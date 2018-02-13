Фетисов назвал рабочих «людьми второго сорта»(8)

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Владимир Бучельников
17:12 12.02.2018
Спорт / Хоккей

Рабочие Владивостокского морского торгового порта упрекнули двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова за его слова о том, что с хоккеистами нельзя разговаривать на том же языке, что и с такелажниками, пишет агентство PrimaMedia.

Они записали видео, в котором задали парламентарию несколько вопросов: «Почему вы считаете такелажников людьми второго сорта?», «Чем такелажники России вам не угодили?», «Почему вы делите людей на хоккеистов и нехоккеистов?» Один рабочий предложил Фетисову присоединиться к его бригаде, если тому вдруг станет скучно на текущей работе. В конце запечатлены десятки портовиков, обращающихся к депутату.

 

 

Поводом для этого стали слова политика о ситуации в клубе «Адмирал», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и создавался под кураторством Фетисова. Перед игроками команды есть задолженности по зарплате, также в коллективе сменилось руководство: в декабре новым президентом «Адмирала» стал гендиректор Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов.

 

«То, что происходит во Владивостоке теперь, дискредитирует хоккей как таковой. Все эти высказывания от руководителей ни в какие ворота не лезут. Нельзя же с такелажниками и хоккеистами вести одинаковые беседы», — заявил Фетисов 6 февраля в беседе с «Чемпионатом». В то же время он подчеркивал, что исключать команду из лиги ни в коем случае нельзя.

 

«Адмирал» продолжает выступления в регулярном чемпионате КХЛ, но еще в середине января потерял шансы на выход в плей-офф. Тогда же сообщалось, что травмированных игроков в клубе обязывают по девять часов находиться на домашнем стадионе команды — «Фетисов-арене» — и отмечаться при входе и выходе с рабочего места.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 17:25 12:02:2018

Хамлу даже очки не позволяют выглядеть порядочным.

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Саня 17:30 12:02:2018

наши правящие тоже посчитали рабочих лиепйского металлурга 2 сортными и чтоб они не были ими попили завод не металл, пхахаха

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воры в законе 17:31 12:02:2018

Все эти ельцинские выродки-последыши обросли крокодиловой кожей и им насрать на всё, лишь бы бабки хапать разными путями. Эта беда чиновников-воров не только в России, но и в Европе, и на Западе и в Латвии. Пора всех зажравшихся чинуш гнать с конфискацией и по тюрьмам расселять. Хватит смотреть на этих воров в законе.

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dinamo 18:04 12:02:2018

posle etih slov etot gavnjuk umer dlja menja-hokkesitom on bil davnim davno a ninche gavno v kresle klerk i tot besputevij -rabotjagi tjanut stranu rossiju a takie grebut toljko do sebe fuuuu

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П у т и н 18:07 12:02:2018

Бояре срут в глаза холопам, скрепно и духовно

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ТТ 18:11 12:02:2018

Да какого .... вы, бессовестные, достаёте того, у кого всего одна извилина, и та пониже спины!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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