Марк Цукерберг хочет, чтобы посещение его соцсети было для пользователей приятным и полезным Социальная сеть «Фейсбук» в ближайшие дни начнет в приоритетном порядке показывать в ленте те посты, с которыми взаимодействовали лично знакомые пользователям люди, в ущерб контенту, размещенному СМИ, коммерческими компаниями и брендами.

Об этом объявил в пятницу глава компании Марк Цукерберг. Он объяснил это желанием вызывать у пользователей позитивные ощущения от посещения соцсети.

«Мы ощущаем на себе ответственность за то, чтобы наши сервисы были не просто приятны в использовании, но и полезны для благополучия людей», — написал Цукерберг в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Он сослался на исследования, свидетельствующие, что «когда мы используем социальные сети для связи с людьми, которые нам небезразличны, это улучшает наше благополучие. Мы чувствует себя более включенными и менее одинокими».

В то же время, «пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавны или информативны, не столь полезно», отметил Цукерберг.

Изменения произойдут в течение ближайших нескольких недель.

«Я ожидаю, что после этих изменений люди будут проводить меньше времени в «Фейсбуке», и менее часто реагировать на сообщения», — добавил Цукерберг.

Он также пообещал защитить «Фейсбук» от того, чтобы им воспользовались какие-то государственные структуры.

«Несомненно, это важная перемена», — говорит Лора Хазард Оуэн из Гарвардского университета.

«Это особенно отразится на СМИ, так как теперь в нашей ленте будет появляться гораздо меньше новостей», — говорит она.

Вместе с тем, добавляет Оуэн, «Фейсбук» пока не прояснил, какие именно дискуссии его алгоритм будет считать приоритетными.

Вполне может быть, что наиболее спорные посты будут вызывать самые горячие дебаты и попадать в ленту в приоритетном порядке, считает она.

Facebook неоднократно менял алгоритм, наполняющий ленту пользователей. Во время президентской кампании в США в 2016 году обнаружилось, что алгоритм (и люди, его настраивающие) отдает заметное предпочтение лево-либеральным публикациям.

В конце кампании и на протяжении следующего года было замечено, что «Фейсбук» стал важнейшим каналом распространения дезинформации. Проведенные исследования указывали, что часть фейков распространялась просто ради рекламы, но часть исходилаот российских «фабрик троллей».