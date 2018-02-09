Впервые этих животных увидели в 90-х годах, тогда его часто покупали любители аквариумных созданий, пишет readpress.ru
Раки женского рода, которые не требуют самцов для рождения потомства, восхитили феминисток. Как написала в Сети одна из феминисток, раки-мужененавистницы вселяют в нее надежду.
Ее коллега по движению призвала подруг понять, как раки умудряются плодиться без присутствия мужчин. Они признают мраморных раков иконами нынешнего феминизма.
заголовку респект! :)))))« ответить
Солидарен!« ответить
больные идиотки, и никто их не лечит« ответить
Раком это поза такая, как ещё можно восхищаться этим« ответить