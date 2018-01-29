«Езжай домой!»: как Ксению Собчак встретили в Чечне(9)

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Владимир Бучельников
15:40 28.01.2018
В мире / Россия

Кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Чечню, чтобы провести одиночный пикет в защиту главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, а также — уже в закрытом режиме — встретиться с местными избирателями.

В своем выступлении во время пикета Собчак заявила: «Мне кажется, сегодня крайне важно показать, что мы не боимся. Что справедливый суд должен работать по всей Росси — в том числе и в Чечне». Она также подчеркнула, что в рамках предвыборной программы для нее особенно важна борьба за права политзаключенных.

 

После пикета в центре Грозного Собчак окружили негативно настроенные жители города. Они кричали «езжай домой», так как, по их мнению, Собчак приехала в Чечню «не с добрыми намерениями».

 

Правозащитника Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. В его машине нашли пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны». На Титиева завели уголовное дело о хранении наркотиков.

 

Сам Титиев вину отрицает, а в «Мемориале» уверены: наркотики подбросили, а дело завели, чтобы оказать давление на правозащитников в Чечне и на Северном Кавказе в целом.

BBC Russian / Фото
Комментарии (9)
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П у т и н 16:18 28:01:2018

Они кричали «езжай домой»
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Чечены правы, рашн холопы во главе с Окурком должны платить дань и молчать в тряпочку, когда горцы рассекают на лимузинах по Москве и стреляют. А если русские хоть вякнут - секир башка.

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мерзкому быдлу 16:28 28:01:2018

варзилоид-дебилоид, ты же быдло не можешь не нахамить и оскорбить. Быдло ты уродливое, юродивое. Иди, глист , утопись в Даугаве. Хоть одно хорошее дело сделаешь,сын ишака, пёс плешивый!

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варзилов- Окурок 16:41 28:01:2018

А этого урода мать бросила, рос в детдоме, всех обзывал, и за это постоянно получал по тыкве,но не помогло. Все равно уродом остался и сегодня часто по морде получает.за хамство,это у него в крови, русских ненавидит, хохлов уважает. Одним словом -дебил.

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Шерстобитову, ИвАн-у, Путину, а также Latvieshu patriotu - короче козлам. 16:50 28:01:2018

мажорная С..У..К..А с рылом ЛОШАДИ.

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Ринькевич 16:30 28:01:2018

Не,молчать должны,латышата-хозяева им слова не давали!

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лада 16:57 28:01:2018

" Даже из самого большого осла никогда не получится слона!" ( Восточная мудрость). Так что , правильно сделали чеченцы, когда погнали эту безмозглую Ослицу из своей республики!!!

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ин-на 17:17 28:01:2018

дубиной по бокам шлюхе е***учей надо было надавать

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И в Латвии есть НОД 20:22 28:01:2018

Пора перестать называть пятую колонну, финансируемую западными фондами, "правозащитниками". Народ уже разобрался, кто есть кто.

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (65)

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