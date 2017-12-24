ФБР задержала в Сан-Франциско морпеха-террориста(2)

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Владимир Бучельников
18:38 23.12.2017
В мире / Война

В США задержали водителя грузовика, бывшего морского пехотинца Эверитта Аарона Джеймсона. По данным ФБР, 26-летний мужчина симпатизировал исламистам и планировал совершить теракт на Рождество в Сан-Франциско, сообщает Los Angeles Times.

Два года назад Джеймсон принял ислам. ФБР заинтересовалась им в сентябре 2017 года, когда он стал активно поддерживать в Facebook записи о терактах группировки ИГ.

 

Сотрудник ФБР, заявивший, что действует от имени ИГ, договорился через соцсеть о встрече с Джеймсоном. Встреча состоялась 16 декабря. Бывший военный рассказал, что собирается совершить теракт на Пирсе 39 в Сан-Франциско. Акцию он наметил на Рождество 25 декабря.

Polit.ru / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 20:37 23:12:2017

Labs FIB darbs. Cienu.

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Ну если даже 00:54 24:12:2017

иудеи становятся исламистами, тогда ИГИЛ непобедим.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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