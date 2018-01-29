Кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Чечню, чтобы провести одиночный пикет в защиту главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, а также — уже в закрытом режиме — встретиться с местными избирателями.

В своем выступлении во время пикета Собчак заявила: «Мне кажется, сегодня крайне важно показать, что мы не боимся. Что справедливый суд должен работать по всей Росси — в том числе и в Чечне». Она также подчеркнула, что в рамках предвыборной программы для нее особенно важна борьба за права политзаключенных.

После пикета в центре Грозного Собчак окружили негативно настроенные жители города. Они кричали «езжай домой», так как, по их мнению, Собчак приехала в Чечню «не с добрыми намерениями».

Правозащитника Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. В его машине нашли пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны». На Титиева завели уголовное дело о хранении наркотиков.

Сам Титиев вину отрицает, а в «Мемориале» уверены: наркотики подбросили, а дело завели, чтобы оказать давление на правозащитников в Чечне и на Северном Кавказе в целом.