политику, исходя из того, что эти деньги так или иначе будут задействованы. Отказ Брюсселя предоставить их, конечно, здорово подрывает планы Украины, и это не может не отразиться на ее экономическом и финансовом положении. Думаю, что в первую очередь пострадает социальная сторона. Этот момент не может не влиять на Киев. Доказательством того служит тот факт, что все киевское руководство разволновалось и собирается обращаться непосредственно к председателю Еврокомиссии, просить его все-таки отменить это решение. Поэтому я думаю, что это очень болезненно для Украины», – сказал Владимир Оленченко.

В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 млрд евро. Ее действие истекает в конце января этого года. Украина получила две выплаты, однако в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.

В ЕС отметили, что «решительно поддерживают» реформы на Украине, однако «обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией». В Брюсселе считают «чрезвычайно важными» независимость и эффективность украинских антикоррупционных институтов.

Эксперт РИСИ Олег Неменский выразил мнение, что эта приостановка выплат стала для Украины шоком.

«Приостановка выплаты 600 млн евро со стороны Европейского союза явно стала для Украины большой неожиданностью, произвела в Киеве шоковое впечатление. Украина действительно очень нуждается во внешних кредитах и использует любые возможности где-нибудь их выпросить. Очевидно, что программа по предоставлению Украине финансовой помощи со стороны ЕС сейчас зависла, поэтому Киев всеми силами пытается найти другие возможности. Хотя обращается, в общем-то, в те же инстанции», – сказал Олег Неменский.

По его мнению, Украина вряд ли получит одобрение своей заявки.

«Я сомневаюсь, что Киев сможет получить новый большой кредит, новый транш. Потому что на Западе уже пришли к выводу, что вкладывать деньги в украинскую экономику, в украинское правительство, которое все время обещает провести реформы, бесперспективно. Поскольку создана настолько всепроникающая коррупционная система, что даже при желании украинских властей направить деньги только на оговоренные цели все равно значительная их часть уходит по коррупционным схемам. Украина так работает с западными деньгами, что давать их ей просто бессмысленно», – отметил Олег Неменский.