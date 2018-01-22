Фантастика от режиссёра «Варкрафта» получила дату релиза

Научно-фантастическая лента «Немой» от режиссёра «Варкрафта» и «Луны 2112» Дункана Джонса обзавелась датой релиза ‒ фильм с участием Александра Скарсгарда, Пола Радда и Сэма Рокуэлла выйдет на Netflix 23 февраля.

Действие сценария, написанного Дунканом Джонсоном вместе с Майклом Робертом Джонсоном, разворачивается в Берлине в 2056 году. Город захвачен иммигрантами, превратившими его в футуристическую версию Касабланки, где Восток столкнулся с Западом. У немого хозяина бара Лео Бейлера (Скарсгард) была только одна причина жить здесь ‒ его любимая женщина, но она внезапно исчезает. Когда поиски приводят Лео в самые дальние закоулки города, он встречает странную пару американских хирургов, которые оказываются единственным ключом к разгадке таинственного исчезновения подруги Бейлера.