Фаворит — боец Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет фаворитом в возможном бою с ирландцем Конором Макгрегором. Такое мнение высказал российский боец Александр Шлеменко. Его слова приводит Mixfight.ru.

«Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов — Макгрегор, то мой фаворит — это Хабиб. При этом Конора нельзя недооценивать. Он, в отличие от других соперников Хабиба, может удивить. Но, в целом, фаворитом в этом бою я считаю Нурмагомедова. Здесь все будет зависеть от подготовки. Причем не столько Хабиба, который всегда хорошо готовится к любому бою. Важно, в какой форме будет Макгрегор», — сказал Шлеменко.

По мнению букмекеров, фаворитом действительно является россиянин. На его победу коэффициент составляет 1,4. На ирландца можно поставить с коэффициентом 2,8.

3 января Нурмагомедов заявил, что готов подраться с Макгрегором бесплатно. Также он раскритиковал ирландца за то, что он может драться только с 45-летним Флойдом Мейвезером или «марихуана-парнем» Нейтом Диасом.

2 января россиянин и ирландец обменялись оскорбительными выпадами в Twitter. Макгрегор в уничижительной манере отозвался о победе Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав бойца из Дагестана «собачьим дерьмом». Россиянин предложил своему оппоненту заткнуться. На следующий день Нурмагомедов опубликовал мультфильм с участием Макгрегора. Ирландец в ответ пригрозил убить его домашних животных.