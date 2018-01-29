В своем выступлении во время пикета Собчак заявила: «Мне кажется, сегодня крайне важно показать, что мы не боимся. Что справедливый суд должен работать по всей Росси — в том числе и в Чечне». Она также подчеркнула, что в рамках предвыборной программы для нее особенно важна борьба за права политзаключенных.
После пикета в центре Грозного Собчак окружили негативно настроенные жители города. Они кричали «езжай домой», так как, по их мнению, Собчак приехала в Чечню «не с добрыми намерениями».
Правозащитника Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. В его машине нашли пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны». На Титиева завели уголовное дело о хранении наркотиков.
Сам Титиев вину отрицает, а в «Мемориале» уверены: наркотики подбросили, а дело завели, чтобы оказать давление на правозащитников в Чечне и на Северном Кавказе в целом.
Они кричали «езжай домой»« ответить
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Чечены правы, рашн холопы во главе с Окурком должны платить дань и молчать в тряпочку, когда горцы рассекают на лимузинах по Москве и стреляют. А если русские хоть вякнут - секир башка.
варзилоид-дебилоид, ты же быдло не можешь не нахамить и оскорбить. Быдло ты уродливое, юродивое. Иди, глист , утопись в Даугаве. Хоть одно хорошее дело сделаешь,сын ишака, пёс плешивый!« ответить
А этого урода мать бросила, рос в детдоме, всех обзывал, и за это постоянно получал по тыкве,но не помогло. Все равно уродом остался и сегодня часто по морде получает.за хамство,это у него в крови, русских ненавидит, хохлов уважает. Одним словом -дебил.« ответить
мажорная С..У..К..А с рылом ЛОШАДИ.« ответить
Не,молчать должны,латышата-хозяева им слова не давали!« ответить
" Даже из самого большого осла никогда не получится слона!" ( Восточная мудрость). Так что , правильно сделали чеченцы, когда погнали эту безмозглую Ослицу из своей республики!!!« ответить
дубиной по бокам шлюхе е***учей надо было надавать« ответить
Пора перестать называть пятую колонну, финансируемую западными фондами, "правозащитниками". Народ уже разобрался, кто есть кто.« ответить