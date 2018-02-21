«Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось», — заявил дипломат. При этом он отметил, что Брюссель продолжит поддерживать украинскую экономику.
Проект Евросоюза был запущен в 2014 году. Он предусматривал реконструкцию четырех украинских КПП — двух на границе с Польшей и по одному на границе со Словакией и Венгрией, а также строительство двух пропускных пунктов на границе с Румынией. Предполагалось, что это позволит усовершенствовать таможенные процедуры и сократить время прохождения границы.
По информации источника, сдача проектов несколько раз откладывалась из-за накладок и перерасходов, связанных с действиями местных чиновников и подрядчиков. К концу 2017 года ни один из проектов не был завершен. Государственная фискальная служба Украины, которая контролирует выполнение проектов со стороны Украины, заявила, что причинами задержек в реализации проекта стали, в частности, кадровые перестановки в ведомстве, длительный процесс проведения тендера и согласования изменений в проекты.
_раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось_« ответить
Введите войска в Москву, дело пойдёт сразу же на лад.
ты сам снаешь чем это закончилось для наполеоно с гилером, опять по мордасам хочешь чтоб получили )))« ответить
без рф, все вспоминаете, но долги то мвф вам вертать, а не рф, так вы там держитесь))« ответить
Самое смешное ещё даже не началось !« ответить
Самое смешное впереди !
доскакались .« ответить