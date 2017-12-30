ФИФА выкинула доклад Родченкова в мусорную корзину(10)

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Виталий Вавилкин
21:29 29.12.2017
Спорт

Юрист Джим Уолден, представляющий интересы бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова, заявил, что ФИФА не пытается расследовать информацию о допинге в российском футболе.

«У доктора Родченкова есть информация о русских футболистах, которых покрывала государственная допинговая система. Ему известно, что допинг-пробы игроков исчезали проверенным путем, пишет Postimees.

 

WADA и профессор Ричард Макларен получали вопрос за вопросом от федераций других видов спорта. Но они не разу даже не намекали, что ФИФА пытается получить информацию от Родченкова и хочет ее получить.

 

Президент ФИФА Инфантино еще не пытался провести независимое расследование, которое бы позволило бы выяснить, имеет ли отношение русский допинг к команде, которая выступала на ЧМ-2014. Они даже не пытаются начать это. Я подозреваю, что и не будут.

 

У WADA есть бэкап информации из русской лаборатории. В ней тысячи, тысячи, тысячи секретных файлов, которые говорят об исчезнувших положительных допинг-пробах, которые принадлежали русским футболистам.

 

Инфантино придется конкретно объясниться, если или когда WADA опубликует отчет о допинге в русском футболе. Речь не только о 34 футболистах из списка Макларена. Подтверждено, что речь идет о многих других футболистах, имеющих отношение к сокрытию положительных допинг-проб.

 

ФИФА спрятала голову в песок. Они знают о существовании этой информации уже много месяцев. Нет никаких секретов. У них есть мои контакты, но они решили не связываться со мной. Прошел уже месяц с момента, когда они сказали, что направят запрос Родченкову. Но они даже не звонили.

 

Позиция доктора Родченкова такова: пока Россия отрицает существование государственной допинговой системы, она не должна иметь права проводить международные спортивные соревнования. А русские спортсмены должны подвергнуться тщательному обследованию», – заявил Уолден.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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22 21:42 29:12:2017

нет доказательств-нет дела, все просто

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П У Т И Н 22:38 29:12:2017

Мы нищие хохлоебы любим РОССИЮ.любим ПУТИНА

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П у т и н 21:43 29:12:2017

Зачем русским, худшим футболистам на свете, допинг?

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утину 21:50 29:12:2017

да уж получше ваших будут

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Latviešu patriots 21:45 29:12:2017

Izdzīt krievus no lielā sporta, lai muļķīši vārās savā sulā.

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Deutscher 22:01 29:12:2017

Латышские свиньи - вон из ЕС!

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Vikija 00:10 30:12:2017

Tas, kas kaisa naidu, nevar buut patriots, jo vinjsh ir nelietis.

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Петя 21:56 29:12:2017

Убрать этого родченкова и все дела. ФСБ вполне справится. Несчастный случай и нет проблемы. Поднадоел этот дурачок. За гринкард маму под американцев подложить готов.

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Хм 03:25 30:12:2017

И сделать из него мученика? Головой думай. Со временем его брехня раскроется, но скорее всего ЦРУ уберёт и все забудут.

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INFO 22:04 29:12:2017

WADA, ответственное за сохранность допинг-проб, целенаправленно нарушало сохранность анализов российских спортсменов.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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