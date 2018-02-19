Фильм Германа-младшего попал в лидеры на Берлинале

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего попал в лидеры рейтинга кинокритиков среди фильмов основного конкурса 68-го Берлинале, уступая лишь «Острову собак» Уэса Андерсона, сообщает в воскресенье журнал Screen, который составляет рейтинг на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.

Российская картина получила общий рейтинг в 2,7 балла на четвертый день кинофорума.

Самые высокие оценки «Довлатову» поставили критики из Швеции и России. Чуть более сдержанно картину оценили критики из Великобритании и одной из германских газет. Единственную низшую оценку фильму поставила германская газета Die Zeit.

На первом месте находится мультфильм «Остров собак» Уэса Андерсона, который открывал Берлинале, с общей оценкой 3,1.

Замыкает тройку лидеров картина «Наследницы» Марчело Мартинеси с 2,6 балла.

Следом идут «Транзит» Кристиана Петцольда (2,2) и «Девица» братьев Зеллнер с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковска (1,4).

Замыкает рейтинг эротический триллер «Ева» Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем с оценкой в 1,2.

Мировая премьера «Довлатова» прошла в субботу вечером.

Картина повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. Фильм описывает события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского. Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.