Федерер стал шестикратным победителем Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

В финале мужского одиночного разряда Australian Open-2018 он одолел представителя Хорватии Марина Чилича – 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Таким образом, 36-летний швейцарец сохранил статус действующего победителя турнира. Впервые же он его выиграл в 2004 году, победив в финале россиянина Марата Сафина.

Теперь на счету Федерера 20 выигранных турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, что является наилучшим показателем. На втором месте идет нынешний лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль – 16 титулов. Чиличу турнир «Большого шлема» покорялся один раз – на US Open-2014.

Среди женщин чаще всего выигрывала турниры «Большого шлема» австралийка Маргарет Корт – 24 раза. На втором месте идет американка Серена Уильямс – 23 турнира.

Что касается истории противостояний Федерера (№2 в рейтинге АТР) и Чилича (№6), то теперь счет по победам 9-1 в пользу швейцарца.

Накануне прошел финал в женском одиночном разряде. Одержав победу над румынкой Симоной Халеп, которая лидирует в рейтинге WTA, вторая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Прошлогодняя победительница Australian Open Серена Уильямс на этот раз участия не принимала, поскольку не набрала форму после рождения ребенка.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составил $43млн 54 тыс.