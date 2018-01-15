Фантастика «Притяжение» выходит в Великобритании

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение» выходит в широкий прокат в Великобритании и Ирландии, сообщили в компании Art Pictures Studio.

«18 января «Притяжение» покажут в формате IMAX 3D в более чем 30 кинотеатрах в Лондоне, Кардиффе, Ливерпуле и многих других городах. Для Великобритании это является абсолютно беспрецедентным событием, никогда до этого фильм на иностранном языке не выходил на таком большом количестве экранов IMAX», — рассказали журналистам в компании.

19 января прокат «Притяжения» продолжится в формате 2D.

Для британской аудитории фильм выйдет на русском языке с английскими субтитрами.

В декабре завершился широкий прокат «Притяжения» в Японии и Мексике, в ближайшее время ожидается выход фильма в Индии, Китае и Бразилии. Российская премьера картины состоялась в январе 2017 года. В прокате фильм собрал более 1 млрд рублей.

«Притяжение» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю, которое начинается с падения неопознанного объекта на район Чертаново в Москве.

В июне была объявлена официальная дата премьеры сиквела фильма. Релиз «Притяжения-2» в российском прокате состоится 26 декабря 2019 года.