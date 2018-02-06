Евросоюз строит свой валютный фонд(2)

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Анатолий Тарасов
12:56 06.02.2018
Экономика / Мировая экономика

К середине 2018 года страны еврозоны должны согласовать реформу, чтобы обезопасить свою финансовую систему от возможных кризисов. Как это скажется на единой европейской валюте?

Париж и Берлин рассчитывают согласовать дорожную карту к марту, а концу июня — представить окончательную версию документа. В частности, речь идет о преобразовании Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Европейский валютный фонд (ЕВФ). Новую структуру подчинят Европарламенту. 

 

ЕВФ планируют построить по образцу Международного валютного фонда (МВФ), который до сих пор играл главную роль в спасении стран ЕС, угодивших в глубокий экономический кризис. 

 

Кроме того, Еврокомиссия готова создать новые бюджетные инструменты, необходимые для поддержки государств еврозоны при проведении реформ. Также эти инструменты призваны помочь войти в еврозону новым участникам.

 

Реформа сформирует механизмы выравнивания финансовой поддержки для более слабых стран, когда ЕЦБ начнет ужесточать монетарную политику. А потому появление структуры типа МВФ в зоне евро вполне оправданно, указывает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Это послужит опорой рынкам облигаций тех стран, которым повышение ставки ЕЦБ ухудшит условия обслуживания долга. 

 

Сейчас похожие функции выполняет ЕЦБ, но в сентябре регулятор может прекратить программу выкупа активов. А состояние государственных финансов в странах — участницах валютного объединения весьма разное.

 

Например, если в Германии профицит бюджета и низкая долговая нагрузка, то в Италии есть риск утраты контроля над государственным долгом при росте ставок ЕЦБ.

 

Кроме того, еврозона хочет обезопасить свою валюту от каких-либо значимых потрясений вроде новых «брекзитов» или очередного финансового кризиса в США. 

 

Аналитики указывают: сейчас экономика еврозоны растет быстрее, чем в США. И евро считается немного переоцененным. 

 

«Мы ждем его снижения к середине года к уровню 1,2 (доллара за евро), курс евро к рублю в середине года снизится до 67,5», — прогнозирует Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу компании «Церих Кэпитал Менеджмент». 

 

Что касается среднесрочной перспективы, то реформа сделает европейскую валюту более стабильной, менее волатильной, и она будет последовательно укрепляться относительно основных мировых валют, в том числе и рубля.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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Janka 13:03 06:02:2018

Obama skazal cto ekonomika Rossii razorvana v klocja.
ja jemu verju. nu ne mozet ze negr vratj.
negri nekogda ne vrut.

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Для Латвии 15:56 06:02:2018

это означает: дают только в долг, но не бесплатно.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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