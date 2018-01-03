Фемида оценит нашу медицину и «баронов»

В 2018 году ожидается несколько весьма важных судебных процессов, которые затрагивают интересы очень многих тысяч жителей Латвии. Это дела, связанные с медицинскими услугами, и споры вокруг принудительной аренды земли, — пишет газета «СЕГОДНЯ».

Спор о «медицине не для всех»

В конце прошлого года сейм принял закон о введении обязательного страхования здоровья. Это значит, что 300 тысячам жителей придется в ближайшие годы доплачивать существенные суммы, чтобы получить доступ к медицинскому обслуживанию. Некоторые считают, что это противоречит конституции Латвии. Движение Kustība Par! планирует оспорить нововведение в суде Сатверсме.

Напомним основные моменты, связанные с новыми страховыми выплатами. Прежде всего это не страховка в обычном понимании слова (та никуда не делась), это плата за право пользоваться медициной для тех, кто не платит социальный налог.

Согласно закону, в стране отныне у нас две корзины медицинской помощи: минимальная и полная. На первую имеют право все жители, вне зависимости от того, платят они налоги или нет. В нее входят неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача, лекарства и медицинское оборудование, компенсируемые из госбюджета, услуги по лечению общественно опасных заболеваний (психические болезни и туберкулез) и медикаменты для их лечения. За полную корзину (консультации специалистов, диагностические обследования, плановые операции и реабилитацию) придется доплачивать.

Размер взноса составляет 1% от минимальной зарплаты, в 2019 году — 3%, в 2020–м — 5% от минимальной зарплаты в месяц. Платить вроде бы придется с сентября 2018 года (порядок еще должен установить Кабинет министров). Затем — в начале каждого календарного года. Суммы пока (если минимальная зарплата и далее составит 430 евро) придется платить такие: 51,60, 154,80 и 258 евро в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. (Есть еще и льготники — пенсионеры, дети до 18 лет, официально зарегистрированные безработные, инвалиды — они получают полную корзину без дополнительных взносов.)

Новшество возмутило многих. «Хватит считать нечестными кретинами тех, кто не платит социальный налог!» — объявил осенью во время конференции «Новый закон о финансировании здравоохранения: вызовы и возможности» предприниматель Мартиньш Коссович. Бизнесмен, владеющий несколькими салонами оптики, встал на защиту тех, кто не платит социальный налог. Некоторые просто не могут этого сделать! Ведь среди них и жертвы невыплаченных кредитов, и молодежь без опыта, и молодые мамочки, которые не сразу влились в рынок труда, и многие другие, предпочитающие хоть как–то трудиться, а не сидеть в статусе безработного. Для многих альтернатива — это отъезд в Ирландию, напомнил бизнесмен.

Kustība Par! вместе с партией «Прогрессивные», Латвийским обществом врачей и экспертами по общественному здоровью и правам человека недавно призвали президента Латвии направить на повторное рассмотрение принятый cеймом Закон о финансировании здравоохранения. Депутаты партии считают, что закон противоречит включенному в rонституцию главному принципу социально ответственного государства. «Это, по сути, не сочетается с тем, что Латвия как член Евросоюза и Совета Европы обязана повышать уровень защиты здоровья людей», — уверены они.

«К сожалению, президент предпочел не слышать эти аргументы, поэтому нам придется постараться отменить ограничение здравоохранения решением Конституционного суда», — отмечает в этой связи лидер движения Павлютс.

Запрещать здравоохранение сотням тысяч людей с целью борьбы с преступностью — это несправедливо, незаконно и неэффективно. Огромное количество людей могут быть исключены из регулярного здравоохранения, и у многих из них не будет реальных возможностей «застраховаться» из–за нехватки средств.

Что ж, похоже, впереди серьезные баталии в суде.

«Бароны» против народа

В прошлом году владельцам квартир в многоэтажках удалось выиграть несколько серьезных процессов у «земельных баронов», которые касались конкретных выплат по принудительной аренде земли.

Однако в нынешнем году ожидается решение суда Сатверсме (Конституционного суда) по важному системному вопросу: велbчине этой земельной аренды. Ибо еще в прошлом году «земельные бароны» подали иск в суд Сатверсме, чтобы оспорить ограничение своих доходов по принудительной аренде тремя процентами от кадастровой стоимости.

Землевладелица Соня Трауб недовольна: с 1 января 2018 года ее доход значительно упадет. Что, понятное дело, истица считает совершенно несправедливым. Дело создает эффект дежавю, так как адвокат из Израиля Соня Трауб уже подавала иск в суд Сатверсме и выиграла дело. Главной победой стороны «баронов» было решение в деле 2009 года, после которого и установился существующий доселе порядок оплаты: 6% от кадастровой стоимости. И вот новая битва.

Напомним, 1 июня 2017 года депутаты сейма приняли поправки к Закону о приватизации жилых домов. Согласно этим поправкам, в течение ближайших трех лет максимальная ставка земельного налога будет снижаться по одному проценту в год, пока не составит 3% от кадастровой стоимости.

До сих пор в ситуациях, когда владелец земли и собственник жилья не могли договориться об аренде, ставка земельного налога составляла максимальные 6% от кадастровой стоимости. Что, как известно, превратило землевладения под многоэтажками в золотую жилу. Где еще найти такой бизнес?

Иметь землю с многоэтажками стало намного выгоднее, чем даже иметь свой банк. В ходе дебатов в парламенте это стало основным аргументом защитников реформ.

В итоге парламент проголосовал, что с 1 января 2018 года ставка снизится до 5%, через год — до 4%, еще через год — до 3%.

Суд Сатверсме по внесенному иску Сони Трауб уже запрашивал у сейма пояснения. Дата и формат непосредственно разбирательства пока не назначены.

Николай КУДРЯВЦЕВ.