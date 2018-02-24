Фильм Бекмамбетова отметили на Берлинале

Фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» был удостоен приза зрительских симпатий второй по значимости программы Берлинале «Панорама», сообщает пресс-служба смотра.

«Зрители распределили свои голоса: двадцатый зрительский приз Панорамы уходит «Профилю» Тимура Бекмамбетова как лучшему художественному фильму и «Молчанию других» Альмадены Караседо и Роберта Бахара как лучшему документальному фильму», — говорится в сообщении.

Картина рассказывает историю британской журналистки, которая создает поддельный аккаунт в Facebook, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористической группировкой «Исламское государство». Фильм снят в формате, который сам Бекмамбетов называет «screen life», когда все действие происходит на экране компьютера и телефона. Картина основана на реальной истории французской журналистки, которой пришлось поменять свое имя и скрываться из-за того, что террористы объявили на нее охоту.

Международный берлинский фестиваль, в основном конкурсе которого участвуют 19 картин, раздаст свои призы — одного «Золотого» и семь «Серебряных медведей» — в субботу вечером.