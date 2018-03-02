Февраль был на три градуса холоднее нормы

Февраль был самым холодным начиная с 2012 года, когда средняя месячная температура составляла -8,8 градуса.
Прошлый месяц был на пять градусов холоднее, чем январь, и на восемь градусов холоднее, чем декабрь 2017 года.
В феврале были побиты четыре рекорда холода. Количество осадков составило примерно половину месячной нормы, и в этом смысле февраль стал третьим самым сухим с начала века.
Самый сильный ветер, 20 метров в секунду, был зарегистрирован 27 февраля на Колке, а самый глубокий снежный покров — 26 февраля в Стенде, де выпало 31 см снега.
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