По словам Мингарелли, президент Украины Петр Порошенко лично просил президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о выделении помощи.
Как отмечал Мингарелли, к числу невыполненных Киевом условий относятся: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.
Также Мингарелли вновь отметил, что в Брюсселе ждут от Киева срочного создания антикоррупционного суда.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что решение Евросоюза стало очень болезненным для Киева.
«Эти деньги – 600 млн евро – это часть от транша, который был обещан Киеву. Соответственно, Киев строит свою финансовую политику, исходя из того, что эти деньги так или иначе будут задействованы. Отказ Брюсселя предоставить их, конечно, здорово подрывает планы Украины, и это не может не отразиться на ее экономическом и финансовом положении. Думаю, что в первую очередь пострадает социальная сторона. Этот момент не может не влиять на Киев. Доказательством того служит тот факт, что все киевское руководство разволновалось и собирается обращаться непосредственно к председателю Еврокомиссии, просить его все-таки отменить это решение. Поэтому я думаю, что это очень болезненно для Украины», – сказал Владимир Оленченко.
В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 млрд евро. Ее действие истекает в конце января этого года. Украина получила две выплаты, однако в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.
В ЕС отметили, что «решительно поддерживают» реформы на Украине, однако «обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией». В Брюсселе считают «чрезвычайно важными» независимость и эффективность украинских антикоррупционных институтов.
Эксперт РИСИ Олег Неменский выразил мнение, что эта приостановка выплат стала для Украины шоком.
«Приостановка выплаты 600 млн евро со стороны Европейского союза явно стала для Украины большой неожиданностью, произвела в Киеве шоковое впечатление. Украина действительно очень нуждается во внешних кредитах и использует любые возможности где-нибудь их выпросить. Очевидно, что программа по предоставлению Украине финансовой помощи со стороны ЕС сейчас зависла, поэтому Киев всеми силами пытается найти другие возможности. Хотя обращается, в общем-то, в те же инстанции», – сказал Олег Неменский.
По его мнению, Украина вряд ли получит одобрение своей заявки.
«Я сомневаюсь, что Киев сможет получить новый большой кредит, новый транш. Потому что на Западе уже пришли к выводу, что вкладывать деньги в украинскую экономику, в украинское правительство, которое все время обещает провести реформы, бесперспективно. Поскольку создана настолько всепроникающая коррупционная система, что даже при желании украинских властей направить деньги только на оговоренные цели все равно значительная их часть уходит по коррупционным схемам. Украина так работает с западными деньгами, что давать их ей просто бессмысленно», – отметил Олег Неменский.
После майдана:« ответить
1. Новоиспеченные "украинские историки" сообщили, что первая рыба, выползшая в процессе эволюции на берег, первым делом сказала: «Слава Украине!»
2. Украинский замминистра рассказал о планах украинских властей взорвать транзитный газопровод, по которому российский газ поступает в Европу. Чем еще раз подтвердил, что «Северный поток - 2» чисто политический проект.
3. Главным поставщиком пенсильванского угля на Украину оказалась Россия. Хорошо хоть, что газ "словацкий".
4. Киборги, попавшие в плен еще в 2014 году, узнав после освобождения, что цены на коммуналку выросли в 10 раз, а гривна упала с 12 до 28, попросились обратно в плен.
6. Из новогоднего поздравления Кличко: «Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья!»
7. Краткая выжимка из украинских аналитических блогов:
2014 - сейчас введут санкции, и Рашка фсё
2015 - цены на нефть упали, санкции, теперь Рашка точно фсё
2016 - вот еще санкции, уж теперь-то точно фсё
2017 - надо еще больше санкций, и тогда Рашка точно фсё
2018 - ну вот, новые санкции, уж точно фсё Рашка теперь не отвертится
8. Сейчас украинцам уже всё равно, кто их будет обирать - Порохшвили или Саакашенко...« ответить
9. Древнеукраинская аксиома: «Пустая кастрюля, надетая на голову, всё равно остается пустой».
10. На Украине издана азбука майдана «От ла-ла-ла до бе-бе-бе».
11. Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, пока не привел их в правительство Украины.
12. На Украине всё как обычно: сначала в тюрьму, затем в президенты.
13. Результаты борьбы с коррупцией вна 404: пока коррупция ведет 3:0,без шансов отыграться.
14. Антон Геращенко заявил, что тарелку вылизывал язык Кремля.
15. Эволюция могла пойти другим путем, и тогда древнейшие потомки шумеров не мерзли бы по холодным квартирам, а панували на Рублевке.
16. Порошенко надеется обменять пленных граждан РФ на украинцев из России. Украинцы из России умоляют Путина не высылать их обратно.
17.Оказывается Путин ни в чем не виноват!
18."Вежливые" так и не пришли....киборгов пиZZдили шахтеры и таксисты!
19.Крiм не наш! ...и ужОс - мост есть!!!
20.Укроiну никто не любит...дайте денех!
Киеву денег не дадут! Им заплатили за войну с РФ, войну не начали мол нет оружия. Выдали оружие - войну не начали мол нет денег на зарплаты наёмникам и солдатам. Выдали денег на зарплаты наёмникам и солдатам - войну не начали мол деньги украли члены правительства и банкиры, оружие исчезло со складов ВСУ и мистически появилось у сепаратистов. Пришлите срочно денег и 50,000 миротворцев с летальным оружием для нападения на Москву.« ответить