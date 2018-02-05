Факторы, провоцирующие боль во время месячных

Живот скрутило от боли, пот льет градом и с кровати не встать… Казалось бы, хуже уже стать не может. Может, уверяют эксперты и призывают избегать этого во время месячных.

Определенные физические упражнения

По словам Рейчел Хай, акушера-гинеколога из Медицинского учебного центра имени Скотта и Уайта в Центральном Техасе, небольшая физическая нагрузка в виде неторопливой ходьбы на беговой дорожке или занятий йогой и пилатесом могут лишь улучшить самочувствие во время месячных. А вот от интенсивных тренировок, например, занятий на велотренажере, упражнений на пресс или поднятия тяжестей, следует отказаться.

Алкоголь и сладости

Во время месячных женщин нередко тянет на шоколад, но, как выяснилось, этот продукт способен только ухудшить самочувствие. Диетолог из Хьюстона Старла Гарсия рекомендует снизить количество потребляемого алкоголя и десертов в этот период. По ее словам, они провоцируют резкие скачки уровня сахара в крови, что приводит к вздутию живота и быстрой утомляемости.

Напитки, содержащие кофеин

«Кофеин обладает мочегонными свойствами, и его частое употребление может стать причиной обезвоживания, — говорит Рейчел Хай. — Частое мочеиспускание оказывает раздражающее действие на матку и усиливает болевые ощущения. Доказано, что отказ от кофеинсодержащих напитков во время менструации снижает интенсивность боли».

Стресс

Находясь в состоянии стресса, женщина подвергается сильным эмоциональным нагрузкам, что не может не сказаться на общем самочувствии. Чтобы почувствовать себя лучше, найдите себе какое-нибудь расслабляющее занятие – погуляйте на свежем воздухе, пообщайтесь с подругой, займитесь йогой или примите негорячую ванную.

Неполноценное питание

Нарушение режима питания в период месячных может стать причиной ухудшения самочувствия и снижения работоспособности. Если в эти дни вы ощущаете тошноту и отсутствие аппетита, постарайтесь принимать пищу маленькими порциями через каждые 2-3 часа. «Если ничего не есть в течение долгого периода времени, то уровень кислотности в желудке повышается, и тошнота усиливается, — объясняет Рейчел. – Регулярное и частое питание помогает сохранить необходимый уровень энергии и стабилизировать уровень сахара в крови. Это важно, ведь именно из-за низкого сахара возникают чувство усталости и резкие перемены настроения».