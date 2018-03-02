Февраль был на три градуса холоднее нормы

В прошлом месяце средняя температура воздуха в Латвии составила -6,9 градуса, что на 3,2 градуса ниже нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Февраль был самым холодным начиная с 2012 года, когда средняя месячная температура составляла -8,8 градуса.

Прошлый месяц был на пять градусов холоднее, чем январь, и на восемь градусов холоднее, чем декабрь 2017 года.

В феврале были побиты четыре рекорда холода. Количество осадков составило примерно половину месячной нормы, и в этом смысле февраль стал третьим самым сухим с начала века.

Самый сильный ветер, 20 метров в секунду, был зарегистрирован 27 февраля на Колке, а самый глубокий снежный покров — 26 февраля в Стенде, де выпало 31 см снега.