«Фейсбук» будет отдавать приоритет постам друзей и родственников(1)

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Тимур Пушкарев
13:51 12.01.2018
Техно / Интернет

Марк Цукерберг хочет, чтобы посещение его соцсети было для пользователей приятным и полезным Социальная сеть «Фейсбук» в ближайшие дни начнет в приоритетном порядке показывать в ленте те посты, с которыми взаимодействовали лично знакомые пользователям люди, в ущерб контенту, размещенному СМИ, коммерческими компаниями и брендами.

Об этом объявил в пятницу глава компании Марк Цукерберг. Он объяснил это желанием вызывать у пользователей позитивные ощущения от посещения соцсети.

 

«Мы ощущаем на себе ответственность за то, чтобы наши сервисы были не просто приятны в использовании, но и полезны для благополучия людей», — написал Цукерберг в своем аккаунте в «Фейсбуке».

 

Он сослался на исследования, свидетельствующие, что «когда мы используем социальные сети для связи с людьми, которые нам небезразличны, это улучшает наше благополучие. Мы чувствует себя более включенными и менее одинокими».

 

В то же время, «пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавны или информативны, не столь полезно», отметил Цукерберг.

 

Изменения произойдут в течение ближайших нескольких недель.

 

«Я ожидаю, что после этих изменений люди будут проводить меньше времени в «Фейсбуке», и менее часто реагировать на сообщения», — добавил Цукерберг.

 

Он также пообещал защитить «Фейсбук» от того, чтобы им воспользовались какие-то государственные структуры.

 

«Несомненно, это важная перемена», — говорит Лора Хазард Оуэн из Гарвардского университета.

 

«Это особенно отразится на СМИ, так как теперь в нашей ленте будет появляться гораздо меньше новостей», — говорит она.

 

Вместе с тем, добавляет Оуэн, «Фейсбук» пока не прояснил, какие именно дискуссии его алгоритм будет считать приоритетными.

 

Вполне может быть, что наиболее спорные посты будут вызывать самые горячие дебаты и попадать в ленту в приоритетном порядке, считает она.

 

Facebook неоднократно менял алгоритм, наполняющий ленту пользователей. Во время президентской кампании в США в 2016 году обнаружилось, что алгоритм (и люди, его настраивающие) отдает заметное предпочтение лево-либеральным публикациям.

 

В конце кампании и на протяжении следующего года было замечено, что «Фейсбук» стал важнейшим каналом распространения дезинформации. Проведенные исследования указывали, что часть фейков распространялась просто ради рекламы, но часть исходилаот российских «фабрик троллей».

 

BBC Russian / Фото Facebook
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 14:04 12:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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