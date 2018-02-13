Рабочие Владивостокского морского торгового порта упрекнули двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова за его слова о том, что с хоккеистами нельзя разговаривать на том же языке, что и с такелажниками, пишет агентство PrimaMedia.

Они записали видео, в котором задали парламентарию несколько вопросов: «Почему вы считаете такелажников людьми второго сорта?», «Чем такелажники России вам не угодили?», «Почему вы делите людей на хоккеистов и нехоккеистов?» Один рабочий предложил Фетисову присоединиться к его бригаде, если тому вдруг станет скучно на текущей работе. В конце запечатлены десятки портовиков, обращающихся к депутату.

Поводом для этого стали слова политика о ситуации в клубе «Адмирал», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и создавался под кураторством Фетисова. Перед игроками команды есть задолженности по зарплате, также в коллективе сменилось руководство: в декабре новым президентом «Адмирала» стал гендиректор Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов.

«То, что происходит во Владивостоке теперь, дискредитирует хоккей как таковой. Все эти высказывания от руководителей ни в какие ворота не лезут. Нельзя же с такелажниками и хоккеистами вести одинаковые беседы», — заявил Фетисов 6 февраля в беседе с «Чемпионатом». В то же время он подчеркивал, что исключать команду из лиги ни в коем случае нельзя.

«Адмирал» продолжает выступления в регулярном чемпионате КХЛ, но еще в середине января потерял шансы на выход в плей-офф. Тогда же сообщалось, что травмированных игроков в клубе обязывают по девять часов находиться на домашнем стадионе команды — «Фетисов-арене» — и отмечаться при входе и выходе с рабочего места.