Инсайдеры уверяют, что причиной ухода Вербински стали не творческие разногласия (как в случае с предыдущим постановщиком Дагом Лайманом), а конфликт съёмочных графиков. Главная роль по-прежнему закреплена за Татумом, возлюбленную его персонажа сыграет Лиззи Каплан. Последнюю версию сценария написал Рейд Каролин («Супер Майк»).
Фильм «Гамбит» остался без режиссёра
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«Гамбит» с Ченнингом Татумом в очередной раз остался без режиссёра ‒ Гор Вербински покинул проект за несколько месяцев до начала съёмок. Студия Fox также перенесла дату релиза фильма с 14 февраля 2019-го на 7 июня того же года.
Vesti.lv / Фото
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