Фантастика «Притяжение» выходит в Великобритании

Лента новостей
Марк Уолберг отдаст 1,5 миллиона баксов изнасилованным женщинам Америка «Газпрому» не конкурент ДиКаприо сыграет в фильме Тарантино Голливуд перезапускает «Ангелов Чарли» Поклонники Джона Уика получат сериал DC готовит сольный фильм о Киборге Расизм в России цветёт и пахнет Украину ждет новая война Вкусно поесть на улице
Eще в разделе
ДиКаприо сыграет в фильме Тарантино Голливуд перезапускает «Ангелов Чарли» Поклонники Джона Уика получат сериал DC готовит сольный фильм о Киборге Гильдия кинокритиков наградила Гильермо дель Торо
Анатолий Тарасов
09:54 15.01.2018
Кино / Новости кино

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение» выходит в широкий прокат в Великобритании и Ирландии, сообщили в компании Art Pictures Studio.

«18 января «Притяжение» покажут в формате IMAX 3D в более чем 30 кинотеатрах в Лондоне, Кардиффе, Ливерпуле и многих других городах. Для Великобритании это является абсолютно беспрецедентным событием, никогда до этого фильм на иностранном языке не выходил на таком большом количестве экранов IMAX», — рассказали журналистам в компании.

 

19 января прокат «Притяжения» продолжится в формате 2D.

 

Для британской аудитории фильм выйдет на русском языке с английскими субтитрами.

 

В декабре завершился широкий прокат «Притяжения» в Японии и Мексике, в ближайшее время ожидается выход фильма в Индии, Китае и Бразилии. Российская премьера картины состоялась в январе 2017 года. В прокате фильм собрал более 1 млрд рублей.

 

«Притяжение» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю, которое начинается с падения неопознанного объекта на район Чертаново в Москве.

 

В июне была объявлена официальная дата премьеры сиквела фильма. Релиз «Притяжения-2» в российском прокате состоится 26 декабря 2019 года.

Интерфакс / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)