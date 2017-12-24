В США задержали водителя грузовика, бывшего морского пехотинца Эверитта Аарона Джеймсона. По данным ФБР, 26-летний мужчина симпатизировал исламистам и планировал совершить теракт на Рождество в Сан-Франциско, сообщает Los Angeles Times.

Два года назад Джеймсон принял ислам. ФБР заинтересовалась им в сентябре 2017 года, когда он стал активно поддерживать в Facebook записи о терактах группировки ИГ.

Сотрудник ФБР, заявивший, что действует от имени ИГ, договорился через соцсеть о встрече с Джеймсоном. Встреча состоялась 16 декабря. Бывший военный рассказал, что собирается совершить теракт на Пирсе 39 в Сан-Франциско. Акцию он наметил на Рождество 25 декабря.