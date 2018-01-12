Фильм «Гамбит» остался без режиссёра

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«Гамбит» с Ченнингом Татумом в очередной раз остался без режиссёра ‒ Гор Вербински покинул проект за несколько месяцев до начала съёмок. Студия Fox также перенесла дату релиза фильма с 14 февраля 2019-го на 7 июня того же года.