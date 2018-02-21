Евросоюз лишает Украину денег. Киев недоволен(5)

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Герман Бергер
20:10 20.02.2018
Экономика / Финансы

Евросоюз закрывает программу реконструкции украинских пограничных пунктов пропуска и отзывает выделенные на нее неизрасходованные средства. Всего на реализацию программы было предоставлено 29,2 миллиона евро (36 миллионов долларов). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского дипломата.

«Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось», — заявил дипломат. При этом он отметил, что Брюссель продолжит поддерживать украинскую экономику.

 

Проект Евросоюза был запущен в 2014 году. Он предусматривал реконструкцию четырех украинских КПП — двух на границе с Польшей и по одному на границе со Словакией и Венгрией, а также строительство двух пропускных пунктов на границе с Румынией. Предполагалось, что это позволит усовершенствовать таможенные процедуры и сократить время прохождения границы.

 

По информации источника, сдача проектов несколько раз откладывалась из-за накладок и перерасходов, связанных с действиями местных чиновников и подрядчиков. К концу 2017 года ни один из проектов не был завершен. Государственная фискальная служба Украины, которая контролирует выполнение проектов со стороны Украины, заявила, что причинами задержек в реализации проекта стали, в частности, кадровые перестановки в ведомстве, длительный процесс проведения тендера и согласования изменений в проекты.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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Саня 20:38 20:02:2018

_раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось_
Введите войска в Москву, дело пойдёт сразу же на лад.

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Саня™ 20:46 20:02:2018

ты сам снаешь чем это закончилось для наполеоно с гилером, опять по мордасам хочешь чтоб получили )))

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тяжко вам в свинорейхе 20:52 20:02:2018

без рф, все вспоминаете, но долги то мвф вам вертать, а не рф, так вы там держитесь))

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1 21:20 20:02:2018

Самое смешное ещё даже не началось !
Самое смешное впереди !

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сл 06:40 21:02:2018

доскакались .

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Мнение
1-shvedov-col15
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