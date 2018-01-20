Февраль многие садоводы-любители считают мертвым месяцем. Однако те, кто обладает солидным опытом говорят: это полная чепуха. На участке есть чем заняться круглый год.

Что надо сделать?

Основные задачи месяца таковы: нужно подготовиться к выращиванию рассады, определиться с удобрениями и препаратами для почвы, собрать «аптечку» для растений и произвести «рассадный старт».

Пора сеять «долгоиграющие» культуры: корневой сельдерей, лук-порей, при желании — баклажаны и перцы. Подоконник должен быть оборудован подсветкой, позволяющей создавать «искусственный день» продолжительностью в 12 часов.

Даже если посев томатов и перцев запланирован на март-апрель, то пора собрать все необходимое. Первым делом нужны семена (не менее чем по 2–3 сорта или гибрида для каждой культуры). Необходимы горшочки. Грунт можно купить в магазине, а можно подготовить для него огородную землю, торф, перегной и опилки в пропорции 2:1:1:1 плюс одна столовая ложка садовой извести на каждый килограмм смеси.

Средства для почвы

Из минеральных удобны комплексные удобрения для определенных групп культур в разные периоды развития. Не обойтись в саду без мочевины и монофосфата калия. Гранулированная органика (конский навоз или птичий помет) тоже не пропадут. Для подкормки рассады и других нежных растений могут понадобиться специальные растворы (органоминеральные удобрения, аминокислоты с микроэлементами и пр.). А профилактические препараты с микроорганизмами, предназначенные для внесения в почву, помогут рассаде не болеть.

На участке

Выпавший снег регулярно подгребайте к штамбам плодовых деревьев и под кроны для предотвращения вымерзания корней. На утаптывание снега у опытных садоводов есть противоречивые взгляды: с одной стороны промерзший утоптанный снег — непреодолимое препятствия для грызунов, с другой стороны, такой покров дольше тает весной, задерживая пробуждение корней, и таким образом могут возникнуть проблемы, когда днем при достаточно теплом воздухе крона дерева уже пробуждается, а корни еще в состоянии покоя. Но данный прием позволяет задержать начало вегетационного периода культуры и немного сдвинуть сроки ее цветения, что иногда позволяет уйти без потерь от поздних весенних заморозков. Некоторые садоводы для усиления эффекта снег не только утаптывают, но и поливают водой для образования более плотной ледяной корки.