Феминистки восхитились раком(4)

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FanFishka.ru
Тимур Пушкарев
17:10 08.02.2018
Lifenews / Светская жизнь

В феминистическом движении бурно отреагировали на работу ученого Френка Лико, который изучил популяцию самок мраморных раков. Эксперт объяснил, что данный вид раков является уникальным, так как все его представители являются асексуальными самками, плодящиеся с помощью партеногенеза.

Впервые этих животных увидели в 90-х годах, тогда его часто покупали любители аквариумных созданий, пишет readpress.ru

 

Раки женского рода, которые не требуют самцов для рождения потомства, восхитили феминисток. Как написала в Сети одна из феминисток, раки-мужененавистницы вселяют в нее надежду.

 

Ее коллега по движению призвала подруг понять, как раки умудряются плодиться без присутствия мужчин. Они признают мраморных раков иконами нынешнего феминизма.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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хахаха 14:34 08:02:2018

заголовку респект! :)))))

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Пророк 17:19 08:02:2018

Солидарен!

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инна 17:20 08:02:2018

больные идиотки, и никто их не лечит

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001 17:49 08:02:2018

Раком это поза такая, как ещё можно восхищаться этим

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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