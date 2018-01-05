Фаворит — боец Хабиб Нурмагомедов

Лента новостей
Широкий жест: Латвия простила своим должникам 90 млн. евро Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Магазины Lidl появятся не только в Риге “Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Российские физики победили рак с помощью суперпушки Латвийская армия рекомендует: пройди военную подготовку и получи 10 тысяч евро Apple признала уязвимость всех своих устройств Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества? Развалины на улице Иерузалемес больше нет
Eще в разделе
Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Гимн ЧМ-2018 споет американка Леди Гага Прощай, спортивный 2017-й: вспоминаем только хорошее... «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик»: новый год в КХЛ рижане начинают с победы Футбольная драма с Козловским — «Тренер». Вышел первый трейлер
Анатолий Тарасов
14:00 05.01.2018
Спорт / Бокс

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет фаворитом в возможном бою с ирландцем Конором Макгрегором. Такое мнение высказал российский боец Александр Шлеменко. Его слова приводит Mixfight.ru.

«Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов — Макгрегор, то мой фаворит — это Хабиб. При этом Конора нельзя недооценивать. Он, в отличие от других соперников Хабиба, может удивить. Но, в целом, фаворитом в этом бою я считаю Нурмагомедова. Здесь все будет зависеть от подготовки. Причем не столько Хабиба, который всегда хорошо готовится к любому бою. Важно, в какой форме будет Макгрегор», — сказал Шлеменко.

 

По мнению букмекеров, фаворитом действительно является россиянин. На его победу коэффициент составляет 1,4. На ирландца можно поставить с коэффициентом 2,8.

 

3 января Нурмагомедов заявил, что готов подраться с Макгрегором бесплатно. Также он раскритиковал ирландца за то, что он может драться только с 45-летним Флойдом Мейвезером или «марихуана-парнем» Нейтом Диасом.

 

2 января россиянин и ирландец обменялись оскорбительными выпадами в Twitter. Макгрегор в уничижительной манере отозвался о победе Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав бойца из Дагестана «собачьим дерьмом». Россиянин предложил своему оппоненту заткнуться. На следующий день Нурмагомедов опубликовал мультфильм с участием Макгрегора. Ирландец в ответ пригрозил убить его домашних животных.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (12)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV