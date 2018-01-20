Февральские задачи(1)

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газета Сегодня
19:00 19.01.2018
газета Сегодня / Сад и огород

Февраль многие садоводы-любители считают мертвым месяцем. Однако те, кто обладает солидным опытом говорят: это полная чепуха. На участке есть чем заняться круглый год.

Что надо сделать? 

 

Основные задачи месяца таковы: нужно подготовиться к выращиванию рассады, определиться с удобрениями и препаратами для почвы, собрать «аптечку» для растений и произвести «рассадный старт». 

 

Пора сеять «долгоиграющие» культуры: корневой сельдерей, лук-порей, при желании — баклажаны и перцы. Подоконник должен быть оборудован подсветкой, позволяющей создавать «искусственный день» продолжительностью в 12 часов. 

 

Даже если посев томатов и перцев запланирован на март-апрель, то пора собрать все необходимое. Первым делом нужны семена (не менее чем по 2–3 сорта или гибрида для каждой культуры). Необходимы горшочки. Грунт можно купить в магазине, а можно подготовить для него огородную землю, торф, перегной и опилки в пропорции 2:1:1:1 плюс одна столовая ложка садовой извести на каждый килограмм смеси.

 

Средства для почвы

 

Из минеральных удобны комплексные удобрения для определенных групп культур в разные периоды развития. Не обойтись в саду без мочевины и монофосфата калия. Гранулированная органика (конский навоз или птичий помет) тоже не пропадут. Для подкормки рассады и других нежных растений могут понадобиться специальные растворы (органоминеральные удобрения, аминокислоты с микроэлементами и пр.). А профилактические препараты с микроорганизмами, предназначенные для внесения в почву, помогут рассаде не болеть.

 

На участке 

 

Выпавший снег регулярно подгребайте к штамбам плодовых деревьев и под кроны для предотвращения вымерзания корней. На утаптывание снега у опытных садоводов есть противоречивые взгляды: с одной стороны промерзший утоптанный снег — непреодолимое препятствия для грызунов, с другой стороны, такой покров дольше тает весной, задерживая пробуждение корней, и таким образом могут возникнуть проблемы, когда днем при достаточно теплом воздухе крона дерева уже пробуждается, а корни еще в состоянии покоя. Но данный прием позволяет задержать начало вегетационного периода культуры и немного сдвинуть сроки ее цветения, что иногда позволяет уйти без потерь от поздних весенних заморозков. Некоторые садоводы для усиления эффекта снег не только утаптывают, но и поливают водой для образования более плотной ледяной корки. 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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.КОНТАКТ. 19:32 19:01:2018

и тихо падал снег-Добрый вечер Аффелий Нутриенович, и вам Юлия Агриповна поклон-кот стал нехорошо кашляит,вот на снег вывел-

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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