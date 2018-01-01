Фильм о Хане Соло получит музыку от Джона Уильямса

Джон Уильямс напишет главную музыкальную тему для спин-оффа «Соло: Звёздные Войны. Истории». В качестве основного композитора ленты выступает Джон Пауэлл («Шрэк», «Идентификация Борна», «Как приручить дракона»).

Сценарий картины, рассказывающей о становлении Хана Соло (Олден Эренрайк) в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Наставника Хана по имени Беккет сыграет Вуди Харрельсон, а молодого Лэндо Калриссиана ‒ лучшего друга Соло ‒ Дональд Гловер. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерил на себя костюм Чубакки.

Премьера космического блокбастера ожидается 24 мая.