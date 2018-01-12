Об этом объявил в пятницу глава компании Марк Цукерберг. Он объяснил это желанием вызывать у пользователей позитивные ощущения от посещения соцсети.
«Мы ощущаем на себе ответственность за то, чтобы наши сервисы были не просто приятны в использовании, но и полезны для благополучия людей», — написал Цукерберг в своем аккаунте в «Фейсбуке».
Он сослался на исследования, свидетельствующие, что «когда мы используем социальные сети для связи с людьми, которые нам небезразличны, это улучшает наше благополучие. Мы чувствует себя более включенными и менее одинокими».
В то же время, «пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавны или информативны, не столь полезно», отметил Цукерберг.
Изменения произойдут в течение ближайших нескольких недель.
«Я ожидаю, что после этих изменений люди будут проводить меньше времени в «Фейсбуке», и менее часто реагировать на сообщения», — добавил Цукерберг.
Он также пообещал защитить «Фейсбук» от того, чтобы им воспользовались какие-то государственные структуры.
«Несомненно, это важная перемена», — говорит Лора Хазард Оуэн из Гарвардского университета.
«Это особенно отразится на СМИ, так как теперь в нашей ленте будет появляться гораздо меньше новостей», — говорит она.
Вместе с тем, добавляет Оуэн, «Фейсбук» пока не прояснил, какие именно дискуссии его алгоритм будет считать приоритетными.
Вполне может быть, что наиболее спорные посты будут вызывать самые горячие дебаты и попадать в ленту в приоритетном порядке, считает она.
Facebook неоднократно менял алгоритм, наполняющий ленту пользователей. Во время президентской кампании в США в 2016 году обнаружилось, что алгоритм (и люди, его настраивающие) отдает заметное предпочтение лево-либеральным публикациям.
В конце кампании и на протяжении следующего года было замечено, что «Фейсбук» стал важнейшим каналом распространения дезинформации. Проведенные исследования указывали, что часть фейков распространялась просто ради рекламы, но часть исходилаот российских «фабрик троллей».
atbalstu 100%« ответить