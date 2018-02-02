Латвийская делегация на Олимпиаде в Южной Корее — это 35 спортсменов в девяти видах спорта. Их, кстати, можно разделить по трем группам в зависимости от покрытия: снег — это лыжные гонки, горнолыжный спорт и биатлон, желоб — это скелетон, сани и бобслей, лед — это шорт–трек, конькобежный спорт и фигурное катание.

В отличие от остальных фигурное катание Латвии не было представлено на зимних Играх начиная с 1994 года. Так что его возвращение на главные соревнования четырехлетия можно смело назвать долгожданным.

Спустя 24 года…

Тогда — это спортивная пара Елена Бережная и Олег Шляхов (8–е место) и в мужском одиночном катании Андрей Влащенко (21–е место). Сегодня, спустя 24 года, — это наши «одиночники» Денис Васильев и Диана Никитина, которые тренируются в Швейцарии у известного специалиста Стефана Ламбьеля. Нет, они не являются претендентами на медали в Пхенчхане, будем честны, но именно их выступление на Играх–2018 ожидается с нетерпением. Это будущее латвийского спорта. Генеральной репетицией для них стало выступление на 110–м чемпионате Европы в Москве, откуда во время трансляций, признаюсь, было приятно видеть самодельные баннеры с сердечками на русском и английском, адресованные нашему пареньку из Даугавпилса («Мы любим тебя, Денис!» — один из них). Выражение симпатий и эмоций в такой форме для фигурного катания — нормальное явление.

Даже его наставник знаменитый швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр (серебро на Играх–2006 в Турине), после заключительного проката, сидя со своим воспитанником в kiss and cry — уголок «слез и поцелуев» (место, где фигуристы со своим тренером ожидают объявления оценок после своего выступления на соревнованиях), еще раз указал Денису: «Смотри, сколько тут у тебя поклонников».

Звезда из Даугавпилса

На самом деле своим четвертым местом на этом европейском первенстве Васильев заставил вспомнить события двухлетней давности, когда на таких же соревнованиях Ангелина Кучвальская стала четвертой в Братиславе. В Москве Васильев пропустил вперед не только испанца Хавьера Фернандеса, от четвертных прыжков которого во время телевизионных трансляций голова идет кругом, плюс двух россиян. В данном случае Дмитрия Алиева и Михаила Коляду. Если с первым из них нашему пареньку тягаться пока что тяжеловато, то у Коляды он выигрывал после короткой программы, занимая третье место. Увы, в произвольной ему не хватило сложности программы, и он уступил Коляде только 15 баллов (243,52 против 258,90). Но при этом выступление Васильева можно однозначно оценить как прорыв: в 2016 году, когда он дебютировал на взрослом уровне, Васильев на чемпионате Европы был 12–м, через год — седьмым, и теперь — четвертым.

Сумасшедший прогресс! Что дальше?

Уже в свои 18 лет Васильев — звезда. Тут спорить даже не надо. Только немного грустно, что с каждым годом она становится от нас все дальше и дальше. Во всяком случае, такое складывается впечатление. Как–никак из Латвии он уехал давно — занимался со своими тренерами в последние годы в Санкт–Петербурге, Сочи и теперь вот в Швейцарии. Какой Даугавпилс… Только разве что по паспорту. Но он все равно наш, родной, за дальнейшим прогрессом которого интересно будет понаблюдать. Впереди Олимпийские игры в Южной Корее, куда он давно заработал лицензию, потом пойдут чемпионаты мира. Карьера только набирает обороты…

Подражая тренеру Ламбьелю

Если же разбирать его программы, то с артистизмом у Васильева, на мой взгляд, все в порядке (согласно правилам ISU, теперь оценки выставляются отдельно за все элементы и за общее впечатление, которое включает в себя и артистизм). По мнению большинства экспертов, сейчас он напоминает Ламбьеля в молодости: такой же стиль, такая же фигура (за последние года полтора Денис сильно вытянулся, и сейчас его рост официально 172 см, но, кажется, это явно устаревшая информация), такие же манеры, скольжение и образы движения на льду. А какие у него потрясающие вращения! Даже сам Фернандес может позавидовать. Ведь и Ламбьель в свое время как раз славился тем, что исполнял вращения самой сложной категории. Дело остается за прыжками в четыре оборота, без наличия которых в программе на медали рассчитывать не приходится. Впрочем, это дело наживное — скоро «прыгающего» Васильева мы увидим во всей красе. Что поделать — таково веление времени и мода в современном фигурном катании. Вон у Фернандеса в произвольной программе их несколько с категорией сложности за «десятку».

«Для меня сам факт участия в Олимпийских играх — уже достижение. А еще — большая честь выступать на Играх за команду Латвии. В Южной Корее я смогу впервые познакомиться с неповторимой атмосферой этих соревнований, — делится своими эмоциями перед вылетом в Южную Корею Денис Васильев. — Хочу доказать в Пхенчхане, что я неплохой фигурист, хочу подарить зрителям эмоции и такие же положительные получить от них. Я хочу сделать так, чтобы зритель влюбился в фигурное катание».

«Я максималист, и для меня не важно — где я выхожу на лед: на Олимпиаде, на чемпионатах мира или Европы или у себя дома в Даугавпилсе. Каждый раз я работаю до конца, каждый раз я хочу показать все, на что способен, все, что умею. На самом деле я продолжаю работать над своей программой, которую продемонстрирую на Олимпиаде. Работаю каждый день, каждый день что–то совершенствую. Не исключено, что–то в программах еще поменяю», — добавил Васильев.

Вчерашняя юниорка

Нет, не нужно в олимпийском Пхенчхане от Васильева ждать какого–то прорыва, как не нужно было ждать его в Москве от нашей фигуристки Дианы Никитиной (30–е место в короткой программе и невозможность квалифицироваться в произвольную). Вчерашней юниорке Никитиной 17 лет, и она только первый сезон тренируется у Ламбьеля. Тут нужно время, нужно терпение и много работы (плюс переходный возраст, знаете ли). С работоспособностью, будьте спокойны, у Васильева все в порядке, но и здесь надо подождать несколько лет, чтобы приблизиться к олимпу. Европа — это одно, чемпионат мира или Олимпиада — совсем другое. «Здесь и сейчас» Васильеву и место в десятке будет за счастье. А вот на Играх–2022 в Токио будет иной расклад. И Ламбьель это прекрасно понимает.

О четверных прыжках и биатлоне

Насчет четверных прыжков… Денис Васильев, судя по всему, с ними не спешит.

— Не могу сегодня сказать, когда четверные прыжки полноценно войдут в мои программы. На это надо время. Пробовал это делать неоднократно, но пока что не так удачно, как хотелось бы. Ни разу еще не было, чтобы свой прокат с четверными прыжками я выполнил бы чисто. Тут предстоит мне много работы Это все–таки большой риск. Сейчас я как никогда мотивирован.

А еще Денис Васильев признался, что с детства является поклонником биатлона. А потому, если позволит время, в Пхенчхане обязательно посетит гонку с участием Андрея Расторгуева.

Впрочем, главное я вижу в другом: благодаря Денису, Ангелине и Диане на фигурное катание в Латвии наконец–то обратили внимание. Причем все — функционеры, зритель, эксперты разных мастей. Наверное, такое у нас впервые за 20 лет. В будущее благодаря этим пока не повзрослевшим спортсменам мы смотрим с большими надеждами. И на то есть серьезные основания. Не верите — найдите в интернете последние прокаты Васильева (к примеру, короткая программа под музыку Джакомо Пуччини), и вы наверняка не останетесь равнодушными.

Владимир ИВАНОВ.