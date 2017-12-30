«У доктора Родченкова есть информация о русских футболистах, которых покрывала государственная допинговая система. Ему известно, что допинг-пробы игроков исчезали проверенным путем, пишет Postimees.
WADA и профессор Ричард Макларен получали вопрос за вопросом от федераций других видов спорта. Но они не разу даже не намекали, что ФИФА пытается получить информацию от Родченкова и хочет ее получить.
Президент ФИФА Инфантино еще не пытался провести независимое расследование, которое бы позволило бы выяснить, имеет ли отношение русский допинг к команде, которая выступала на ЧМ-2014. Они даже не пытаются начать это. Я подозреваю, что и не будут.
У WADA есть бэкап информации из русской лаборатории. В ней тысячи, тысячи, тысячи секретных файлов, которые говорят об исчезнувших положительных допинг-пробах, которые принадлежали русским футболистам.
Инфантино придется конкретно объясниться, если или когда WADA опубликует отчет о допинге в русском футболе. Речь не только о 34 футболистах из списка Макларена. Подтверждено, что речь идет о многих других футболистах, имеющих отношение к сокрытию положительных допинг-проб.
ФИФА спрятала голову в песок. Они знают о существовании этой информации уже много месяцев. Нет никаких секретов. У них есть мои контакты, но они решили не связываться со мной. Прошел уже месяц с момента, когда они сказали, что направят запрос Родченкову. Но они даже не звонили.
Позиция доктора Родченкова такова: пока Россия отрицает существование государственной допинговой системы, она не должна иметь права проводить международные спортивные соревнования. А русские спортсмены должны подвергнуться тщательному обследованию», – заявил Уолден.
нет доказательств-нет дела, все просто« ответить
Мы нищие хохлоебы любим РОССИЮ.любим ПУТИНА« ответить
Зачем русским, худшим футболистам на свете, допинг?« ответить
да уж получше ваших будут« ответить
Izdzīt krievus no lielā sporta, lai muļķīši vārās savā sulā.« ответить
Латышские свиньи - вон из ЕС!« ответить
Tas, kas kaisa naidu, nevar buut patriots, jo vinjsh ir nelietis.« ответить
Убрать этого родченкова и все дела. ФСБ вполне справится. Несчастный случай и нет проблемы. Поднадоел этот дурачок. За гринкард маму под американцев подложить готов.« ответить
И сделать из него мученика? Головой думай. Со временем его брехня раскроется, но скорее всего ЦРУ уберёт и все забудут.« ответить
WADA, ответственное за сохранность допинг-проб, целенаправленно нарушало сохранность анализов российских спортсменов.« ответить